El SOMA ve claras las responsabilidades políticas por el “caso Cerredo”: “Asumirlas no puede posponerse ni diluirse”
El sindicato minero SOMA-FITAG-UGT asegura que el borrador del dictamen de la comisión de investigación parlamentaria sobre el "caso Cerredo" "se sitúa en la línea de lo que veníamos señalando". El sindicato insiste además en que "las responsabilidades no pueden diluirse ni posponerse".
"Asumir responsabilidades no es una opción, es una obligación ética y política que no admite mucha más demora", asegura el sindicato tras conocer que el borrador de dictamen de la comisión parlamentaria de investigación sobre el "caso Cerredo" señala directamente a los exconsejeros Belarmina Díaz, Enrique Fernández y Nieves Roqueñí.
El secretario general del SOMA, José Luis Alperi, ya señalaba en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA que el señalamiento de responsabilidades políticas debía conllevar el cese de los señalados, una condición que afecta directamente al actual presidente de HUNOSA, Enrique Fernández, y la presidenta del Puerto de Gijón, Nieves Roqueñí.
"La primera valoración que podemos hacer desde el SOMA sobre el borrador de informe de la comisión de investigación parlamentaria del accidente minero de Cerredo se sitúa en la línea de lo que veníamos señalando y es que, a pesar de que aún falta el debate e informe definitivo, se puede deducir claramente que hay responsabilidades políticas", asegura el sindicato en una respuesta remitida a LA NUEVA ESPAÑA.
Dadas las circunstancias, el sindicato minero cree que "no se debe perder de vista que las responsabilidades no pueden diluirse ni posponerse". El SOMA considera que "asumir responsabilidades no es una opción, es una obligación ética y política que no admite mucha más demora".
La respuesta del sindicato minero se produce una hora antes de que se reúna de urgencia la ejecutiva de la FSA para analizar la propuesta de dictamen planteada por la diputada Covadonga Tomé, presidenta de la comisión parlamentaria de investigación sobre el accidente en el que murieron cinco trabajadores.
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