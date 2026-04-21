Agenda: qué hacer en Asturias hoy martes 21 de abril de 2026

Oviedo

Coloquio sobre la eutanasia

A las 19.30 horas, el Club LA NUEVA ESPAÑA acoge un coloquio sobre la eutanasia centrado en sus condicionantes psicológicos, en el que participarán Ángel Álvarez Ramos, biólogo, presidente de Vidacord y premio nacional de medicina Siglo XXI 2026 en la categoría de innovación médica; Ángel Jiménez Lacave, médico oncólogo y máster en Antropología Filosófica; Borja del Campo Álvarez, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Oviedo, y Pilar Cartón, representante de la Asociación Derecho a Morir Dignamente. El diálogo estará presentado y moderado por Juan Manuel Rodríguez Jiménez, doctor en Psicología y presidente de la Asociación de Ciencias de la Conducta (ACC).

Charla Avispa Asiática

A las 19.00 horas, el Centro Social de Olloniego acoge la charla divulgativa «Avispa asiática», una sesión informativa centrada en esta especie invasora en la que se abordarán sus características, riesgos y métodos de control, impartida por la empresa especializada Armodron y por efectivos de Bomberos de Oviedo.

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Charlas de Salud

A las 19.00 horas, el centro social de Ventanielles acoge una nueva sesión del ciclo Charlas de Salud bajo el título «Ictus, prevención y detección precoz», que será impartida por el doctor Sergio Calleja y Puerta, responsable de la Unidad de Ictus del HUCA, quien abordará las claves para reconocer los síntomas a tiempo y reducir los riesgos asociados a esta patología.

RADAR

A las 19.00 horas, el Teatro Casino de Trubia acoge la proyección de «Sorda», dentro del ciclo de cine RADAR, una película dirigida por Eva Libertad que, en su debut en el largometraje, ofrece un retrato íntimo de una mujer sorda y las barreras sociales a las que se enfrenta.

Matadero Uno

A las 19.00 horas, la librería Matadero Uno acoge la presentación de «Para além dos glaciares e do cemiterio de sóis», una antología de poesía asturiana contemporánea que será dada a conocer por su editor, Miguel R. Monteavaro, en un acto que acercará al público una selección de voces actuales de la creación poética.

Cincuenta años de feminismo

La exposición «AFA, 50 años de feminismo en Asturias» recorre el último medio siglo del movimiento feminista asturiano a través de documentos, fotografías y carteles procedentes de los fondos de la Asociación Feminista de Asturias Clara Campoamor (AFA); podrá visitarse en el Archivo Histórico de Asturias con entrada libre hasta el 5 de mayo en horario de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas, ampliado los martes y jueves también por la tarde de 15.00 a 18.00 horas, y contará además con visitas guiadas los días 23 y 28 de abril y 5 de mayo a las 16.30 horas.

Vidas Desplazadas

La calle Picasso acoge la exposición al aire libre «Vidas desplazadas: Derechos en suspenso», una muestra de fotografía humanitaria y fotoperiodismo que reúne 95 imágenes de 50 autores procedentes de distintas ediciones del Premio Luis Valtueña, centradas en visibilizar las realidades del desplazamiento forzado y las vulneraciones de derechos humanos en distintos contextos del mundo. Impulsada en el marco del compromiso de Médicos del Mundo con la justicia sanitaria global, la exposición invita a reflexionar sobre las estructuras que convierten la salud en un privilegio y podrá visitarse hasta el 8 de mayo.

Exposición_Pintura Rápida

El Centro Social Villa Magdalena abre al público la exposición del «Concurso Pintura 2026», una muestra que reúne las obras participantes en este certamen y que podrá visitarse en horario de mañana y tarde, con acceso gratuito para contemplar distintas propuestas artísticas contemporáneas, y que permanecerá abierta al público hasta el 3 de mayo dentro del calendario cultural de los centros sociales de Oviedo.

