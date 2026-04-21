Nestlé anuncia un ERE para más de 300 trabajadores en España que afecta a la fábrica asturiana de Sevares

Nestlé España ha comunicado a los trabajadores su intención de iniciar un despido colectivo o ERE para un máximo de 301 personas que afecta a la fábrica asturiana de Sevares (Piloña), donde se fabrican leches infantiles, purés de frutas y suplementos nutricionales. El recorte laboral no afecta a la otra planta que la multinacional tiene en Asturias, la de platos precocinados de la marca Litoral en Gijón. Las dos plantas asturianas suman 200 empleos.

En un comunicado, la empresa de alimentación, que a escala global preside el español Pablo Isla, señaló que este ajuste está en línea con el que se lleva a cabo en la compañía en todo el mundo. En la actualidad, Nestlé España cuenta con una plantilla de 4.158 personas, por lo que el despido inicial planteado afectaría al 7,2%.

"Esta medida responde a la evolución del sector —el del gran consumo— que viene marcado por el aumento de los costes operativos, el cambio de hábitos en el consumidor y el avance de la marca de distribución", justificó la empresa, que añadió que este contexto la obliga a adaptarse y focalizarse en sus marcas estratégicas. "Tras realizar un análisis exhaustivo de las estructuras operativas y la implementación de diversas medidas previas de contención de costes, la compañía ha determinado que el ajuste afectará a un máximo de 301 posiciones en oficinas, equipos de ventas, centros de distribución y en seis de sus centros de producción en el país", según Nestlé. La medida se aplica a los centros de producción ubicados en Pontecesures (Pontevedra), Sevares (Asturias), La Penilla (Cantabria), Miajadas (Cáceres), Reus (Tarragona) y Girona.

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La empresa de alimentación afirmó que el proceso se desarrollará mediante "una interlocución honesta" con la representación legal de los trabajadores, con el objetivo de explorar medidas que minimicen el impacto.