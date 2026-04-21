El otro peaje silencioso que existe en Asturias y que el Principado quiere rescatar: cuesta 11 millones de euros al año

El Principado de Asturias estudia rescatar el peaje en sombra de la Autovía de la Industria (AS-II), una infraestructura que conecta Oviedo y Gijón y que desde su puesta en marcha en 2007 funciona mediante un sistema de concesión con pagos anuales a la empresa adjudicataria. El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, avanzó este martes en una comisión en la Junta esta posibilidad en el marco de la planificación presupuestaria.

“En coherencia con el trabajo que venimos desarrollando, en cómo creemos que deben financiarse la gestión de nuestras carreteras. Un objetivo razonable es recuperar ese peaje en la sombra. Lo veremos de cara a la elaboración del próximo presupuesto. Los costes de nuestras infraestructuras sean costes reales”, aseguró.

Una autovía sin cabinas y con pago diferido

La AS-II, conocida como Autovía de la Industria, nació del desdoblamiento de la antigua AS-18 para ofrecer una alternativa a la saturada “Y” central. Sus cerca de 21 kilómetros entre Oviedo y Porceyo (Gijón) se construyeron bajo un modelo de colaboración público-privada: la empresa concesionaria asumió la inversión inicial —122 millones de euros— a cambio de un canon anual pagado por el Principado en función del tráfico.

El sistema, conocido como peaje en sombra, no implica pago directo por parte del usuario. En su lugar, la Administración abona cantidades periódicas calculadas mediante estaciones de conteo que registran el número y tipo de vehículos que utilizan la vía. La adjudicataria es Viastur S.A., sociedad participada por Sacy.

Un coste sostenido en el tiempo

Desde su puesta en servicio, el Principado ha desembolsado más de 162 millones de euros a la concesionaria, con pagos anuales que rondan actualmente los once millones. La concesión se extiende hasta 2035 y, con las previsiones actuales, el coste total superará los 280 millones de euros.

El modelo permitió ejecutar la infraestructura sin un gran impacto inicial en las cuentas públicas, pero supuso comprometer pagos durante décadas. En la actualidad, la vía registra más de 25.000 vehículos diarios, tras recuperar e incluso superar los niveles previos a la pandemia.

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El rescate, a estudio

La propuesta del Ejecutivo autonómico pasa por analizar un eventual rescate de la concesión, lo que implicaría adelantar el fin del contrato y asumir directamente la gestión de la autovía. La medida, según indicó el consejero, se estudiará en el contexto de los próximos presupuestos.