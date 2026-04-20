Superficie, capacidad económica y coste real de los trabajos: los nuevos criterios para el reparto de las ayudas para la limpieza de playas
El Principado renueva el sistema de distribución de los fondos para adaptarlo a la realidad de los concejos, y que se "más ajustado y objetivo"
La limpieza y el mantenimiento de las playas es uno de los gastos más importantes que los ayuntamientos asturianos afrontan en la época veraniega. Cada año, para respaldar estos trabajos, el Principado concede a las administraciones locales una línea de ayudas que, en esta ocasión, se renuevan para incorporar un sistema de distribución “más ajustado y objetivo”, para adaptarse mejor a la realidad territorial y a la capacidad de ejecución de cada municipio.
El nuevo sistema para el reparto de los fondos valorará a partir de ahora, entre otros criterios, la superficie real de las playas que requieren limpieza, ajustando la asignación de recursos a las dimensiones del litoral de cada municipio. También la capacidad económica municipal, con el fin de evitar que los concejos con menores recursos se vean penalizados.
Un tercer criterio que se incorpora es el coste real presupuestado de los trabajos de limpieza, vinculando las ayudas a actuaciones concretas, planificadas y ejecutables.
Además, las nuevas bases reguladoras incorporan medidas de simplificación administrativa, como la obligatoriedad de la tramitación electrónica y el abono anticipado de la ayuda en un único pago. Estas medidas facilitan la gestión por parte de los ayuntamientos y contribuyen a mejorar la eficacia en el uso de los recursos públicos.
De esta forma, explican desde la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, vinculan la concesión de las ayudas “a parámetros directamente relacionados con las características reales de cada concejo, con el objetivo de garantizar que el crédito disponible se distribuya de manera eficaz y pueda aprovecharse en su totalidad”.
Así, “se asegura que los fondos públicos lleguen a los ayuntamientos con capacidad real para ejecutar las actuaciones previstas”. La convocatoria está dotada con un presupuesto de un millón de euros y ayudará a financiar los gastos derivados de la recogida de residuos que llegan a las playas arrastrados por los cauces fluviales o por el mar, así como su transporte al centro de tratamiento de Cogersa, ubicado en Serín.
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