Plus Ultra

La Delegación de Defensa en el Principado de Asturias acoge durante todo el mes de abril una exposición conmemorativa por el centenario del histórico vuelo del hidroavión Plus Ultra, que en 1926 unió España y América. La muestra, inaugurada el 30 de marzo de 2026 en Oviedo (plaza España, 4), pone en valor esta hazaña de la aviación española mediante paneles informativos, maquetas y material audiovisual, y sirve además de apoyo al concurso educativo «Carta a un militar español» bajo el lema «PLUS ULTRA: la audacia que cruza horizontes». La exposición puede visitarse gratuitamente de 10.30 a 13.30 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Gijón

Presentación

El Patio del Centro de Cultura Antiguo Instituto acoge, a las 19.30 horas, la presentación del libro «Animales, ocio y ciudad. Espectáculos populares con gallos y otros animales en Gijón». El acto contará con la participación de sus autores, Luis Miguel Piñera y Rafael Suárez-Muñiz. Presenta Miguel Álvarez Areces, editor y prologuista de la obra.

Cine

El certamen «Cine, Memoria & Género Gijón» ofrece dos actividades, ambas en la Escuela de Comercio. A las 18.00 horas, imparte la conferencia «La memoria como resistencia: Mujeres silenciadas», con Pilar Sánchez Vicente, a la que seguirá la proyección de la película «Las 13 rosas». Entrada libre.

Salud mental

La parroquia de San José acoge, a las 19.00 horas, la charla «¿Una sociedad de personas solitarias?: La soledad en personas adultas y mayores». Imparte la trabajadora social Patricia Fernández.

CMI L’Arena

El Consulado General de la República Argentina en Vigo realizará su primera itinerancia de 2026 en Gijón del 21 al 24 de abril, facilitando la realización de trámites consulares a los ciudadanos residentes en Asturias. Horario de 15.00 a 21.00 el 21 de abril; resto de días, desde las 9.00 horas.

CMI Ateneo de La Calzada

Entre el 21 y el 27de abril se podrán efectuar las inscripciones a las actividades de natación, actividades acuáticas y preparación física de opositores en el Distrito Este en la Oficina de Atención a la Ciudadanía del CMI Ateneo de La Calzada.

Laboral Centro de Arte

En la LABoral Centro de Arte y Creación Industrial se puede ver la exposición «La sociedad automática», donde el artista asturiano Félix Luque, afincado en Bélgica, propone una reflexión crítica sobre el papel central que la tecnología ha adquirido en la vida de las personas. La muestra combina robótica, fotografía, escultura, vídeo, música y performance. Es un trabajo coproducido junto a iMAL, la Federación Valonia-Bruselas y Europalia España.

Palacio de Revillagigedo

La exposición «Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea» explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 12 de julio. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Además, los sábados y domingos habrá visitas guiadas, en concreto los sábados a las 18.00 horas y domingos 12.30 horas.

Paseo de Begoña

Por el paseo gijonés se puede ver, en paneles explicativos, la exposición «El chocolate en la villa de Jovellanos». También se pueden contemplar paneles fotográficos de la exposición «La guerra de Ucrania: mirada desde la vida civil».

Pueblu d’Asturies

El Muséu del Pueblu d’Asturies expone «La cerámica de Cangas del Narcea. Tradición, adaptación e innovación en Llamas de Mouro», una muestra realizada en colaboración con la asociación Tous pa Tous que podrá verse hasta el mes de noviembre. Se exponen 95 piezas de esta artesanía, unas totalmente tradicionales y otras innovadoras creadas por Raúl Mouro, hijo y nieto de alfarero de Llamas de Mouro. La exposición muestra la evolución de este alfar desde el siglo XVIII hasta la actualidad.

