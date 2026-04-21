¿Está el modelo de Erasmus caduco? El rector de la Universidad de Oviedo aboga por replantear la movilidad académica: "Es un sistema heredado del siglo XX"

Hay que replantear los modelos tradicionales de movilidad académica para adaptarlos a los retos del siglo XXI. Es la idea en la que se centró el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, durante la mesa redonda sobre "Movilidad académica y redes de cooperación" celebrada en el marco de la Segunda Cumbre México-España de Rectoras y Rectores en la Universidad Jaume I, de Castellón.

"La movilidad, tal como la venimos entendiendo como movimiento de estudiantes de un sitio a otro, es un modelo heredado del siglo XX", afirmó Villaverde, subrayando que "la movilidad tiene que ser un para qué". Durante su intervención, el rector asturiano advirtió de que mantener el modelo tradicional supone un estancamiento: "Si el resultado de estos espacios es mantenernos en el estándar del siglo XX, que es el convenio bilateral de movilidad, no hemos avanzado nada".

Villaverde incidió en la necesidad de evolucionar hacia estructuras más profundas en colaboración internacional. "Hay que ir a un modelo de alianzas, a un modelo de confederación de universidades, de fusión de universidades", planteó, defendiendo que este enfoque permitiría integrar docencia, investigación y transferencia de conocimiento con mayor estabilidad y proyección.

Asimismo, puso en cuestión la eficacia de algunas fórmulas actuales, como las titulaciones conjuntas. "Haces un enorme esfuerzo para montar un programa de doble grado y luego la realidad te dice que no funciona. Se acaban muriendo de muerte natural", explicó, aludiendo a la falta de demanda o a su complejidad.

Villaverde también alertó sobre el impacto social de los programas de movilidad, señalando que no siempre garantizan la igualdad de oportunidades al depender en muchos casos de la capacidad económica del estudiantado. "Nuestro estudiantado ha cambiado y tenemos que ser capaces de verlo", añadió, reclamando modelos más flexibles que combinen movilidad presencial y virtual.

En este sentido, defendió el papel creciente de las herramientas digitales y de los entornos virtuales en la internacionalización académica, así como el desarrollo de programas compartidos que no requieren necesariamente desplazamientos físicos.

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Durante el debate, moderado por el rector de la Universidad Pública de Navarra, Ramón Gonzalo García, otros participantes coincidieron en la necesidad de reformar el sistema. La rectora de la Universidad de Cantabria, Concepción López Fernández, apostó por combinar movilidad presencial y virtual, mientras que José Manuel Páez Borrallo destacó el peso de la financiación y las estructuras institucionales. Por su parte, el rector de la Universidad de Colima, Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, defendió las redes de cooperación como alternativa más eficaz a los modelos tradicionales.