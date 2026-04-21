El jurista asturiano Javier Junceda ya luce como miembro de la Real Academia de Doctores

El jurista asturiano Javier Junceda Moreno ingresó este martes como académico de número en la Real Academia Europea de Doctores en un acto celebrado en la sede de la institución en Barcelona.

La sesión solemne siguió el protocolo académico habitual, con la lectura del discurso de ingreso por parte de Junceda, titulado "La incontinencia legislativa y la simplificación administrativa", y la posterior contestación a cargo del académico Daniel Berzosa López.

Durante su intervención, el jurista centró su exposición en el incremento de la producción normativa y sus efectos sobre el ordenamiento jurídico. En este sentido, advirtió de la acumulación de disposiciones legales y reglamentarias y de las dificultades que ello genera para su conocimiento y aplicación.

Entre los planteamientos expuestos, defendió la necesidad de revisar el modelo legislativo actual y apostar por normas más eficaces. "No parece que sea este el momento de nuevas leyes, sino de leyes útiles y claras, algo bastante más importante", señaló durante su intervención.

Junceda incidió además en la conveniencia de avanzar hacia procesos de simplificación administrativa que permitan mejorar la relación entre la Administración y los ciudadanos, así como en la importancia de evaluar el impacto real de las normas.

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El nuevo académico cuenta con una trayectoria consolidada en el ámbito jurídico y universitario.