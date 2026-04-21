Tres asturianos con un bachillerato de sobresaliente consiguen una de las Becas Europa para viajar por el continente y conocer a los Reyes: "Se lo debo a mis padres"

Tres asturianos se hacen una de las plazas del programa de Becas Europa. La iniciativa impulsada por la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) y Banco Santander ha anunciado los 50 estudiantes más brillantes de su XXI edición. Los jóvenes Carla González, del IES Río Trubia; Unai García, del IES Virgen de Covadonga (El Entrego), y Sara González, del colegio La Corolla (Gijón), disputaron su plaza entre más de 4.000 estudiantes de todo el país. Todos ellos con una nota media de 9,8 en bachillerato.

Ahora, los tres asturianos tendrán la oportunidad de recorrer durante 20 días las universidades más emblemáticas del continente europeo. Alcalá de Henares, Cambridge, Londres, París, Bruselas, Heidelberg y Santiago de Compostela son los destinos que visitarán del 25 de junio al 13 de julio de 2026.

Los tres estudiantes de segundo de Bachillerato fueron seleccionados entre los 200 que pasaron a la fase final, celebrada en marzo en Madrid. Un proceso de selección completo que buscaba conocer quiénes son más allá de sus notas e hicieron frente a exigentes pruebas psicotécnicas, preguntas abiertas, dinámicas en grupo y también la grabación de un vídeo de presentación.

El pasado viernes conocieron los resultados. Carla González "no se lo creía". "Cuando me vi en la lista de seleccionados aluciné", asegura la joven, que cree que será "una gran oportunidad". A Sara González la noticia se la dio su padre, quien fue al colegio para comunicárselo. "Gran parte de esta beca es mérito de mis padres porque son a los que les debo todo, incluida mi educación", se emociona la estudiante.

El objetivo de las Becas Europa es premiar la excelencia de los futuros universitarios y crear una red por otra Europa. Además, se busca fomentar el conocimiento y respeto a la Unión Europea y que puedan descubrir pronto el entorno para desarrollar su talento.

Para ello, tendrán la oportunidad de asistir a encuentros con profesionales líderes en su campo, asistirán a conferencias y realizarán actividades lúdicas y formativas con autoridades del ámbito político, académico y de investigación. Entre ellos, destaca la recepción con los Reyes de España.

Según resaltan los organizadores, estos jóvenes (de entre 16 y 18 años) son "una promesa para la sociedad". "Sus inquietudes, conocimiento, valores, visión del mundo y aptitudes les convierten en candidatos para ser profesionales capaces de jugar un papel relevante en la sociedad del futuro", subrayan. Por eso se les ofrece la oportunidad de formar parte de la Escuela de Liderazgo Universitario (ELU), que es otra iniciativa de la UFV.

Se trata de un programa formativo, de cuatro años de duración, que se realiza en paralelo al Grado que cada alumno decida cursar. Se intenta formar en liderazgo y potenciar cada uno de sus talentos y capacidades para después retornarlo a la sociedad. También se les ofrece la oportunidad de formar parte de la Escuela de Liderazgo Universitario a los 200 últimos candidatos del Programa que han mostrado sus altas destrezas y que se han quedado a las puertas de obtener una de las Becas Europa.

Los ganadores proceden de 12 comunidades autónomas: 19 estudiantes son de Madrid, 9 de Andalucía, 5 de Comunidad Valenciana, 5 de Castilla y León, 3 de Asturias, 2 de Navarra, 2 de Cataluña, uno de Aragón, uno del País Vasco, uno de Extremadura, uno de Murcia y uno de La Rioja.