Agenda: qué hacer hoy miércoles 22 de abril en Asturias

Oviedo

Charla sobre la faceta crítica del Padre Feijoo en el Club LA NUEVA ESPAÑA

A las 19.00 horas, el Club LA NUEVA ESPAÑA acoge una nueva cita del ciclo conmemorativo por el tricentenario del Teatro Crítico Universal del Padre Feijoo, con la charla titulada "Feijoo, el gran polemista del siglo XVIII", a cargo del escritor y músico Xaime Martínez Menéndez, quien analizará la faceta más combativa y crítica de Benito Jerónimo Feijoo. El acto contará con la presentación de Eduardo San José, catedrático de Filología de la Universidad de Oviedo e investigador del Instituto Feijoo de Estudios del siglo XVIII.

Sociedad Filarmónica

A las 19.45 horas, el Teatro Filarmónica acoge el concierto de la Orquesta de la Fundación Filarmónica de Oviedo, dentro de la programación de la Sociedad Filarmónica, en una cita musical que contará con la participación del pianista Domenico Codispoti como solista invitado.

Charlas de Salud

A las 19.00 horas, el Centro Social Villa Magdalena acoge una nueva sesión del ciclo Charlas de Salud bajo el título "Alimentación y ejercicio físico frente al cáncer", que será impartida por la doctora Paula Jiménez Fonseca, oncóloga médica del Servicio de Oncología Médica del HUCA, especializada en tumores digestivos, quien abordará la importancia de los hábitos saludables como herramienta de prevención y apoyo durante el tratamiento oncológico.

Cincuenta años de feminismo

La exposición "AFA, 50 años de feminismo en Asturias" recorre el último medio siglo del movimiento feminista asturiano a través de documentos, fotografías y carteles procedentes de los fondos de la Asociación Feminista de Asturias Clara Campoamor (AFA); podrá visitarse en el Archivo Histórico de Asturias con entrada libre hasta el 5 de mayo en horario de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas, ampliado los martes y jueves también por la tarde de 15.00 a 18.00 horas, y contará además con visitas guiadas los días 23 y 28 de abril y 5 de mayo a las 16.30 horas.

Vidas Desplazadas

La calle Picasso acoge la exposición al aire libre "Vidas desplazadas: Derechos en suspenso", una muestra de fotografía humanitaria y fotoperiodismo que reúne 95 imágenes de 50 autores procedentes de distintas ediciones del Premio Luis Valtueña, centradas en visibilizar las realidades del desplazamiento forzado y las vulneraciones de derechos humanos en distintos contextos del mundo. Impulsada en el marco del compromiso de Médicos del Mundo con la justicia sanitaria global, la exposición invita a reflexionar sobre las estructuras que convierten la salud en un privilegio y podrá visitarse hasta el 8 de mayo.

Exposición Pintura Rápida

El Centro Social Villa Magdalena abre al público la exposición del "Concurso Pintura 2026", una muestra que reúne las obras participantes en este certamen y que podrá visitarse en horario de mañana y tarde, con acceso gratuito para contemplar distintas propuestas artísticas contemporáneas, y que permanecerá abierta al público hasta el 3 de mayo dentro del calendario cultural de los centros sociales de Oviedo.

Plus Ultra

La Delegación de Defensa en el Principado de Asturias acoge durante todo el mes de abril una exposición conmemorativa por el centenario del histórico vuelo del hidroavión Plus Ultra, que en 1926 unió España y América. La muestra pone en valor esta hazaña de la aviación española mediante paneles informativos, maquetas y material audiovisual, y sirve además de apoyo al concurso educativo "Carta a un militar español" bajo el lema "PLUS ULTRA: la audacia que cruza horizontes". La exposición puede visitarse gratuitamente de 10.30 a 13.30 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. La torre de la Catedral también está abierta a las visitas, que son acompañadas, pero no guiadas, están disponibles de lunes a sábado y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano

A través de paneles interpretativos, mapas, cronogramas y fotografías el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que conforman esta arquitectura. Se dispone a su vez de un itinerario interactivo, en castellano y en inglés, en el que se explican los detalles de los monumentos y las fases arquitectónicas de este arte. Se puede visitar de miércoles a domingo, de 9.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas. Lunes y martes, cerrado.

