Antigüedades, ropa o alimentos de la tierra: así son los mercadillos de Asturias que no te puedes perder

Darse una vuelta por el mercado, contemplar sus productos y entablar conversación con sus vendedores es una de las mejores formas de adentrarse en la vida cotidiana de Asturias. La región cuenta con mercadillos por toda su geografía. Con una amplia oferta abierta a todo tipo de público, que abarca desde alimentos de primera necesidad a textil o antigüedades, aquí va una lista de aquellos que no te puedes perder.

Mercadillo del Fontán

El mercadillo en la ciudad de Oviedo se celebra todos los jueves, sábados y domingos en horario matinal de 9 a 15 horas en la zona del emblemático Mercado de Fontán, ubicado en la Plaza 19 de Octubre. En pleno corazón del Casco Histórico de la capital, su origen se remonta a la Edad Media y el Renacimiento, está envuelto por un acogedor entorno que derrocha esencia histórica por los cuatro costados, donde te puedes encontrar decenas de establecimientos para degustar la mejor oferta gastronómica de la tierra o disfrutar de un aperitivo entre compras.

Con más de 60 puestos, sin duda es uno de los mejores lugares en los que abastecerse de productos típicos asturianos y de la huerta como legumbres u hortalizas, complementos, ropa, calzado, artesanía. Los sábados cuentan con la presencia de diferentes bandas de gaitas y grupos folclóricos de la Ciudad de Oviedo. Además, la plaza de abastos está dedicada en exclusiva a la alimentación con una amplia variedad de alimentos frescos y ofrece cafetería y restaurante. Una visita imprescindible para conocer de cerca la auténtica cultura asturiana.

El Rastro de Gijón

El mayor mercadillo ambulista de Asturias se levanta todos los domingos de 9 a 15 horas en las inmediaciones del estadio de fútbol de El Molinón. Su historia tiene gran solera. Siendo en sus inicios una feria de ganado que ya albergaba gran afluencia, al final de la Guerra Civil los aldeanos bajaban de los pueblos cercanos a vender sus productos. Hoy en día, los feriantes han cedido el testigo a los profesionales de los mercadillos que ante centenares de viandantes semanales practican el marketing a viva voz.

Caracterizado por la abundante cantidad de puestos que se ponen en pie, más de 300, para los curiosos que a ellos se acercan, las ventas de este mercado se reparten entre frutas, verduras, encurtidos, productos de herbolario, conservas, churrería, ferretería o plantas y flores. A tenor de su concurrencia, según los entendidos para encontrar aquello especial que buscas y si quieres trastear todo lo posible es preciso madrugar.

El Rastro en Gijón / LNE

Mercadillo de Ribadesella

Uno de los más «prestosos» (encantadores) de Asturias sobre todo en la época estival es el situado en el concejo de Ribadesella, famoso por ser la desembocadura del río Sella. Se lleva a cabo en pleno centro histórico de la localidad marinera cada miércoles desde las 9 hasta las 14 horas en la Plaza Nueva, calles adyacentes y Plaza de la Iglesia. Es frente a la Parroquia, en la antiguamente conocida como Plaza Vieja, donde se concentraban los puestos desde comienzos del siglo XX en pleno auge del puerto local, promoviendo una actividad mercantil que hizo de la plaza comercial de Ribadesella una de las más importantes y transitadas del norte de España.

Este peso de la historia local convierte el paseo por sus puestos en un recorrido de lo más atractivo y pompuloso en el que más allá de lo textil y segunda mano, domina lo gastronómico. Los usuarios del mercado, muchos de ellos clientela fija, en su mayoría acuden en busca de productos de calidad libres de aditivos y conservantes. Los pequeños productores de la comarca ofrecen lo mejor de su «producción ecológica»: frutas de temporada, huevos de casa, quesos del Oriente de Asturias o dulces de elaboración artesana que hacen las delicias de los turistas.

Artesanía en Ribadesella / LNE

Mercado de Avilés

Con más de 540 años de historia a sus espaldas, todos los lunes del año "desde el sol salido fasta ser puesto", tal como figuraba en los textos de la época de los Reyes Católicos, quienes otorgaron a la villa el tener un mercado franco tras un devastador incendio del que necesitaba recuperarse. Situado en la Plaza Hermanos Orbón desde el siglo XIX, a lo largo de su existencia ha tenido diferentes escenarios por las diferentes calles de la ciudad, cuyos nombres son precisamente vestigios de esos emplazamientos como la calle La Fruta, del Sol o de la Ferrería, donde se compraban y vendían productos del campo, pescados y artesanía respectivamente.

Conservando todo aquel encanto medieval del que fue pueblo marinero, lo alberga un pintoresco perímetro rectangular poblado por galerías blancas que despierta la admiración de los visitantes. "Siempre encuentras cosas baratas y buenas, una opción para disfrutar los productos frescos y saludables de la huerta asturiana. Lo recomiendo al 100%", opina en redes sociales una asidua. Cuenta con más de un centenar de puestos entre los que puedes adquirir toda una variedad de productos frescos y locales o agrícolas.

Mercado de Avilés / LNE

Mercadillo de Cangas de Onís

La cita con este mercado tradicional, uno de los más afamados de Asturias, es cada mañana de domingo desde hace más de 200 años. Celebrado en el entorno del Palaciu Pintu, al lado de la Iglesia Parroquial de Santa María. Debido a la importancia de este evento, Cangas de Onís posee la particularidad de tener abiertos al público todos los domingos sus establecimientos comerciales. Su origen se remonta a fines de la Edad Media, convirtiéndose en el centro comercial del Oriente. Existe constancia en los «Diarios» de Jovellanos, quien describe que además de la venta de alimentos era muy común la de «guadañas y otros instrumentos rústicos» y productos para el hogar como paños y balletas.

Productores locales que bajan de los pueblos para personalmente ponerlos a disposición de los visitantes se suman a una amplísima gana de delicias de elaboración artesana como quesos, embutidos, frutas y hortalizas. No en vano es uno de los más frecuentados cada semana y así lo cercioran sus usuarios: "Mercado tradicional, gente trabajadora, honrada, buena, una delicia de otros tiempos", "Visita obligada".

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Mercadillo de Grado

Este mercado semanal se pone en pie los miércoles y domingos de cada semana de 9 a 14 horas. Su historia se remonta a la etapa de Alfonso X el Sabio, cuando en 1256 concedió la Carta Puebla a la villa moscona siendo uno de los privilegios otorgados la celebración de este evento. Desde la Edad Moderna y hasta hoy, Grado es conocido por sus dos mercados y considerado la gran huerta de Asturias que al aire libre congrega a vendedores con vecinos de la zona y peregrinos jacobeos entre otros en un ambiente de lo más animado.

Entre sus centenares de puestos podrás adquirir los productos más solciitados de la zona: el famoso queso con denominación de origen Afuega´l Pitu, las fabas más tiernas, el tocinillo de cielo... Al igual que sucede en Cangas de Onís, hostelería y comercio local permanecen abiertos durante la mañana del domingo propiciando una atmósfera idónea para huir de la monotonía de las grandes superficies.