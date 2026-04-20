El Principado niega al Ministerio haber perdido parte de los fondos europeos de desarrollo rural: "Hay una discrepancia jurídico técnica"

El Principado niega que Asturias haya perdido 9,5 millones de euros por no haber tramitado los fondos europeos de desarrollo rural (como sostiene el Ministerio) y asegura que recurrirá la estimación al considerar que "sí que han ejecutado esos importes". El Ejecutivo autonómico enmarca la polémica en una "discrepancia jurídico-técnica" y defiende que aún hay margen hasta 2029 para resolver el conflicto.

La controversia surge a raíz de una estimación del Ministerio de Agricultura y del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), según la cual Asturias no habría tramitado a tiempo esos fondos, lo que implicaría su pérdida y redistribución entre otras comunidades. Una situación criticada este lunes por el diputado del Partido Popular, Luis Venta, quien cuestionó la capacidad del titular de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez: "Si no sabía que el incumplimiento de ejecución de fondos suponía su retirada, es un inepto político; y si lo sabía y no hizo nada, es aún más grave".

El Gobierno asturiano confirma que iniciará acciones para defender su postura. "Recurriremos primero por la vía administrativa y, llegado el caso, en un contencioso administrativo", indican al tiempo que insisten en que su interpretación está "respaldada técnicamente". "Es una discrepancia jurídico-técnica en base a nuestra normativa autonómica de presupuestos y la interpretación que hacemos de ese mecanismo de buena ejecución, que está defendido por nuestra dirección del organismo pagador y por la Consejería en su conjunto", aseguran.

Frente a estas acusaciones, el Principado sostiene que no comparte el criterio estatal. "Primero, es efectivamente una estimación que ha hecho el Ministerio y el FEGA. Nosotros no estamos de acuerdo", señalan fuentes del Ejecutivo, que insisten en que existe "una discrepancia jurídico-técnica".

El Principado basa su argumentación en la ley autonómica de presupuestos, por la cual "sí que estaría ejecutado". Algo que, según explican, ya fue trasladado por el Consejero en la conferencia sectorial. Además, destacan que no se trata de un caso aislado: "Este no es un problema que solo afecta a Asturias, sino que también afecta a Canarias".

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El Ejecutivo autonómico recalca que el horizonte temporal de los fondos sigue abierto. "Hasta diciembre de 2029 contratamos con 211 millones de euros para invertir en medidas de desarrollo rural", apuntan, rechazando que la pérdida sea definitiva. En este sentido, matizan que "eso no significa que ya esté ejecutado el descuento de ese dinero, porque tenemos ese margen para seguir debatiendo sobre este asunto".