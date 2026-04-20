¿Quiénes viajan con el presidente Barbón a México? La lista completa de integrantes de la delegación asturiana

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha iniciado este lunes su viaje a México al frente de una misión con una marcada doble vertiente: institucional y económica, pero también simbólica y emocional.

El jefe del Ejecutivo asturiano ha subrayado antes de partir que se trata de una oportunidad para estrechar lazos con uno de los principales mercados de interés para Asturias en América, abrir nuevas vías de colaboración empresarial y reforzar la presencia exterior de la comunidad en un país con una fuerte huella asturiana.

La delegación, articulada con el apoyo de Asturex, reúne a representantes institucionales, responsables del ámbito económico y directivos de empresas asturianas con intereses o proyección en el mercado mexicano. No todos han partido en el vuelo que esta mañana ha salido, pasadas las 14.15 horas del aeropuerto de Barajas, ya que otros integrantes se desplazarán a México desde otros aeropuertos y en otros horarios para encontrarse ya en destino.

Según ha explicado Barbón, el objetivo pasa por afianzar relaciones con el tejido empresarial del país, favorecer la internacionalización de las compañías asturianas y explorar oportunidades en ámbitos como la inversión, la cooperación empresarial y la conexión logística y portuaria entre Asturias y México.

La agenda oficial incluye reuniones con organismos económicos, patronales, empresarios y representantes de la comunidad asturiana, dentro de una misión prevista del 20 al 24 de abril. Junto a esa dimensión económica, el viaje incorpora un importante componente identitario. Barbón ha reivindicado el papel de la colectividad asturiana en México como “uno de los grandes activos de Asturias en el exterior” y ha puesto el foco en el valor del Centro Asturiano de México como punto de encuentro de esa vinculación histórica. Este es el listado de integrantes de la misión que acompaña al presidente en este desplazamiento.

Presidencia

Adrián Barbón Rodríguez , presidente del Gobierno del Principado de Asturias

, presidente del Gobierno del Principado de Asturias María Antonia Fernández Felgueroso , presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas

, presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas Juan Alfaro Iglesias , jefe de Protocolo de la Presidencia

, jefe de Protocolo de la Presidencia Sofía Clara Soto González , responsable de Gabinete de la Presidencia

, responsable de Gabinete de la Presidencia Alejandra Cuesta Fanjul, responsable de Gabinete de la Presidencia

Delegación económica

Borja Sánchez García , consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias

, consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias José Antonio Sicre Artalejo , director de la Oficina Económica de la Presidencia

, director de la Oficina Económica de la Presidencia Santiago Rodríguez Vega , presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés

, presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés David González Fernández , director ejecutivo de la Agencia Sekuens

, director ejecutivo de la Agencia Sekuens Bruno López Vizcón , director general de Asturex

, director general de Asturex María Calvo Carvajal , presidenta de FADE

, presidenta de FADE Carlos Martín Paniceres Estrada , presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo

, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo Félix Baragaño Suárez , presidente de la Cámara de Comercio de Gijón

, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón Daniel González Menéndez , presidente de la Cámara de Comercio de Avilés

, presidente de la Cámara de Comercio de Avilés Begoña Fernández-Costales , presidenta de FEDA

, presidenta de FEDA Belinda Ordiz Villar , técnica de Comercio Exterior de Asturex

, técnica de Comercio Exterior de Asturex Gerardo Vargas, colaborador de Asturex en México

Delegación empresarial

Astilleros Armon, S.A.: Adolfo Navarro Manso , responsable de Desarrollo de Negocio

, responsable de Desarrollo de Negocio Astilleros Gondán, S.A.: Álvaro Platero Alonso , vicepresidente

, vicepresidente Asturmadi Group: Alfredo Suárez Álvarez , presidente

, presidente General de Alquiler de Maquinaria SA: Pedro Luis Fernández , presidente

, presidente Industrial Química del Nalón, S.A.: Gonzalo Orejas Rodríguez-Arango , consejero delegado

, consejero delegado Industrias Lácteas Asturianas, S.A.: José María Fernández , director general de Industrias Lácteas Chihuahuenses, S.A.

, director general de Industrias Lácteas Chihuahuenses, S.A. Ingeniería y Suministros Asturias, S.A.: Alberto Cuesta Gutiérrez , director general de Ventas y Desarrollo de Negocio del Grupo

, director general de Ventas y Desarrollo de Negocio del Grupo Izertis S.A.: Roberto Delgado Prieto , director de Desarrollo Internacional

, director de Desarrollo Internacional Sistemas Avanzados de Tecnología S.A. (SATEC): Manuel Práxedes González Rodríguez , director de Relaciones Institucionales-Gabinete de Presidencia

, director de Relaciones Institucionales-Gabinete de Presidencia Talleres Alegría, S.A.: Alfredo Alegría Díaz , consejero delegado

, consejero delegado Talleres Zitron, S.A.: Asma Ouazzani Touhami , directora comercial del Grupo

, directora comercial del Grupo TSK Electrónica y Electricidad, S.A.: Eduardo Marcos Llavallol, director general adjunto

La agenda

El martes 21 arranca con una reunión de trabajo en el hotel con la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México (ICEX), centrada en las relaciones comerciales entre México y España. Después, la delegación mantiene un encuentro con representantes de CANACINTRA, la gran patronal industrial mexicana, y la jornada se cierra con una recepción ofrecida por Antonio Suárez Gutiérrez, presidente de Grupomar.

El miércoles 22 combina la parte más institucional y la más simbólica del viaje. Por la mañana hay una visita guiada al Museo Nacional de Antropología y, ya por la tarde, un encuentro con empresarios astur-mexicanos en el Centro Asturiano de México. Después figura una reunión con COPARMEX y, más tarde, un encuentro específico de Adrián Barbón con el presidente nacional de la patronal, Juan José Sierra.

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El jueves 23 la agenda vuelve a centrarse en la vertiente económica: primero, una visita a la Cámara Oficial Española de Comercio en México; después, una reunión con el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE), que presentará a la delegación las perspectivas del mercado mexicano para las empresas asturianas. La jornada concluye con un cóctel en la Embajada de España en México, ofrecido por el embajador Juan Duarte Cuadrado. El viernes 24, ya sin actos programados, la delegación sale del hotel hacia el aeropuerto.