El campanu sigue sin salir... ¿qué pasa en los ríos asturianos? Los pescadores piden investigar lo que sucede "en el mar" y la acción de depredadores

Sin rastro del campanu. El primer salmón de la temporada de pesca (que comenzó el pasado sábado 18 de abril) aún no ha sido capturado en ninguna de las cinco cuencas fluviales de Asturias: Cares-Deva, Sella-Piloña, Nalón-Narcea, Esva y Eo. Ninguna de las medidas adoptadas por la consejería de Medio Rural (ni retrasar una semana el inicio de la temporada ni prohibir el periodo previo de pesca sin muerte) ha facilitado que los pescadores capturen el primer ejemplar.

"Por muchas prohibiciones que nos impongan, no van a solucionar el problema", asegura Antón Caldevilla, presidente de la sociedad de pescadores "El Esmerillón", del Oriente. "En los ríos sí están bajando muchos alevines de salmón; la Administración debería investigar qué está ocurriendo en el mar", añade. Caldevilla considera que la solución está fuera de los cauces fluviales: "Europa tiene que buscar respuestas en el medio marino".

Por su parte, Enrique Berrocal, presidente de la asociación de pescadores "Las Mestas del Narcea", cree que la escasez de salmones responde a múltiples factores. Señala, por un lado, la imprudencia de algunos pescadores y, por otro, una gestión administrativa deficiente. Sin embargo, subraya que una parte muy importante del problema recae en los depredadores: "Hay que realizar controles reales en los ríos, especialmente sobre la lubina", explica.

Más inversión

Berrocal también insta a la Administración a adoptar medidas «efectivas» antes de que sea demasiado tarde: "No se puede esperar a que no quede ni un solo salmón para empezar a invertir". Propone apostar por la repoblación con alevines, siempre acompañada de un control de depredadores. "Dicen que la repoblación no funciona porque pocos llegan al mar, pero los peces no son tontos: si no llegan es porque los capturan por el camino", afirma, al tiempo que recalca que "el trabajo de la Administración no es suficiente".

Para Caldevilla, esa inversión debería centrarse en medios tecnológicos que permitan investigar qué está ocurriendo con los peces: "Hay herramientas de sobra para marcar a los alevines y saber hacia dónde se desplazan", sostiene.

Aun así, los pescadores reconocen que abril es una fecha temprana para la captura de salmones. "Ha habido excepciones, como en 2014, cuando se pescaron 19 ejemplares a finales de mes, pero lo habitual es que en abril apenas haya capturas", explica Berrocal.

En 2024 se registraron 376 salmones pescados en los ríos asturianos, mientras que en la última campaña apenas se superó el centenar de ejemplares, muy lejos de los más de mil que se capturaban a comienzos de la década pasada.