Asturias confía que Bruselas tumbe el peaje del Huerna: "El Gobierno no ha sido capaz de resolver esto como debería; seguramente lo hará Europa"

Alejandro Calvo, consejero de Movilidad del Principado (PSOE), admitió esta mañana en una comisión en la Junta General que “seguramente será Europa quien resuelva este asunto”, en relación con la problemática en torno al peaje de la autopista del Huerna (AP-66). El Principado llevará la concesión —que la Comisión Europea considera irregular— al Tribunal Supremo, después de que el Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, rechazase la solicitud de nulidad del Gobierno asturiano, lo que ha provocado un choque político entre administraciones gestionadas por el PSOE.

Habrá, por tanto, dos procedimientos paralelos: el recurso del Principado y la vía del expediente europeo, que podría acabar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La opción europea, según señaló Calvo, puede ser la más factible para tumbar la concesión.

“Hace más de 20 años se produjo un agravio histórico con el peaje del Huerna. Hemos pasado a una nueva etapa. Hemos recibido una contestación extemporánea, sin entrar en el fondo del asunto. Es una ilegalidad manifiesta y acreditada. Actuaremos con contundencia, aunque con decepción en el Gobierno del PSOE, que no ha sido capaz de resolver esto como debería. Trabajaremos para que el caso llegue también a la jurisdicción europea y confiamos en lograr ese objetivo más pronto que tarde”, destacó el consejero.

“Existe un desacuerdo que no negamos y que llevaremos hasta sus últimas consecuencias. Hay una situación de agravio que se produjo hace más de veinte años, por un gobierno (el de José María Aznar, del PP) que, a sabiendas, condenó a Galicia y a Asturias”, añadió, a preguntas de Gonzalo Centeno, diputado de Vox, quien afirmó que “la única esperanza de los asturianos está en Bruselas”.

¿Qué dice la Comisión?

La Comisión Europea mantiene su intención de llevar el expediente abierto sobre el peaje de la autopista del Huerna (AP-66) al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que podría derivar en su anulación si no se alcanza una “solución” —en términos de Bruselas— en torno a una concesión ampliada hasta 2050 que el Ejecutivo comunitario considera irregular.

“Seguimos adelante, nada ha cambiado. Estamos intercambiando documentación con el Gobierno español”, aseguran fuentes comunitarias conocedoras del proceso. La posición de la Comisión, que exige a España explicaciones por la ampliación de la AP-66 y también de la AP-9 gallega, es clara: si el Estado no admite que la prórroga fue irregular y, en consecuencia, adopta medidas compensatorias, el expediente acabará en la Justicia europea.

El Ministerio de Transportes guarda silencio sobre el procedimiento, amparándose en su confidencialidad, aunque hasta ahora ha defendido la ampliación aprobada durante el Gobierno de José María Aznar (PP), con Francisco Álvarez-Cascos como vicepresidente primero.

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El francés Stéphane Séjourné, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea y responsable de Prosperidad y Estrategia Industrial, es el encargado del expediente del Huerna, al recaer en su cartera las competencias sobre el Mercado Interior.