Gijón

Aniversario Biblioteca Cervantina

En la Biblioteca Cervantina (primera planta Escuela de Comercio) hoy se conmemora su 20.º aniversario, a las 11.30 horas. Habrá una lectura colectiva de fragmentos del Quijote y se recordará al impulsor de la Fundación y de la citada Biblioteca, Ramón Álvarez Viña.

Cime

El certamen "Cine, Memoria & Género Gijón" ofrece hoy la proyección de "Los niños de Rusia", de Jaime Camino (2001), un largometraje documental que narra la evacuación de miles de niños españoles durante la guerra civil a distintos países, incluyendo la Unión Soviética. Una proyección que se completa con la conferencia "Infancias en el exilio: los niños de Rusia", con Gonzalo Barrena Díez. Será a las 18.00 horas.

Centro de Cultura Antiguo Instituto

El programa Escena en Danza comienza hoy con el Colectivo Glovo, compañía galaico-portuguesa que pondrán en escena "Alén", con dirección y autoría de Esther Latorre y Hugo Pereira. Se trata del proyecto seleccionado en la convocatoria 2025/26 de El Palacio. Residencias artísticas y acción cultural de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular. Será a las 21.00 horas, para todos los públicos, con entrada libre hasta completar el aforo.

Escuela de Comercio

En torno a la aprobación de la Ley Trans Asturiana, hoy en la Escuela de Comercio, a las 19.00 horas, Amelia Valcarcel y José Errasti darán una charla titulada "Cometer el error que todos están corrigiendo. Por qué y para qué de una ley innecesaria". La entrada es libre.

Teatro Jovellanos

Con motivo del XXIX Festival Juvenil de Teatro Grecolatino de Gijón, hoy en el Teatro Jovellanos el grupo Noite Bohemia, del IES Ramón Menéndez Pidal, de La Coruña, pondrá en escena las obras "Helena", de Eurípides (10.00 horas) y "Gemelos" de Plauto (12.00 horas).

Jardín Botánico

Hoy, de 17.00 a 18.30 horas habrá club de lectura en el Botánico, con Mar Martín. Se abordará el libro "Tierra de mujeres. Una mirada íntima y familiar al mundo rural", de María Sánchez. Con visita guiada sobre las plantas del libro en el jardín.

CMI L’Arena

El Consulado General de la República Argentina en Vigo realizará su primera itinerancia de 2026 en Gijón del 21 al 24 de abril, facilitando la realización de trámites consulares a los ciudadanos residentes en Asturias. Horario de 15.00 a 21.00 el 21 de abril; resto de días, desde las 9.00 horas.

Final de la vida

En el Centro Municipal de La Arena, a las 17.30 horas, tendrá lugar la charla "Derechos al final de la vida y testamento vital", a cargo de la Asociación Derecho a morir dignamente. Con entrada libre hasta completar el aforo.

Centro Municipal de El Llano

A las 17.00 horas, tendrá lugar el taller "Tejiendo arrecifes", una actividad de divulgación medioambiental a través del ganchillo.

Ateneo de La Calzada

Hoy se inaugura la exposición "Conflictos", de Patrician Art, artista estadounidense afincada en Asturias, que expone en la muestra de arte político: "Lo que no pude expresar en EE UU porque me sentí amenazada por los MAGA", dice la autora. La muestra se inaugura a las 19.00 horas.

Centro Integrado de La Arena

Dentro de las Jornadas de Bioética, que organiza el Comité de Ética para la Atención Sanitaria del Área V, hoy se proyecta "Cobardes", con mesa redonda posterior para analizar la realidad de la adolescencia y el acoso escolar a través del cine y el debate profesional. Será a las 18.00 horas y participan Lola Ayllón Borreguero, estudiante de 2º de Bachiller en IES Universidad Laboral; Patricia Cubillo Sánchez, coordinadora de bienestar del alumnado del IES Calderón de la Barca; y Yolanda Cotiello, coordinación salud escolar del área V. Colabora José Ignacio Fernández de Castro, experto en cine.

