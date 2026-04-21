Las trabajadoras de las escuelinas irán a la huelga, esta vez en toda España: "Si hubiera más hombres, seguro que mejoraban los salarios"

Las trabajadoras de la red de 0 a 3 años (primer ciclo de Infantil) vuelven a la huelga, pero esta vez en todo el país. Las federaciones de Enseñanza y de Servicios a la Ciudadanía de CCOO convocan un paro nacional en el sector para el próximo 7 de mayo. El objetivo es mejorar las condiciones laborales y salariales de las profesionales.

La iniciativa forma parte de un plan de movilizaciones a nivel estatal, presentado por la secretaria general de la Federación de Enseñanza, Teresa Esperabé, y el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, Lucho Palazzo. Este calendario incluye, además, una manifestación prevista para el 23 de mayo en Madrid.

Desde el sindicato denuncian que el primer ciclo de Educación Infantil, que atiende a unos 468.000 niños, sufre un "abandono histórico" por parte de las administraciones públicas y de las patronales. Según Esperabé, esta situación ha generado un creciente malestar en el sector, "agravado por su alta feminización". "Si hubiera más hombres, seguro que mejoraban los salarios. Todo lo que tiene que ver con los cuidados tiene peores condiciones laborales", ha incidido Esperabé.

Entre las principales denuncias, el sindicato destaca que muchas educadoras, tanto en centros privados como en públicos con gestión externalizada, perciben salarios cercanos al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y trabajan jornadas de 40 horas sin que se contemple el tiempo de preparación de las clases. Además, critican que la adjudicación de centros se base en criterios económicos y no en proyectos educativos.

Por su parte, el Ministerio de Educación, Formación Profesionales y Deportes se ha comprometido a revisar antes de verano la normativa que regula los requisitos mínimos de los centros educativos con el objetivo de incluir también la regulación de ratios en las aulas de 0 a 3 años y facilitar su reducción. Actualmente, en Asturias, hay un máximo de 8 bebés de 0 a 1 año, 13 de 1 a 2 años y un tope de 18 alumnos de entre 2 y 3 años.

CCOO reclama una regulación estatal que garantice condiciones homogéneas en todas las comunidades autónomas, así como la implantación de la "pareja educativa" en las aulas y más recursos para atender al alumnado vulnerable o con necesidades especiales. También exige a las patronales la negociación de un nuevo convenio colectivo que mejore los salarios y los equipare a las trabajadoras de centros privados con las del sector público.

Finalmente, el sindicato apuesta por fomentar esta profesión entre los hombres jóvenes, con el objetivo de avanzar hacia una mayor paridad en un sector que actualmente cuenta con unas 61.000 trabajadoras.