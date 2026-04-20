La Universidad de Oviedo critica que el Principado priorice el negocio para recuperar Perlora

Un informe de la Universidad de Oviedo, encargado por el sindicato Comisiones Obreras (CC. OO) analiza el futuro de la Ciudad Residencial de Perlora, en Carreño, a partir del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) impulsado por el Principado, y plantea dudas sobre algunos de sus enfoques, especialmente en lo relativo al equilibrio entre desarrollo turístico y conservación patrimonial.

El informe ha sido elaborado por Ícaro Obeso Muñiz, Juan Sevilla Álvarez, Daniel Herrera Arenas, Manuel Maurín Álvarez, Juan López Sánchez y Carmen Belén Tuñón Vega, en el marco de la Fundación Universidad de Oviedo y fue presentado hoy en Perlora, con parte del equipo y miembros del sindicato.

"El enfoque del Principado no nos parece el más adecuado respecto al fomento del turismo social, se pierde un uso para que las instalaciones puedan usarse por vecinos. Estamos a tiempo de mejorar el plan", aseguró esta mañana Ícaro Obeso.

"Perlora no debe ser basarse solo en el turismo, puede haber otros usos distintos, más allá de servicios clásicos como la hostelería. Es importante promover el uso deportivo", indicó, a su vez, Juan Manuel Sevilla, coordinador del estudio junto con Obeso.

"Tenemos que recuperar este espacio y que funcione, como modelo de turismo social. Es posible recuperar este espacio desde lo público", aseguró José Manuel Zapico, secretario general de Comisiones Obreras.

Perlora fue concebida en los años 50 como una ciudad vacacional vinculada a la Obra Sindical Educación y Descanso del franquismo. Su objetivo era ofrecer ocio a los trabajadores en un entorno controlado, combinando descanso, actividades culturales y deportivas y una determinada orientación ideológica. El complejo se diseñó como un espacio autosuficiente junto al mar, con chalés, edificios colectivos, servicios, equipamientos deportivos y acceso directo a varias playas.

Tras décadas de uso, el modelo entró en declive con la llegada de la democracia y los cambios sociales y económicos. El recinto pasó a manos del Principado y continuó funcionando hasta su cierre definitivo en 2006. Desde entonces, acumula más de quince años de abandono, con un deterioro progresivo de las instalaciones, edificios en ruina y varios intentos fallidos de reactivación, entre ellos un proyecto de gestión privada que no llegó a materializarse. A pesar de ello, el espacio sigue siendo utilizado de forma informal como zona de paseo y ocio.

"El mantenimiento realizado en las últimas dos décadas ha sido mínimo y se ha limitado a labores de desbroce, seguridad, catalogación de especies arbóreas y renovación del tendido eléctrico, lo que, en la práctica, ha dejado el complejo en una situación de abandono prolongado. Aun así, la ciudad vacacional permanece en cierto modo viva gracias a su accesibilidad y a la proximidad a la capital del concejo, lo que facilita el uso como espacio para la práctica deportiva, el disfrute del tiempo libre en sus áreas recreativas y, especialmente en verano, es una zona de elevada afluencia desde otros puntos de la región merced a su amplio aparcamiento. No se acompaña, sin embargo, de un adecuado servicio de recogida de residuos, lo que ha generado un deterioro progresivo del entorno", indica el informe.

El informe subraya que Perlora conserva un importante valor histórico, arquitectónico y turístico. La define como un “ejemplo vivo de la historia contemporánea de España” y destaca la singularidad de su conjunto, caracterizado por la diversidad de tipologías de vivienda y su integración en el paisaje costero.

Sobre esa base, analiza el PEPRI recientemente aprobado desde el punto de vista ambiental por el Principado, que plantea reactivar el enclave mediante un uso principal de alojamiento turístico, complementado con actividades terciarias como hostelería, comercio u oficinas, con el objetivo de mantener actividad durante todo el año. El plan también prevé adaptar el viario a nuevos criterios de movilidad, dar más protagonismo al peatón y permitir nuevas edificaciones dentro de un modelo que mantiene formalmente la idea de ciudad jardín.

Sin embargo, el documento universitario advierte de que el plan introduce cambios relevantes. Señala que se prioriza la viabilidad económica frente a la conservación integral del conjunto, al limitar la protección a una muestra representativa de edificaciones —31 chalés— en lugar de preservar la totalidad del espacio. Además, apunta a un incremento notable de la edificabilidad y a la posibilidad de nuevas construcciones que podrían alterar la configuración original del complejo.

El informe también detecta la ausencia de una apuesta clara por usos recreativos y deportivos, tradicionalmente ligados a Perlora, y advierte de carencias en aspectos como la planificación turística integral o la participación ciudadana.

Como alternativa, plantea explorar modelos que refuercen el carácter social del enclave, en línea con su origen, y que combinen la actividad turística con otros usos como equipamientos culturales, espacios de memoria, vivienda o iniciativas de ocio y naturaleza.

En conjunto, el análisis sitúa el debate sobre Perlora en la tensión entre su recuperación económica y la preservación de un conjunto singular, cuyo futuro dependerá del modelo que finalmente se imponga.

Más propuestas del informe

“Asimismo, puede promoverse un aprovechamiento complementario y combinado del espacio para actividades más allá del alojamiento y de las prácticas concebidas como turísticas al establecer la apertura de equipamientos a la población en general. Al margen de un uso como parque público o espacio abierto y permeable, se podría establecer un sistema de reserva de de equipamientos por franjas horarias que resultaría particularmente beneficioso en periodo de baja demanda; en este sentido, se podrían contemplar áreas y servicios para uso de la población local y comarcal (individuos y grupos no organizados formalmente, clubes, asociaciones, etc.); estos servicios, además de los de restauración, podrían incluir actividades deportivas o de ocio y animación sociocultural”, sigue.

“Tiene interés y es consecuente con el espacio de Perlora que un mismo complejo vacacional acoja a una amplia diversidad social que acude a través de canales diversos, y no solo bajo un modelo de club o villa vacacional con un perfil de usuario homogéneo. Debe contemplar la confluencia de grupos de generaciones diversas, la inclusión a colectivos con discapacidad, y el aprovechamiento de la población local, ya sea como huéspedes o como usuarios de los servicios que se dispongan. No se trataría de crear un espacio reducido sólo a huéspedes de perfil homogéneo ni a fines sociales en exclusiva (como han tendido a concebirse los proyectos en las ciudades vacacionales de Tarragona y Marbella, interrumpido e incierto este último), sino que mantenga aprovechamientos combinados y se integre en el contexto territorial, sociocultural y económico de Carreño y Asturias”, propone.

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“Serán necesarios, en definitiva, un carácter transversal de la planificación y la gestión entre secciones y departamentos de las administraciones para una concepción integral del espacio, la coparticipación y la implicación de colectivos profesionales y ciudadanos, el incentivo y el apoyo (ayuda financiera, sellos de calidad, etc.) al desarrollo de un servicio turístico sostenible, el diseño y la programación de servicios y eventos creativos, basados en recursos endógenos -cuando sea posible- o exógenos, pero singulares y no banales, la conciliación de la expectativa del visitante con la experiencia ciudadana del residente en un espacio compartido como un bien público de calidad. Cabe recordar las determinaciones del Convenio Europeo del Paisaje que subrayan la cualidad del paisaje como bien público, fuente de bienestar sensorial y de enriquecimiento sociocultural. Por ello, la intervención debe realizarse contando con el asesoramiento de especialistas en patrimonio para garantizar actuaciones respetuosas y durables”, asegura.