Escuela de Comercio

"Educar desde lo que nos rodea" es el título del taller práctico para profesionales que trabajan con jóvenes con interés en mejorar con ellos el entorno escolar y su calidad ambiental, la ciencia ciudadana y la educación ambiental. Impartido por Román Torre (Rotor Studio), artista que trabaja con herramientas digitales de manera creativa y colaborativa, el taller comienza a las 17.00 horas y acaba a las 20.00 horas. Será en el Espacio Joven de la Escuela de Comercio. Se necesita tarjeta ciudadana y pin para realizar la inscripción.

Pumarín-Gijon-Sur

En el salón de actos del Centro Municipal de Pumarín Gijón-Sur hoy se proyecta a las 19.00 horas "Los espigadores y la espigadora", dentro del programa "El cine del sur". La entrada es libre hasta completar el aforo.

Teatro Jovellanos

La Sociedad Filarmónica de Gijón ha programado para hoy el concierto del Cuarteto Quiroga, uno de los platos fuertes de la temporada, con Aitor Hevia (violín9, Cibrán Sierra (violín), Josep Puchades (viola) y Helena Poggio (violonchelo). Será a las 20.00 horas y el programa incluye obras de Joseph HAYDN Cuarteto de cuerda en mi bemol mayor, op. 20, nº1; Dmitri SHOSTAKOVICH Cuarteto de cuerda n.º 8 en do menor, Op. 110 ; y Ludwig van BEETHOVENCuarteto de cuerda nº 12 en mi bemol mayor, Op. 1127.

Librería-café La Revoltosa

Hoy se presenta el cómic "Los lazos rojos", a las 19.30 horas, con Juventino Montes y el autor, Alberto Vázquez García.

Palacio de Revillagigedo

La exposición "Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea" explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 12 de julio. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Además, los sábados y domingos habrá visitas guiadas, en concreto los sábados a las 18.00 horas y domingos 12.30 horas.

CMI Ateneo de La Calzada

Entre el 21 y el 27 de abril se podrán efectuar las inscripciones a las actividades de natación, actividades acuáticas y preparación física de opositores en el Distrito Este en la Oficina de Atención a la Ciudadanía del CMI Ateneo de La Calzada.

Laboral Centro de Arte

En la LABoral Centro de Arte y Creación Industrial se puede ver la exposición "La sociedad automática", donde el artista asturiano Félix Luque, afincado en Bélgica, propone una reflexión crítica sobre el papel central que la tecnología ha adquirido en la vida de las personas. La muestra combina robótica, fotografía, escultura, vídeo, música y performance. Es un trabajo coproducido junto a iMAL, la Federación Valonia-Bruselas y Europalia España.

Palacio de Revillagigedo

La exposición "Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea" explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 12 de julio. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Además, los sábados y domingos habrá visitas guiadas, en concreto los sábados a las 18.00 horas y domingos 12.30 horas.

Paseo de Begoña

Por el paseo gijonés se puede ver, en paneles explicativos, la exposición "El chocolate en la villa de Jovellanos". También se pueden contemplar paneles fotográficos de la muestra "La guerra de Ucrania: mirada desde la vida civil".

Museo Barjola

El Museo Barjola acoge hasta el 16 de agosto la exposición "El Palacio Habitado", de Juan Díaz- Faes en diálogo con Juan Barjola. Está organizada por el Museo Barjola, colabora SOLO y son comisarias Laura Gutíérrez y Lydia Santamarina. El museo abre de martes a sábado: Mañanas 11.30 a 13.30 y tardes de 17.00 a 20.00h. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Pueblu d’Asturies

El Muséu del Pueblu d’Asturies expone "La cerámica de Cangas del Narcea. Tradición, adaptación e innovación en Llamas de Mouro", en colaboración con la asociación Tous pa Tous, hasta el mes de noviembre. Se exponen 95 piezas de esta artesanía, unas totalmente tradicionales y otras innovadoras creadas por Raúl Mouro, hijo y nieto de alfarero de Llamas de Mouro.

