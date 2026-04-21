Expertos asturianos apuestan por las vacunas para evitar ingresos hospitalarios de personas mayores

“El gran reto es disminuir el riesgo de hospitalización de las personas mayores”, ha subrayado esta tarde José Gutiérrez, especialista en geriatría del Hospital Monte Naranco (Oviedo), quien ha precisado que, como consecuencia de estos ingresos, “dos de cada tres pacientes se deterioran y en uno de cada tres ese deterioro persiste al mes del alta”.

En la consecución de este desafío, José Gutiérrez ha apostado por administrar a los mayores las vacunas recomendadas para su franja de edad, como las de la gripe, el covid-19, el neumococo, el virus respiratorio sincitial o el herpes zóster.

El geriatra del Monte Naranco ha expuesto estas consideraciones en el marco de la Jornada de Vacunas de la Asociación de Buenas Prácticas en Seguridad de Pacientes, celebrada en Oviedo bajo el lema “Nuevas estrategias para el control de las enfermedades crónicas”. Dirigida a facultativos, profesionales de enfermería, farmacéuticos, especialistas en formación y estudiantes de ciencias de la salud, el evento ha sido organizado por la médica María Fernández Prada, especialista en Medicina Preventiva del Hospital Vital Álvarez-Buylla, de Mieres, y por el enfermero Jorge de la Vega García, subdirector de Gestión de Cuidados y Enfermería del área sanitaria de Oviedo.

El evento ha sido inaugurado por la consejera de Salud del Principado, Conchita Saavedra, quien ha subrayado la importancia de "complementar el abordaje de las enfermedades crónicas mediante la vacunación con unos hábitos saludables" para una mejor calidad de vida de las personas que las sufren.

Las ventajas de la vacunación

A juicio de José Gutiérrez, entre las personas mayores de 75 años “las decisiones diagnósticas y terapéuticas deben tomarse no en función de la edad, sino de su situación funcional”, tratando de que no surjan obstáculos por condicionantes de financiación pública de las vacunas.

Entre tanto, Jesús Santianes, médico especialista en Geriatría y en Urgencias del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), ha indicado que las infecciones prevenibles mediante vacunación “generan muchos problemas cuando se producen” y ha señalado que las enfermedades crónicas “generan el 70% del gasto sanitario global”.

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En una de las mesas, Joaquín González Cabrera, investigador en ciberpsicología de la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), ha explicado de qué manera las pantallas perturban el sueño, en particular de los menores: “La pantalla roba minutos a la hora de acostarse y empuja el sueño hacia más tarde”, ha indicado. Los “cinco minutos más” terminan convirtiéndose en “una media de 43 minutos e incluso en una hora”, ha aseverado González Cabrera, quien sostiene que "no hay que demonizar la tecnología, pero sí ponerle cortafuegos temporales, espaciales y digitales”.