Museo Barjola

El Museo Barjola acoge la exposición «El Palacio Habitado», de Juan Díaz- Faes en diálogo con Juan Barjola. Estará abierta hasta el 16 de agosto. Está organizada por el Museo Barjola, colabora SOLO y son comisarias Laura Gutíérrez y Lydia Santamarina. El museo abre de martes a sábado: Mañanas 11.30 a 13.30 y tardes de 17.00 a 20.00h. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Mayte Uceda presenta su última novela, «El maestro del azúcar»

La autora asturiana Mayte Uceda presenta a las 17.00 horas en la librería Clarín de Avilés su nueva novela, «El maestro del azúcar», en la que nos transporta a la Cuba azucarera explotada por los españoles y que se rebeló en aras de la libertad y contra la injusticia. Será un encuentro con lectores donde firmará también los ejemplares de su libro.

Cine de los Martes en Avilés

La proyección de hoy, a las 20.15 horas, en la Casa de Cultura, es «El último vikingo» (Dinamarca, 2025). Las entradas cuestan 4 euros, y se pueden adquirir a través de los canales habituales, la taquilla de la Casa de Cultura y las web www.teatropalaciovaldes.es y unientradas.es. Las películas en idiomas diferentes al castellano se exhiben en versión original subtitulada.

Día del Libro en Avilés

La biblioteca de La Carriona acoge el centacuentos «¿Dónde está Melitón?», por Va de verde y azul. Es a las 18.00 horas y está dirigido a un público infantil entre 4 y 9 años. Las plazas son limitadas, la inscripción es en la biblioteca.

Concierto del Julián Orbón

El alumnado de violín del conservatorio darán un concierto a las 19.00 horas bajo la dirección de la profesora Iria Rodríguez. La entrada es libre hasta completar aforo.

«Miradas de África», de Luz Vidal , en La Ferrería

La exposición de fotografías «Miradas de África», de la abogada, guía de montaña y viajera Luz Vidal pretende dar a conocer algunas de las situaciones que afrontan las niñas y mujeres de países en los que ha estado como Benín, Etiopía, Namibia, Kenia, Camerún. Explica Luz Vidal que África es la «Cuna de la Humanidad» y que está hecha no para poner a prueba la resistencia emocional de los viajeros de color pálido, ni para recolectar exóticos recuerdos e impresionantes fotos, sino que está hecha para ser libre, respetada y resarcida.De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas. En la Casa de las Mujeres, enLa Ferrería. Hasta el 24 de abril.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Muestra de Ramón Masats

La sala de Fotografía del Centro Niemeyer acoge la exposición «Ramón Masats. Visit Spain», que recoge el viaje que realizó el fotógrafo entre 1955 y 1965 recorriendo la geografía de España con su cámara, bajo el comisariado de Chema Conesa, en una exposición producida por la Subdirección General de Artes Visuales y Creación Contemporánea. Hasta el 10 de mayo en horario de miércoles a domingo, 11.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Exposición «El Víbora» en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición «25 años de contracultura», sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16..00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

«La memoria de lo cotidiano». Obras de la colección Pérez Simón

Esta exposición, articulada a partir de 21 obras de la colección Pérez Simón, busca recorrer la diversidad de enfoques del costumbrismo español con el objetivo de ponerla en diálogo con la singularidad del costumbrismo asturiano de comienzos del siglo XX. Son 16 cuadros y 5 esculturas de un total de 15 artistas, entre los que se pueden destacar a Evaristo Valle, Nicanor Piñole o a Nicolás Martínez Ortiz de Zárate. De lunes a sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Los domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 7 de septiembre en la Casa de Cultura de Avilés.

Las Cuencas

«Un lugar en ninguna parte», cine político en Langreo

Prosigue el ciclo «La política en el cine», organizado por la tertulia cinematográfica Sala Oscura de Langreo. Hoy, desde las 19.00 horas podrá verse la película «Un lugar en ninguna parte», dirigida en 1988 por Sidney Lumet. La entrada es libre.

«Asesinato en el Orient Express», cine en versión original en Mieres

El auditorio Teodoro Cuesta de Mieres acoge esta tarde, desde las 18.30, la proyección de la película «Asesinado en el Orient Express», dirigida por Kenneth Branagh y basada en el libro de Agatha Christie. El pase será en versión original subtitulada, y está organizado por la escuela Oficial de Idiomas en Mieres. La entrada es libre.

