Estas son las oficinas en Asturias donde se puede solicitar la regularización extraordinaria para los inmigrantes

Las personas extranjeras que quieran acogerse al proceso de regularización extraordinaria que está llevando a cabo el Gobierno central ya pueden realizar los trámites de forma presencial en distintos puntos de Asturias, dentro del dispositivo habilitado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

En total, el Gobierno ha activado 436 oficinas en toda España, entre sedes de Correos, Seguridad Social y Extranjería, con atención repartida por todas las provincias.

En Asturias, las oficinas habilitadas son las siguientes:

Oviedo : Seguridad Social (INSS – CAISS Nº1), en la calle Doctor Alfredo Martínez, 6; y oficina de Correos, en la calle Alonso de Quintanilla, 1.

: Seguridad Social (INSS – CAISS Nº1), en la calle Doctor Alfredo Martínez, 6; y oficina de Correos, en la calle Alonso de Quintanilla, 1. Gijón : oficina de Correos, en la plaza Seis de Agosto.

: oficina de Correos, en la plaza Seis de Agosto. Avilés : oficina de Correos, en la plaza de la Merced.

: oficina de Correos, en la plaza de la Merced. Pola de Siero: oficina de Correos, en la calle Ería del Hospital.

El Ministerio recuerda que es obligatorio solicitar cita previa y que no se atenderá a ninguna persona sin ella, con el objetivo de evitar colas y aglomeraciones . Las citas pueden solicitarse a través de internet, mediante formulario, o llamando al teléfono 060, y el calendario se irá abriendo de forma progresiva. Además de la vía presencial, también está disponible la tramitación telemática, que puede realizarse en cualquier momento a través de la web del Ministerio.

Desde primera hora de la mañana, decenas de personas hacieron cola Oviedo para iniciar trámites de cara al proceso de regularización puesto en marcha desde el lunes en España. "Es mucho papeleo y a veces desespera, pero merecerá la pena", explicaba Fabio Andrés Jimenez, uno de los solicitantes mientras afronta el proceso. Como él, otros se enfrentan a largas horas de espera y trámites complejos con una mezcla de tranquilidad y esperanza.