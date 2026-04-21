La advertencia de Vox en Asturias: "Repartiremos billetes de vuelta para todos los inmigrantes ilegales"
Isabel Pérez Moñino, portavoz nacional para la Agenda España, acusa a Pedro Sánchez de "traicionar y humillar" a los españoles con la regularización de migrantes
Carolina López, presidenta de Vox Asturias, advierte de la "amenaza absoluta" de esta medida para el estado del bienestar en la región
La portavoz nacional de Vox para la Agenda España, Isabel Pérez Moñino, aseguró este martes en Oviedo que el proceso de regularización extraordinaria impulsada por el Estado es “una traición de Pedro Sánchez al pueblo español”. Una “verdadera humillación” por parte de un gobierno “criminal” que es capaz de “hacer cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder”.
En un acto para presentar el informe de la Fundación Disenso, vinculada al partido, sobre el impacto económico negativo de la inmigración, advirtió que estas políticas van a producir un “efecto llamada”, convirtiendo las fronteras en “fronteras de plastilina” y se comprometió a que, si Vox llega al poder, “va a revertir estas políticas y va a repartir billetes de vuelta para todos aquellos inmigrantes ilegales que están actualmente en nuestro país”.
“Para todos aquellos inmigrantes que se dedican a cometer delitos en nuestro país, que se dedican a vivir del esfuerzo de los españoles y para todos aquellos que no se adaptan a nuestra cultura y que quieren imponer su ideología político-religiosa”, afirmó.
Pérez Moñino aseguró que la llegada masiva de extranjeros “colapsa los servicios sociales, la sanidad y el acceso a la vivienda, y genera problemas de seguridad e identidad que no pueden seguir ignorándose”.
En este sentido, defendió a Vox como una alternativa y puso el ejemplo del acuerdo alcanzado con el Partido Popular en Extremadura que, a su juicio, es “muy esperanzador para todos los españoles” y debe ser “ejemplo para todas las regiones”, incluida Asturias.
Consecuencias en Asturias
Por su parte, la presidenta de Vox Asturias, Carolina López, también calificó la regulación masiva como “una amenaza absoluta” al estado de bienestar en Asturias, donde los servicios públicos ya están “muy deteriorados”.
Señaló que “desde el 2019 se ha incrementado la atención sanitaria a inmigrantes ilegales un 83%” y, a la par, las listas de espera en consulta con un especialista aumentaron un 73%.
“Así es imposible poder mantener y proteger el estado de bienestar que hemos heredado. No tenemos infraestructuras, medios o equipos humanos sanitarios suficientes para atender a todos”, afirmó. Por eso, abogó por una inmigración “legal, controlada, ordenada y vinculada a un empleo”.
Y defendió que “los asturianos que han cotizado, que han pagado impuestos, que han contribuido a mantener los servicios públicos tengan prioridad al acceso en estos servicios cuando lo necesiten”.
La presentación de informe contó con la presencia de Ricardo Ruiz de la Serna, de la Fundación Disenso, quien aseguró que “la inmigración no va a salvar el estado de bienestar” y que, en general, presenta un saldo negativo en cuanto a coste-beneficio.
“Si cogemos toda la vida laboral de un inmigrante, nos sale a pagar. La inmigración al final es más pérdida que beneficio”, sentenció.
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