Los millones que recibirá Asturias del nuevo plan estatal de vivienda

El Consejo de Ministros aprobó este martes el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que prevé una inversión total de 7.000 millones de euros en el conjunto del país y asigna a Asturias un total de 231 millones de euros para los próximos cinco años.

Según los datos facilitados por el Ejecutivo, esta cantidad supone un incremento significativo respecto al anterior plan (2022-2025), en el que Asturias gestionó 56 millones. El nuevo marco eleva la financiación en 175 millones, lo que implica más que triplicar los recursos destinados a políticas de vivienda en la comunidad.

En la presentación del plan, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, subrayó que “el nuevo Plan Estatal blinda la protección pública de la vivienda” y añadió que “nunca más, con dinero público, se va a poder especular con la vivienda”.

El modelo de financiación del plan se basa en un sistema de corresponsabilidad, en el que el Gobierno central aporta el 60% de los fondos y las comunidades autónomas el 40% restante.

Distribución de fondos

La inversión prevista para Asturias se destinará a distintas líneas de actuación en materia de vivienda. De acuerdo con el reparto establecido:

Al menos un 40% se dedicará a la construcción y adquisición de viviendas

Un 30% irá dirigido a la rehabilitación del parque residencial existente

El 30% restante se destinará a medidas de protección para colectivos vulnerables y territorios con mayores dificultades

El plan introduce además la protección permanente de las viviendas financiadas con fondos públicos y contempla mecanismos de control en los procesos de adjudicación.

El incremento de fondos en Asturias se enmarca en una subida generalizada de la inversión en todas las comunidades autónomas. Según el cuadro comparativo del plan (página 1 del documento gráfico), Asturias pasa de 56 a 231 millones, dentro de un contexto en el que el Ejecutivo señala que la financiación global “se triplica” respecto al periodo anterior. Sin embargo, hay comunidades como Madrid, en manos del PP, que rechazan este plan y consideran que no soluciona el problema de la vivienda.

Objetivos del plan

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 se articula en torno a tres grandes ejes: aumento de la construcción de vivienda, impulso de la rehabilitación y refuerzo de la protección social. Entre sus objetivos figuran el incremento del parque público, la mejora de la accesibilidad y eficiencia de las viviendas, el apoyo a la emancipación juvenil y la atención a colectivos vulnerables.