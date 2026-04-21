La homeopatía es "similar a un placebo", proclama la Agencia Española de Medicamentos
Para elaborar el estudio "Homeopatía y productos homeopáticos: Evaluación de las evidencias acerca de su eficacia y seguridad", la AEMPS ha analizado 64 informes sobre la homeopatía y sus efectos publicados desde 2009
Sanidad ha retirado del mercado 1.032 productos tras finalizar un proceso de regularización, por lo que ya no existe en España ningún producto homeopático con indicación terapéutica autorizado
Agencias / P. Á.
El Ministerio de Sanidad ha publicado, a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), un informe sobre la homeopatía que concluye "de forma categórica" que no existe evidencia científica que avale su eficacia y que sus efectos son "similares al placebo".
Para elaborar el estudio "Homeopatía y productos homeopáticos: Evaluación de las evidencias acerca de su eficacia y seguridad", la AEMPS ha analizado 64 informes sobre la homeopatía y sus efectos publicados desde 2009.
Así, ha podido comprobar que la mayoría de los estudios que sugieren beneficios de la homeopatía son de baja calidad metodológica, mientras que "a medida que aumenta la calidad y el rigor de los ensayos clínicos, el supuesto efecto de la homeopatía disminuye hasta desaparecer".
Y subraya que, desde el punto de vista científico, los principios de la homeopatía "chocan con las leyes de la física y la farmacología actual".
Así, como ejemplo, la AEMPS explica que en diluciones habituales usadas en productos homeopáticos, como la 12CH, que es cuando se mezcla una parte de la sustancia original con cien partes de disolvente 12 veces consecutivas, "es matemáticamente imposible que quede una sola molécula del ingrediente original en el preparado".
De hecho, asegura que una disolución de sólo 6CH "equivale a disolver un sobre de azúcar en todo el mar Mediterráneo".
La "memoria del agua"
En este contexto, se indica que teorías como la "memoria del agua", basada en la creencia de que el líquido retiene las propiedades de una sustancia aunque ya no queden moléculas de ella, son postulados sin base empírica que desafían el pensamiento científico y racional.
Además, Sanidad ha retirado del mercado 1.032 productos tras finalizar un proceso de regularización, por lo que ya no existe en España ningún producto homeopático con indicación terapéutica autorizado. Los 976 que permanecen registrados han demostrado ser inocuos y tienen prohibido por ley incluir cualquier indicación terapéutica en su etiquetado.
La AEMPS señala que, aunque existe la creencia popular de que estos preparados son inocuos por ser "naturales", se han notificado reacciones adversas graves como intoxicaciones por mala dosificación y casos de fallecimientos en lactantes vinculados a productos para la dentición.
Y advierte de que el principal riesgo de estos productos es el abandono o retraso de tratamientos médicos con eficacia demostrada.
España sigue así la tendencia que ha llevado a Francia y Reino Unido a eliminar la financiación de productos homeopáticos, un proceso que ya está en marcha en Alemania, mientras que Australia y Estados Unidos exigen que se advierta sobre su falta de base científica.
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