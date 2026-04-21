ArcelorMittal recortará más de 50 empleos en Asturias este año con los traslados a India
La multinacional mantiene la deslocalización pese al plan del acero de la UE, que según el Principado "abre la puerta" a la inversión en la acería de Avilés
ArcelorMittal sigue adelante con su plan de traslado de servicios de Europa a India a pesar de las medidas de protección del acero comunitario acordadas por la UE. Fuentes sindicales señalaron ayer que con la información que ha aportado la compañía siderúrgica, el plan de deslocalización supondría la destrucción de más de 50 empleos en el clúster Asturias de ArcelorMittal antes de que acabe el presente año.
Los representantes de los trabajadores de ArcelorMittal volvieron ayer a denunciar falta de concreción en el plan de traslados a la India tras reunirse con la dirección de la empresa. No obstante, señalaron que "aunque la información es insuficiente, ya se ha identificado algunos puntos preocupantes". Apuntaron que las áreas afectadas por los traslados son Compras, Finanzas, Tecnologías de la Información, Recursos Humanos y Cadena de Suministro y que los puestos a amortizar serían más de 50, "lo que supone cerca del 19% de la plantilla total de estas áreas". Además, resaltaron que también se prevé una afectación "importante" en el personal de las empresas auxiliares de tecnologías de la información y que la compañía pretende aplicar el plan antes de que acabe el año.
No obstante, las mismas fuentes sindicales señalaron ayer que aún se carece de información concreta sobre los puestos a eliminar o sobre las medidas sociales de acompañamiento. Con la información disponible, la sección sindical intercentros de CC OO en ArcelorMittal dejó ayer claro su "más firme rechazo a este proceso de deslocalización, carente de la más mínima justificación operativa o económica, más allá del mero ahorro que supone el traslado de unas funciones que son trascendentales para el desarrollo de nuestra actividad a un país donde las más elementales condiciones salariales y laborales brillan por su ausencia". Este sindicato considera necesario coordinar la acción de respuesta al plan de traslados a India a través del comité europeo de ArcelorMittal "para dar una respuesta unitaria y firme".
Las inversiones
El Gobierno de Asturias señaló ayer que las medidas acordadas por la UE para reforzar la protección de la siderurgia contribuirán "a despejar incertidumbres y a ofrecer un marco más estable y previsible para toda la industria de acero europea". En ese marco, el ejecutivo asturiano espera que las medidas "abran la puerta al desarrollo de nuevas inversiones en las plantas asturianas, como una acería eléctrica en Avilés" que se sumaría a la que ArcelorMittal está ultimando en Gijón.
El consejo de Gobierno de Asturias evaluó ayer el acuerdo alcanzado la semana pasada entre el Consejo y el Parlamento Europeo para respaldar la actividad siderúrgica, que incluye una reducción del 47 % de los contingentes de importación libre de aranceles respecto a las cuotas de 2024. Al mismo tiempo, los aranceles fuera de contingente se elevarán del 25% al 50%. También introduce del criterio de "fundición y vertido", lo que hará posible identificar la procedencia real del acero y su trazabilidad desde el origen, con lo que se evitará la entrada en Europa de material de terceros países con transformaciones mínimas. El ejecutivo regional entiende que esas medidas proporcionan un marco regulatorio estable para que las empresas comunitarias puedan competir, por lo que, añade, "resulta clave para territorios como Asturias, en los que la siderurgia vertebra el tejido industrial al tiempo que sostiene miles de empleos directos e indirectos".
El portavoz del Gobierno regional, Guillermo Peláez, señaló que la sustitución de las actuales medidas de salvaguarda del acero, que expiran en junio, evita cualquier vacío normativo y garantiza continuidad en la protección del mercado europeo frente a prácticas desleales. "De este modo, se facilita la toma de decisiones empresariales a largo plazo. Puesto que las plantas de Avilés y Veriña operan bajo estándares laborales, ambientales y energéticos exigentes, este nuevo sistema ayudará a corregir los desequilibrios que las penalizaban frente al acero importado a precios artificialmente bajos", apuntó Peláez, que confía en que estas medidas "faciliten la concreción de nuevas inversiones por parte de ArcelorMittal en sus plantas de Avilés y Veriña, necesarias para consolidar la actividad de ambas factorías a medio y largo plazo".
ArcelorMittal prevé poner en marcha a finales de mayo o principios de junio el nuevo horno híbrido de arco eléctrico de la acería de Gijón tras una inversión de 213 millones de euros. La compañía maneja un proyecto similar, pero con mayor capacidad, para la acería de Avilés, pero la multinacional aún no ha dado luz verde a la inversión, al igual que ocurre con el proyecto de la planta de reducción directa de mineral de hierro (sistema DRI) para sustituir a uno de los dos hornos altos de Gijón.
Acero de la multinacional para la Sagrada Familia
ArcelorMittal está suministrando placas de acero de alto rendimiento para la construcción de la Sagrada Familia en Barcelona. La Junta de Construcción del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia ha seleccionado acero Duplex UR 2205 de ArcelorMittal para soportar los nuevos elementos estructurales de la Fachada de la Gloria, la más alta y prominente del edificio diseñado por Antonio Gaudí.
Las placas de acero no se fabrican en España. ArcelorMittal las produce a través de su filial Dusteel en la fábrica en Charleroi, en Bélgica. Estas placas de acero se utilizarán para crear conectores que unan y fijen los paneles modulares de piedra que forman las secciones superiores de las torres de la Fachada de la Gloria de la Sagrada Familia. n
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