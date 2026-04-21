Cuenta atrás para la apertura de las piscinas de Valencia de Don Juan: todo lo que debes saber sobre el regreso del parque acuático más destacado del norte

La piscina de olas, el dragón de agua y la piscina olímpica son algunas de las ubicaciones favoritas de las 200.000 visitas que las piscinas de Valencia de Don Juan reciben cada verano, entre ellas una gran cantidad de asturianos, que acuden porque está cerca y aseguran buen tiempo y regresan con la sensación de haber estado en un "paraíso acuático".

Esta definición se ha logrado tras diversas reformas a lo largo de las décadas, hasta conseguir que un pueblo con tan solo 5.000 habitantes tenga las piscinas más grandes de León, incluso de Castilla y León. En este lugar se encuentra su complejo acuático y su polideportivo municipal.

Complejo acuático

Hay una gran variedad entre la que elegir; ya que cuenta con varios parques de agua, dos grandes piscinas independientes (cada una con sus respectivos toboganes: algunos son rápidos y otros de tubo), una piscina olímpica que anualmente consigue un gran éxito entre los asistentes y también una piscina de olas con forma de guitarra que utiliza el sistema belga, consistente en ir personalizando las intensidades de las olas según la clase y edad de los bañistas que se adentran en la piscina.

La diversión de los más pequeños también está asegurada, ya que para ellos el complejo ofrece una piscina infantil, una zona infantil de chapoteo y lo que más disfrutan: la 'piscina de la bola' y el 'dragón de agua', que es una torre de juegos en el parque de la que salen toboganes que acaban en otra piscina.

Piscinas de Valencia de Don Juan / Lara García

El nuevo proyecto

Este año se invertirá más de medio millón de euros en la construcción de dos toboganes nuevos, que estará finalizada, como tarde, seis meses después de la firma del contrato con la empresa constructora. Por lo tanto, seguramente en verano de 2027 se podrá comenzar a disfrutar de ellos.

Ambos toboganes descansarán sobre una plataforma elevada a 12 metros de altura. Uno de ellos tendrá un recorrido recto de al menos 40 metros de largo en descenso, mientras que el otro será el que más dará que hablar: alcanzará un recorrido de unos 90 metros con dos bucles que harán dar dos vueltas de 360º.

Los dos toboganes tendrán forma de tubo, algunas zonas estarán cerradas y otras abiertas con la finalidad de asegurar una iluminación interior suficiente y mejorar la experiencia. Se estima la bajada de una persona cada 20 segundos en cada tobogán, por lo que tendrán una capacidad de al menos 360 usuarios por hora.

Polideportivo municipal

En la entrada al complejo está incluido también el acceso a los servicios del polideportivo municipal. Para quien necesite descansar después de toda la energía invertida en las piscinas hay diferentes espacios verdes muy amplios en los que poder hacerlo, además de restaurante y bares que ayudan a pasar el día en el lugar sin problemas.

El polideportivo contiene pistas deportivas de acceso gratuito como de fútbol, voleibol, baloncesto, pádel... La única que tiene un coste adicional a la entrada de día es la de tenis, la cual hay que reservar con no más de un día de antelación. Se puede disfrutar de ella durante dos horas, con el apunte de que no pueden ser consecutivas, repartiéndolas así entre mañana y tarde.

También cuentan con servicios como Wi-Fi gratuita y se realizan diferentes actividades lúdicas.

Horarios

Las piscinas de Valencia de Don Juan abren todos los días durante la temporada de verano. El ayuntamiento todavía no ha publicado las fechas concretas entre las que abrirá este año, pero será de mediados de junio a mediados de septiembre. El primer día de baños el año pasado fue el 19 de junio.

Se espera que se mantengan los horarios del año pasado, con las instalaciones abiertas de 10 a 22 y el servicio de taquilla de 10 a 20:30 (aunque la entrada se podrá comprar por Internet). En cuanto a las piscinas sus horarios varían, siendo el de la piscina olímpica de 11 a 20:30 y el resto de ellas de 12 a 20:30 entre semana y de 11:30 a 20:30 durante los fines de semana.

Precios

Al igual que con el horario, se predice que los precios serán los mismos que años anteriores. Para los asistentes que no son socios la entrada diaria costaría 6€ para los adultos, 4€ para los mayores de 65 años y 3€ para los niños de 4 a 12 años, siendo gratuita para los menores de 4 años.

También ofrecen la posibilidad de adquirir abonos temporales para 7, 15 o 30 días, un dato de interés para los asturianos, ya que visitar estas piscinas durante la estación estival se ha convertido prácticamente en una tradición y un escape del mal tiempo al cambiar radicalmente de nublado a soleado tras atravesar el Negrón.

Normas

Este llamado paraíso acuático no podría ser tal sin la imposición y cumplimiento de ciertas normas. Hay algunas prohibiciones como las sombrillas (aunque afortunadamente no hacen falta ya que hay amplias zonas de sombra) y la entrada a todo tipo de animal.

El uso del gorro es obligatorio, condición a la que la gente del norte está acostumbrada, mientras que a los del sur les puede parecer un tanto extraña.