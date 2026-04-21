Queipo (PP) anuncia una ley de Mercado Abierto para “facilitar la actividad económica y hacer de Asturias una tierra abierta a la inversión”

El Partido Popular de Asturias presentará en la Junta General de una proposición de ley de Mercado Abierto, con el objetivo de “derribar trabas, facilitar actividad económica y hacer de Asturias una tierra más abierta a la inversión, al empleo y a la libertad de empresa”, ha anunciado el presidente de la formación, Álvaro Queipo, este martes en Pola de Siero.

“Dejaremos de ser una isla fiscal y también una isla de crecimiento y oportunidades”, ha subrayado Queipo, quien ha presidido la reunión conjunta de la Junta Directiva Regional y del Comité Ejecutivo Autonómico del partido.

El líder popular ha lanzado el mensaje que el objetivo del Partido Popular es que “Asturias funcione, porque ya está bien de que es esfuerzo se castigue y se penalice al que trabaja”.

“Asturias necesita un Gobierno de propuestas, que cambie el rumbo, que vuelva a poner a nuestra tierra en marcha”, y en esta senda citó las iniciativas del PP de reforma fiscal, de vivienda o, ahora, de mercado abierto.

"Mas impuestos y peores servicios"

El líder del PP ha destacado que el PP garantiza “menos impuestos, mejor gestión, más vivienda, más oportunidades y una Administración que esté al servicio de los asturianos, y no los asturianos al servicio de la Administración”.

Queipo ha lamentado que el Gobierno de Barbón “esté a la deriva, sin nadie al volante, sin rumbo ni proyecto y que va de escándalo en escándalo; Adrián Barbón preside un caos, un Ejecutivo agotado, sin pulso, sin autoridad y sin capacidad para gestionar nada, que solo busca sobrevivir un día más, un escándalo más”.

El presidente popular ha acusado al Gobierno regional de “banalizar, porque le parecen poco graves”, las peticiones de dimisión que realiza el PP por la sucesión de escándalos, y ha citado al respecto la sentencia del TSJA contra la Consejería de Medio Rural por abuso de poder e injerencia pública grave en la IGP “Ternera Asturiana”; la pérdida de 9,5 millones de fondos europeos para la mejora del campo, y que ahora irán a otras regiones; las listas de espera de la dependencia, de entre 15 y 17 meses, y con 1.245 asturianos fallecidos en 2015 esperando por la ayuda, o la negligencia en la gestión de Minas que hizo posible el accidente en la mina de Cerredo, con cinco fallecidos”.

A juicio de Queipo, los asturianos “cada vez pagamos más impuestos y recibimos peores servicios, tenemos más carga fiscal, más burocracia y peores resultados”. El presidente popular ha puesto como ejemplo que haya más de 180.000 asturianos en algún tipo de listas de espera sanitarias.

“¿Para esto pagamos más? ¿Para esto se baten récords de recaudación? ¿Para esto somos la cuarta comunidad de España con mayor gasto en conciertos privados sanitarios?”, se ha preguntado. Queipo ha añadido que esta situación ilustra “el gran fraude del Gobierno, que pide a los asturianos un esfuerzo cada vez mayor para ofrecerles unos servicios cada vez peores”.

Los "nervios" del PSOE y la buena marcha de Gijón

El presidente del PP ha señalado que los socialistas “están muy nerviosos, porque ellos también tienen encuestas, saben que el cambio de ciclo se acerca y que Asturias está dejando atrás la resignación y empieza a mirar hacia una alternativa de Gobierno seria, sólida y preparada”.

Asimismo, ha expresado que en la reunión celebrada esta mañana con la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, pudo comprobar “la fortaleza del Gobierno de la ciudad y la buena sintonía que existe entre nuestros dos partidos”.

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“Más allá de las dificultades y avatares del pasado, el Partido Popular comprende que el entendimiento entre aquellos que queremos lo mismo es el primer paso necesario para abrir una nueva etapa en Asturias; es nuestro cometido y debemos estar preparados”, ha aseverado Queipo.