Cancelaciones de vuelos en el aeropuerto de Asturias con una conexión internacional: cientos de viajeros afectados

Vueling, aerolínea con presencia en el aeropuerto de Asturias, está comunicando a sus clientes la cancelación de varios vuelos en su conexión directa con París. Además, la ruta ha desaparecido de su página web, donde ya no es posible comprar billetes para este destino.

La compañía no ha respondido a las preguntas de este periódico, pero todo apunta a que la frecuencia con la capital francesa ha sido eliminada para la temporada aérea actual. No obstante, a partir de octubre sí vuelve a aparecer la opción de adquirir billetes a París.

La aerolínea ha enviado correos electrónicos a pasajeros afectados que ya tenían billete, informándoles de “cambios” en sus reservas y ofreciéndoles rutas alternativas con escala en Barcelona. Estas opciones implican esperas que pueden alcanzar hasta siete horas, aunque en algunos casos se reducen a unas tres.

Volotea mantiene la conexión directa

Pese a este recorte, el aeropuerto de Asturias no perderá su enlace directo con París. Volotea mantendrá tres frecuencias semanales, garantizando la continuidad de la ruta. Vueling también venía ofreciendo tres rutas.

Los vuelos de Vueling coincidían un día a la semana con los de Volotea, por lo que cercanas al aeropuerto a considerar que la decisión responde a falta de rentabilidad. El aeropuerto de Asturias atraviesa un buen momento en número de destinos, con 30 rutas directas, aunque algunas aerolíneas han introducido cambios recientes.

Volotea canceló este mes de abril una veintena de vuelos con Baleares y Canarias, alegando el encarecimiento del combustible por la situación internacional. Se estima que unos 3.000 pasajeros se vieron afectados y no se descartan nuevos ajustes.

Además, la compañía ha modificado su operativa con Alicante, eliminando la frecuencia de los sábados en verano, aunque mantiene nueve vuelos semanales.