Exposición sobre el cómic «La Balada del Norte», de Alfonso Zapico

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama acoge la exposición «La Balada del Norte», que consta de 42 paneles compuestos por dibujos originales del autor de cómic y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA Alfonso Zapico, todos ellos publicados en su obra «La balada del Norte». La muestra, promovida por la Fundación José Barreiro, puede verse hasta el 20 de mayo.

Exposición con pinturas de María Jesús Coro en Moreda (Aller)

El Centro Cultural de Moreda alberga hasta el día 24 de abril una exposición con pinturas de María Jesús Coro. El horario de visita es, los días laborables, de 16.00 a 21.00 horas

Muestra pictórica de María F. Coto y Ana Blanco en Laviana

Nueva exposición pictórica en el Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón), en Pola de Laviana, bajo el título «María y Ana», con obras de las pintoras locales María F. Coto y Ana Blanco. La exposición puede visitarse hasta el 30 de abril, en horario de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, y los jueves también por las tardes, de 16.00 a 20.00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio de la calle Alonso Nart de Sama.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de «escape room» y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630119642 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Centro

Cuentacuentos en Lugones

El Centro Polivalente Integrado de Lugones acoge a partir de las 18.00 horas una sesión de cuentacuentos titulada «¿Adónde irán los cuentos?», a cargo de Ana Morán, dirigida a público a partir de 4 años. La actividad forma parte de la programación de actos con motivo del Día del Libro. Entrada libre hasta completar el aforo.

Mercado en Pola de Siero

Los martes la Pola celebra el mercadillo de la Isla, en el que se realiza venta ambulante de productos multisectoriales (artículos textiles, artesanales y de ornato pequeño). Asimismo, se celebra en los aleros de la plaza de abastos el mercadillo de excedentes agrícolas, en el que los productores agrícolas del concejo venden sus productos de la huerta, y en la zona peatonal de Ildefonso Sánchez del Río, el mercadillo de la fruta y las flores.

Collages de Carmen Santamarina en Cabranes

En la Casa de Cultura de Cabranes puede visitarse hasta el 30 de abril la exposición «Libro de oraciones», de la collagista Carmen Santamarina, una propuesta que continúa su indagación a partir de la lectura y el estudio de poetas con un discurso femenino y feminista. El abanico de referencias de la artista va desde sor Juana Inés de la Cruz hasta la poeta asturiana Lourdes Álvarez, pasando por autoras como Anne Carson, Sylvia Plath u Olvido García Valdés. A partir de versos de sor Juana –escritora en una sociedad de valores culturales masculinos–, Santamarina construye un relato visual con sus materiales habituales: fotografías antiguas en impresión giclée y técnicas mixtas (pintura, pan de oro y objetos). Horario de visita: de lunes a viernes, de 8.00 a 19.00 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Oriente

Teatro de sombras en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella acoge a las 12.00 horas la representación de «B-612», a cargo de «Teatro del Cuervo», dirigida a público familiar. Se trata de un cuento poético, sencillo y profundo con enseñanzas para grandes y pequeños.

Cuentacuentos en Colombres (Ribadedeva)

La Casa de Piedra de Colombras acoge a partir de las 17.30 horas una sesión de narración oral a cargo de «Tragaluz Títeres» bajo el título «Cuentoquetecuento» y dirigida a público familiar. En la maleta del cuentacuentos caben todo tipo de historias: de monstruos, de miedo, de risa, e incluso las que aún no se han inventado: «El banquete de los muertos», «La isla de los monstruos», «La caja de inventar cuentos»...

Magia en Infiesto (Piloña)

La Casa de Cultura de Infiesto acoge a las 17.30 horas el espectáculo del Mago Nacho «Imagínate», dirigido a público familiar. En este espectáculo, los objetos que se emplearán en los juegos mágicos van a ser manipulados por los espectadores y serán ellos mismos quienes realicen la magia con una única herramienta: la imaginación.

