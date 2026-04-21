Los sectores que demandan más empleo buscan jóvenes en Oviedo

Uno de los principales problemas que acusan las empresas asturianas (y las españolas en general) es la falta de profesionales cualificados. Para contribuir a remediar esta carencia, el Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa) ha congregado este martes, en el Palacio de Congresos de Oviedo, a cientos de jóvenes que participan en el programa de orientación laboral "Joven Ocúpate", destinado a informar a los trabajadores-alumnos sobre las oportunidades en el mercado asturiano.

El programa está dirigido a menores de 30 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (ideado a fomentar el empleo en el colectivo) y combina formación con experiencias laborales durante un periodo de nueve meses. El encuentro de este martes ha reunido a 230 jóvenes, acompañados por sus mentores, y a una veintena de representantes de compañías de la región, así como asociaciones empresariales, las Fuerzas Armadas, colegios públicos y los propios centros de formación para el empleo gestionados por el Sepepa.

Durante la jornada, los participantes han recibido información sobre las distintas opciones de acceso al mercado laboral y de continuidad formativa que se les abrirán a partir del verano, una vez finalizada su participación en el programa. "Joven Ocúpate" les permite adquirir habilidades y competencias previas a su inserción laboral, obtener certificados profesionales de nivel básico y, en caso necesario, recibir apoyo para completar la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

En el evento han participado responsables de empresas como Amazon, Carrefour, Alcampo, Itvasa, Alsa, Afa, RTPA y Cartonajes VIR. También patronales sectoriales como la Asociación del Automóvil del Principado (Aspa), la Fundación Laboral de la Construcción, Asetra, Femetal, Clúster TIC, OTEA, la Asociación de Centros Geriátricos (Ascege), la Unión de Comerciantes de Asturias, Asincar, Cooperativas Agroalimentarias del Principado. Por parte del Ejército acudieron representantes del Regimiento Príncipe Número 3, ubicado en la base militar de Cabo Noval (Siero).

Las compañías y asociaciones han expuesto a los alumnos las certificaciones necesarias para ejercer los distintos oficios vinculados a sus sectores de actividad, así como las previsiones de demanda de personal para los próximos meses.

"Si te formas, trabajas", asegura el Principado

Esta edición de "Joven Ocúpate", que finalizará en las próximas semanas, cuenta con 21 proyectos, gestionados por nueve ayuntamientos y seis entidades sin ánimo de lucro colaboradoras del Sepepa, que destina más de 3,3 millones a su desarrollo.

Los concejos participantes son Gozón, Grado, Langreo, Llanera, Nava, Navia, Parres, Piloña y San Martín del Rey Aurelio. También desarrollan proyectos las entidades colaboradoras Cáritas Diocesana de Oviedo, las fundaciones Mar de Niebla y Trabajadores de la Siderurgia Integral, así como las asociaciones Aspaym, Norte Joven y Emaús.

En el arranque del acto, la directora gerente del Sepepa, Begoña López, ha subrayado la importancia de la orientación laboral que ofrece "Joven Ocúpate". “Se trata de un programa diseñado para mejorar la empleabilidad de jóvenes que, antes de incorporarse, ni estudiaban ni trabajaban ni realizaban formación para el empleo. Si logramos que, gracias al programa o a la jornada de hoy, se despierte su interés por retomar la formación reglada o por incorporarse a un sector en el que desarrollar una carrera profesional, el objetivo estará más que cumplido”, ha señalado.

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López ha recordado la relación directa entre el nivel formativo y el empleo. “No dejamos de insistir en ello: si te formas, trabajas. Con esta jornada queremos ofrecer una visión amplia de todas las oportunidades que Asturias pone a disposición de sus jóvenes, que son muchas y muy diversas”, ha asegurado.