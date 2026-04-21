Más de 2.700 asturianos, en espera por rechazar operarse en otro hospital

Cada vez son más. Un total de 2.718 pacientes se hallan en espera de una intervención quirúrgica "tras rechazo de centro alternativo", señala el Servicio de Salud del Principado (Sespa). Es decir, después de habérsele ofrecido operarse en un hospital distinto del suyo y haber rechazado la oferta. Correspondiente al pasado 31 de marzo, este dato ha aumentado en 138 usuarios en un solo mes. Estos enfermos no son incluidos en las cifras oficiales de lista de espera estructural –que son las que se manejan en las comparativas a nivel nacional–, ya que su situación no es "atribuible a la organización y recursos disponibles", sino, se supone, a su propia voluntad.

Más de la mitad de ese número global de pacientes que han rehusado ser intervenidos en un hospital que no es el suyo, 1.668 tienen como centro de referencia el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), que suele ser el más saturado de la red sanitaria pública. Por especialidades, 1.339 son de traumatología, 738 de cirugía general y digestiva, 322 de oftalmología y 219 de cirugía vascular.

Ayer, la Consejería de Salud hizo público su informe mensual de listas de espera, como suele suceder el día 20 de cada mes. Son 176.150 los asturianos que aguardan una operación, una consulta con el especialista o una prueba diagnóstica en la sanidad pública. Hace justamente un año eran 16.751 pacientes menos.

Esta diferencia interanual se centra, principalmente, en las citas con el especialista, que hasta el momento se muestran incontrolables pese a los intensivos programas especiales que se desarrollan por las tardes. En marzo de 2025 había pendientes 104.380 consultas y ahora son 122.628 (más de 18.000 citas con el médico hospitalario de aumento en el último año).

En el epígrafe de intervenciones quirúrgicas, se ha pasado de 22.465 pendientes hace un año a 22.834 en la actualidad (o sea, 369 más).

Mientras tanto, en el apartado de pruebas diagnósticas las cifras han mejorado en el último año, al pasar de 32.554 enfermos en espera de una exploración a 30.688.

El comunicado difundido ayer por la Consejería de Salud expone la situación de las demoras sanitarias en los siguientes términos:

Intervenciones quirúrgicas.

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) cerró marzo con una demora media de 87 días para una operación, dos menos que en febrero. "Las personas que pasaron por quirófano en marzo aguardaron una media de 120 días, cinco menos que en febrero", señala el Sespa. En suma, el mes finalizó con 22.834 pacientes en lista de espera quirúrgica, lo que supone 133 más que en febrero, "en un periodo condicionado por el impacto acumulado de la huelga médica y la reducción de la actividad asociada a las vacaciones de Semana Santa". El incremento mensual de la lista se concentra en el tramo de 0 a 90 días, mientras que disminuye en el intermedio, que va de los 91 a los 180. Por su parte, el número de pacientes que aguardan más de seis meses se mantiene prácticamente estable, con 2.181, una cifra inferior a la registrada en marzo de 2023 y de 2024. En comparación con el mismo mes de 2025, la lista quirúrgica aumenta en 369 pacientes, con incrementos en especialidades como oftalmología y traumatología, y descensos en cirugía general y digestiva y en urología. "Todos los procesos sujetos a garantía presentan demoras medias inferiores a 180 días. Además, la espera en cirugía cardiaca coronaria, cirugía cardiaca valvular e histerectomía es inferior a dos meses", indica la Administración sanitaria.

Consultas externas.

El pasado mes de marzo se efectuaron 174.278 consultas hospitalarias, 15.928 más que en febrero (un aumento del 10,1 por ciento). Este incremento de actividad ha permitido contener la lista de espera de primeras consultas, que se mantiene prácticamente estable, con 122.628 pacientes, apenas un centenar más que en febrero. La demora media para una primera consulta se redujo en más de dos días, hasta situarse en 113,5. "De este modo, se mantiene la tendencia descendente observada desde el inicio del año", enfatiza el Sespa. Cardiología, digestivo, ginecología y otorrinolaringología presentan demoras medias menores o iguales a 60 días, mientras que neurología se sitúa próxima a ese umbral.

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Pruebas diagnósticas.

Marzo finalizó con 30.688 pruebas diagnósticas pendientes, lo que supone un ligero aumento respecto a febrero, concentrado principalmente en resonancias magnéticas y ecografías. En términos interanuales, la lista de espera se reduce un 5,7 por ciento. En estos momentos, hay 1.866 pruebas pendientes menos que en marzo de 2025. Además, la actividad diagnóstica se incrementa de forma generalizada y la demora media mejora. "La espera media se mantiene por debajo de los 60 días en colonoscopia, ecografía, TC y resonancia magnética", indica el Servicio de Salud.