Cine en Cangas de Onís

La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge a partir de las 19.00 horas «Lo meyor de Llaboral Cinemateca Curtios. 10 años de cortos asturianos», con la proyección de una selección especial de cortometrajes, a modo de homenaje, que recoge algunas de las obras que han cosechado más premios y reconocimientos durante su recorrido en el catálogo de Laboral Cinemateca Ambulante: «No Jungle!», «Ciruela de agua dulce», «El diañu», «Beyond the Glacier», «Gniele Baila» y «Vas a ser mi memoria siempre».

Exposición «Bosque Encantáu», de Luzía Pedregal Llerandi, en Cangas de Onís

En la Casa de Cultura de Cangas de Onís puede visitarse hasta el 30 de abril la exposición «Bosque Encantáu», de Luzía Pedregal Llerandi, una colorida propuesta artística que se presenta como una alternativa a las rutas mitológicas al aire libre –como El Camín Encantáu en Llanes o el laberinto de Mestas de Con–, trasladando ese imaginario a un recorrido expositivo más accesible. Abre de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Esculturas de cerámica de Begoña López en Posada de Llanes

El Centro Cívico de Posada de Llanes acoge una exposición de esculturas realizadas en cerámica por Begoña López. La ceramista vizcaína continúa explorando técnicas y procesos y, desde que reside en un pueblo llanisco, trabaja cerca de montañas, bosques y silencios dejando que «surja la inspiración» al tocar el barro. Las piezas están realizadas con barro refractario y esmalte. Además, la exposición incluye cuadros de pequeño formato decorados con pintura acrílica combinada con cerámica de loza o porcelana; algunos de ellos, cocidos mediante la técnica pit fire, que ofrece acabados únicos con efectos ahumados y texturas sutiles. Horario de visita: de lunes a jueves, de 9.30 a 13.00 y de 16.00 a 19.30 horas; viernes, de 9.30 a 14.00 horas.

Exposición «Sidra 2025», en Peñamellera Alta

La Casa de Cultura de Ruenes (Peñamellera Alta) expone hasta el 30 de abril «Sidra 2025», un proyecto de Ediciones Patanegra que rinde homenaje a la sidra desde la creación cultural. La muestra reúne a 17 poetas y 15 artistas grabadores, y pone en valor este producto asturiano al fusionarlo con obra literaria y plástica contemporánea, con autores de la región y también de fuera de ella. El objetivo no es solo celebrar la cultura sidrera, sino también mostrar distintas interpretaciones, miradas y estilos de representación gráfica, técnica y artística en torno al tema. Horario de visita: de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Occidente

XXIV Semana del Teatro de Cangas del Narcea

Continúa la programación de la XXIV Semana del Teatro de Cangas del Narcea, que esta tarde, a las 18.00 horas, subirá al escenario del teatro Toreno de la villa la representación de la obra « El cocinero del Titanic, premio «Oh!» al mejor actor del grupo Higiénico Papel Teatro. La entrada es libre hasta completar aforo.

Taller de cuentos en Navelgas (Tineo)

La Casa de Cultura de Navelgas acoge a partir de las 17.00 horas «Los tres cerditos y la madre que los parió», de «Teatro Plus», una actividad en la que se elaborarán títeres de vasos de papel y con ellos contarán el cuento de «Los tres cerditos» de una forma diferente. Dirigida a público infantil.

Cine en Navia

El Cine Fantasio acoge a las 19.30 horas la proyección de la película «Las líneas discontinuas», de Anxos Fazáns, en versión original en gallego subtitulada en español. Bea, una mujer de 50 años que se está separando, llega a su casa y se encuentra todo patas arriba y a uno de los ladrones dormido en su cama. La proyección forma parte de la programación de Laboral Cinemateca Ambulante.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

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El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.