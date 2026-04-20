Un total de 176.150 asturianos esperan una operación, una consulta o una prueba diagnóstica, casi 17.000 más que hace un año

Un total de 176.150 asturianos se hallan a la espera de una operación, una consulta con el especialista o una prueba diagnóstica en la sanidad pública. Hace justamente un año eran 16.751 pacientes menos.

Esta diferencia interanual se centra, principalmente, en las citas con el especialista, que hasta el momento se muestran incontrolables. En marzo de 2025 había pendientes 104.380 y ahora son 122.628 (más de 18.000 consultas de aumento en el último año).

En intervenciones quirúrgicas se ha pasado de 22.465 pendientes hace un año a 22.834 en la actualidad (369 más).

Mientras tanto, en pruebas diagnósticas las cifras han mejorado en el último año, al pasar de 32.554 enfermos en espera de una exploración a 30.688.

Hoy, día 20, la Consejería de Salud ha hecho público su informe mensual de listas de espera. Así expone los datos correspondientes al pasado 31 de marzo:

Intervenciones quirúrgicas

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) cerró marzo con una demora media de 87 días para una operación, dos menos que en febrero. Las personas que pasaron por quirófano en marzo aguardaron una media de 120 días, cinco menos que en febrero. En suma, el mes finalizó con 22.834 pacientes en lista de espera quirúrgica, lo que supone 133 más que en febrero (0,59%), en un periodo condicionado por el impacto acumulado de la huelga médica y la reducción de la actividad asociada a las vacaciones de Semana Santa.

El incremento mensual de la lista se concentra en el tramo de 0 a 90 días, mientras que disminuye en el intermedio, que va de los 91 a los 180. Por su parte, el número de pacientes que aguardan más de seis meses se mantiene prácticamente estable, con 2.181, una cifra inferior a la registrada en marzo de 2023 y de 2024.

En comparación con el mismo mes de 2025, la lista quirúrgica aumenta en 369 pacientes, con incrementos en especialidades como Oftalmología y Traumatología, y descensos en Cirugía General Digestiva y Urología.

Todos los procesos sujetos a garantía presentan demoras medias inferiores a 180 días. Además, la espera en cirugía cardiaca coronaria, cirugía cardiaca valvular e histerectomía es inferior a dos meses.

Consultas externas

El mes pasado se efectuaron 174.278 consultas hospitalarias, 15.928 más que en febrero (10,1%). Este incremento de actividad ha permitido contener la lista de espera de primeras consultas, que se mantiene prácticamente estable, con 122.628 pacientes, apenas un centenar más que en febrero (0,08%).

La demora media para una primera consulta se redujo en más de dos días, hasta situarse en 113,5. De este modo, se mantiene la tendencia descendente observada desde el inicio del año. Cardiología, Digestivo, Ginecología y Otorrinolaringología presentan demoras medias menores o iguales a 60 días, mientras que Neurología se sitúa próxima a ese umbral.

Pruebas diagnósticas

Marzo finalizó con 30.688 pruebas diagnósticas pendientes, lo que supone un ligero aumento respecto a febrero (0,79%), concentrado principalmente en resonancias magnéticas y ecografías.

En términos interanuales, la lista de espera se reduce un 5,7%: en estos momentos hay 1.866 pruebas pendientes menos que en marzo de 2025.

Noticias relacionadas

Además, la actividad diagnóstica se incrementa de forma generalizada y la demora media mejora. La espera media se mantiene por debajo de los 60 días en colonoscopia, ecografía, TC y resonancia magnética.