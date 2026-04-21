Los chiringuitos podrán abrir más allá de medianoche: el Principado atiende las quejas de los hosteleros y plantea un nuevo horario para el próximo verano

Los chiringuitos asturianos podrán abrir el próximo verano hasta las doce y media de la noche, una y media viernes y sábados, así como vísperas de festivos. La Consejería de Ordenación del Territorio ha decidido aceptar parte de las alegaciones contra el nuevo decreto para los servicios de temporada, presentadas por las asociaciones y los colectivos afectados, y ampliar la propuesta inicial, que obligaba a estos establecimientos a cerrar a medianoche.

El consejero Ovidio Zapico explicó este martes que las modificaciones buscan “equilibrar el interés, legítimo, de los empresarios que explotan esos chiringuitos con otras voces que piden una mayor regulación y una preservación de la costa. O simplemente vecinos que piden tener algo, para mí sagrado, que es el derecho al descanso”.

Por otra parte, la temporada de apertura se amplía, tal como proponía la Consejería, si bien se produce un ligero cambio. Mientras el borrador extendía la campaña desde el sábado anterior al Domingo de Ramos hasta el 15 de octubre, ahora se establece definitivamente el arranque el 1 de mayo. Actualmente, la temporada va del 15 de mayo al 30 de septiembre.

Zapico realizó estos cambios tras cerrar con el presidente de la patronal asturiana de hostelería y turismo, Otea, Javier Martínez, la ronda de contactos que la directora general de Urbanismo, Laura López, inició hace unos días para recoger de primera mano las peticiones de todos los colectivos afectados.

“Tenemos un planeamiento de inicio compartido, la importancia de nuestra costa como un valor y un patrimonio medioambiental para Asturias. Valor y patrimonio que tenemos que preservar y, por tanto, requiere ordenar esas actividades y hacerlas de manera sostenible”, dijo Zapico tras la reunión.

Por su parte, Javier Martínez agradeció la predisposición de la Consejería para atender parte de sus reclamaciones. “Estamos de acuerdo en seguir defendiendo las playas y que sigan siendo nuestro paisaje más importante, y nuestro mejor estandarte de turismo. Y para eso, efectivamente, hay que hacer una regulación”, reconoció. No obstante, añadió que es importante “seguir manteniendo estos servicios en la playa”.

Martínez adelantó también que, además de la modificación de los horarios, desde la Consejería se han abierto a analizar el montaje y desmontaje de los chiringuitos. Otra cuestión que había causado un gran rechazo por parte de los hosteleros. Según detalló, se van a buscar soluciones intermedias, planteando en algunos casos que las infraestructuras se puedan mantener anualmente.