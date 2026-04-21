La apicultura crece en Asturias, y el Gobierno lanza una nueva convocatoria de ayudas para mejorar la producción

El sector apícola asturiano crece cada año. En la actualidad, hay censadas en Asturias 2.489 explotaciones (6,71% del total nacional) y 62.967 colmenas (el 2,13% de las censadas en España). Para seguir potenciando esta progresión, la Consejería de Medio Rural y Política Agraria convoca este martes las ayudas de la Intervención Sectorial Apícola (ISA) y la de minimis para la apicultura. En total, están dotadas con más de 458.000 euros.

Las asociaciones de apicultores, como estos de manera individual, pueden acceder a las ayudas de la ISA, dotadas con 378.331 euros, para mejorar las condiciones de producción de la miel. La campaña apícola objeto de estas ayudas será la comprendida entre el 1 de agosto de 2025 y el 31 de julio de este año.

Las actividades objeto de esta subvención son, por un lado, la contratación de servicios de asesoramiento, asistencia técnica o formación, entre otras. Además, se contemplan inversiones en activos materiales e inmateriales para hacer frente a especies invasoras y enfermedades de las colmenas, en particular, la varroosis.

Se contemplan también medidas para incrementar la vitalidad de las colmenas, renovar y acondicionar la cera, prevenir daños por fenómenos meteorológicos adversos, repoblar con crías de reinas y racionalizar la trashumancia.

También podrán subvencionarse inversiones vinculadas a la actividad diaria de las explotaciones, como la cuota del seguro de responsabilidad civil de las colmenas, sistemas de protección, vigilancia antirrobo o geolocalización…

Estas ayudas están cofinanciadas al 50% con fondos europeos a través del Fondo Europeo de Garantía Agraria (Feaga) y fondos propios del Principado y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Por su parte, las ayudas acogidas al régimen de minimis, para las que se destinan 80.000 euros, buscan mejorar la rentabilidad de las explotaciones apícolas, mermada por la presencia de Vespa velutina y las condiciones meteorológicas adversas, con el fin de contribuir a su modernización y desarrollo.

Las solicitudes para optar a estas ayudas podrán presentarse a partir del miércoles. Además, el próximo viernes, 24 de abril, a las 9:00 horas tendrá lugar el “Info Day” en la sede de la Consejería de Medio Rural con el fin de resolver las dudas que puedan surgir a los apicultores.