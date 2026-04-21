¿Qué pasa con los pacientes que rechazan ser operados en otro hospital en Asturias? Voluntad propia o limbo incierto

Un total de 2.718 asturianos están en lista de espera para una intervención quirúrgica "tras rechazo de centro alternativo", señala el Servicio de Salud del Principado (Sespa) en su último informe sobre demoras en la atención. Es decir, están esperando después de habérseles ofrecido operarse en un hospital distinto del suyo y haber rechazado la oferta.

¿Cómo han llegado esos pacientes a ese espacio administrativo? ¿Cuánto tiempo permanecerán en él? Y la gran pregunta: ¿Es un limbo del que no se sabe cuándo se va a salir?

Planteado de manera más directa: cuando a un usuario que está en lista de espera para operarse se le ofrece otro hospital y lo rechaza, ¿pasa al último puesto de la lista de espera, sigue en el que estaba o es situado más o menos a la mitad de la cola?

Tres cajones

En la gestión de las listas de espera sanitarias, en Asturias y en el conjunto de España, existen conceptos que están claros y otros que no tanto. En el caso de las listas de espera quirúrgicas, se manejan tres subgrupos, cuyos conceptos literales son los siguientes: 1) “Pacientes en espera estructural”; 2) “Pacientes transitoriamente no programables”, y 3) “Pacientes en espera tras rechazo de centro alternativo”.

Espera estructural: Traduzcamos estas expresiones. La espera estructural es aquella “atribuible a la organización y recursos disponibles”. En rigor, casi podría decirse que es la demora atribuible “a la desorganización y a la falta de recursos disponibles”. Pero conviene no incurrir en demagogia y admitir que las listas de espera seguramente son inevitables en una cierta medida en los sistemas públicos y abiertos, habida cuenta que la demanda es potencialmente ilimitada y que, en cambio, los recursos son limitados.

Por resumir: la espera estructural es la que obedece a una voluntad ajena al usuario. Cuando se habla de cifras comparativas de lista de espera entre comunidades autónomas, siempre se habla del epígrafe de “espera estructural” y se excluyen los otros dos. Lo que viene a significar que la cifra real de usuarios en espera de ser intervenidos en el Sistema Nacional de Salud es sustantivamente superior a la que suele decirse.

Transitoriamente no programables: El epígrafe de “pacientes transitoriamente no programables” acoge a los usuarios que, debido a su situación clínica (otros problemas de salud, gente mayor pendiente de otras revisiones o consultas…) o a que tienen obligaciones de fuerza mayor (viajes de trabajo, estancias largas fuera…), no pueden pasar por el quirófano durante un tiempo. Se supone, obviamente, que ese retraso de la cirugía no pone en riesgo su salud o genera al paciente más beneficios que perjuicios. Y se supone que esa demora no es “atribuible a la organización y recursos disponibles”, pues en ese caso la espera sería “estructural”.

Rechazo de centro alternativo: Y luego están los enfermos en espera de ser operados “tras rechazo de centro alternativo”. ¿Qué sabemos de los asturianos en esta situación? Que el pasado 31 de marzo eran 2.718, lo que significa un aumento de 138 usuarios en un solo mes. Desde hace varios años, la cifra suele oscilar entre 2.500 y 3.000. Antes de la pandemia de covid-19, en febrero de 2020, el número era sustancialmente inferior: 2.048 pacientes.

Sabemos también que más de la mitad de ese número global de pacientes que han rehusado ser intervenidos en un hospital que no es el suyo, en concreto 1.668 de 2.718, tienen como centro de referencia el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Al ser el más saturado de la red sanitaria pública, porque atiende a pacientes de toda la región, en ocasiones pide ayuda a otros hospitales. Sin embargo, a los pacientes del HUCA les cuesta aceptar una alternativa, aunque la distancia al otro hospital seguramente no rebase los 35 kilómetros (Mieres, Langreo, Avilés, Gijón…) ni los 45 minutos de desplazamiento en el coche. Ya sea por la distancia, ya por el trastorno que genera a sus familiares, ya por falta de confianza en los centros sanitarios alternativos, las negativas a la propuesta de operarse en otro hospital son muy frecuentes.

Por especialidades, las ofertas más frecuentes para ser intervenido en otro centro hospitalario son de traumatología (1.339), cirugía general y digestiva (738), oftalmología (322) y cirugía vascular (219).

¿Qué sucede si se dice no?

Y la gran pregunta: ¿Qué sucede si un usuario rehúsa operarse en un hospital distinto del suyo? ¿Se le pasa al último puesto de la lista de espera? ¿Sigue en el puesto que está y ya se le llamará? “Esa lista no es un limbo. Siguiendo la normativa vigente, a ese paciente se le ha ofrecido una cirugía y ha dicho que no”, señala un buen conocedor del sistema sanitario.

Ante las preguntas de los partidos de la oposición o de otros agentes sociales, la Consejería de Salud del Principado y el Servicio de Salud (Sespa) siempre han negado que existan “represalias” o “castigos” por negarse a ser intervenido en otro hospital. O sea, niegan que pase a la cola y afirman que serán llamados más adelante, en un tiempo prudencial. Pero una cuestión está clara: ese paciente ingresa en un cajón distinto al anterior "tras rechazo de centro alternativo" y ya no cuenta para las listas de espera "estructurales", que son las que cuentan en los grandes registros estatales o internacionales.

¿Por cuánto tiempo ingresa en ese otro cajón? Esa pregunta, a día de hoy, no tiene una respuesta oficial y unívoca. “Depende mucho de cómo estén los tiempos de espera del resto de los usuarios que no han rechazado una alternativa. Antes de la pandemia, la situación era mejor; ahora es peor”, indica la misma fuente.

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Lo que sí sabemos es que hoy son 2.718 los asturianos que están emplazados en ese espacio sanitario y legal en el que se supone que están por decisión propia y del que no saben cuándo van a salir.