Avilés y comarca

Charla sobre el Puerto

La Casa de Cultura de Avilés acoge esta tarde a las 19.30 horas la tercera de las ponencias incluidas en las jornadas "El Puerto de Avilés: una mirada crítica". La conferencia correrá a cargo del gerente de la rula de Avilés, Ángel Muñoz Menéndez, que ha titulado su charla "El Puerto: Aspectos marítimo-pesqueros". Las jornadas están organizadas por el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) con la colaboración del Ayuntamiento, la Autoridad Portuaria y la Sociedad Cultural ENEAS. Entrada libre hasta completar aforo.

Concierto de Jóvenes intérpretes del conservatorio

La Casa de Cultura de Avilés acoge esta tarde a las 19.30 horas el I Concierto de ‘Jóvenes Intérpretes’ del Julián Orbón. La iniciativa nace con el objetivo de ofrecer a su alumnado la oportunidad de actuar en un gran escenario. El evento, abierto a todos los públicos, contará con entrada libre hasta completar aforo. Esta primera edición surge para dar cabida a solistas y pequeños grupos de música de cámara. Además, el concierto coincide con una fecha muy especial: el primer aniversario de la inauguración de la sede de la Calle de la Ferrería.

Exposición en la Factoría Cultural

La Factoría Cultural acoge a las 18.30 horas la inauguración de la exposición de fin de curso de AUPA, una muestra que descubre al público la creatividad y el talento de sus alumnos y alumnas, con más de 150 participantes que compartirán sus trabajos de artes plásticas creados a lo largo del año.

"Miradas de África", de Luz Vidal , en La Ferrería

La exposición de fotografías "Miradas de África", de la abogada, guía de montaña y viajera Luz Vidal, pretende dar a conocer algunas de las situaciones que afrontan las niñas y mujeres de países en los que ha estado como Benín, Etiopía, Namibia, Kenia, Camerún. De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas. En la Casa de las Mujeres, en La Ferrería. Hasta el 24 de abril.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Muestra de Ramón Masats

La sala de Fotografía del Centro Niemeyer acoge la exposición "Ramón Masats. Visit Spain", que recoge el viaje que realizó el fotógrafo entre 1955 y 1965 por la geografía de España, comisariada por Chema Conesa, en una exposición producida por la Subdirección General de Artes Visuales y Creación Contemporánea. Hasta el 10 de mayo, en horario de miércoles a domingo, 11.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Exposición "El Víbora" en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición "25 años de contracultura", sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16..00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, en horario de 11.00 a 13.30 horas.

"La memoria de lo cotidiano". Obras de la colección Pérez Simón

Exposición articulada a partir de veintiún obras de la colección Pérez Simón que busca recorrer la diversidad de enfoques del costumbrismo español con el objetivo de ponerla en diálogo con la singularidad del costumbrismo asturiano de comienzos del siglo XX. . De lunes a sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Los domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 7 de septiembre en la Casa de Cultura de Avilés.

Las Cuencas

Alfonso Zapico muestra los dibujos de "La balada del Norte" en la Casa de Cultura

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama acoge la exposición "La Balada del Norte", que consta de 42 paneles compuestos por dibujos originales del autor de cómic y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA Alfonso Zapico, todos ellos publicados en su obra "La balada del Norte".

Exposición de "La balada del Norte" en la Casa de Cultura. / LNE

La muestra, promovida por la Fundación José Barreiro, puede verse hasta el 20 de mayo.

"Little Amélie", cine de animación en Mieres

Dentro del ciclo Laboral Cinemateca Ambulante, hoy desde las 18.00 horas puede verse en el auditorio Teodoro Cuesta de Mieres la película de animación "Little Amélie", que estuvo nominada a Mejor Película de Animación en los pasados premios Oscar. La entrada es libre.

Acto literario con "Muyeres del Carbón" en el Pozo Sotón

El pozo Sotón de Hunosa es el escenario elegido parala preentación de la obra de la polaca Monika Glosowitz y de Eva Martínez, en el contexto del colectivo "Muyeres del carbón". Se trata de un acto organizado por la Tertulia Encuentros, en el marco del Día del Libro. Empieza a las 19.30 horas, la entrada es libre.

Exposición con pinturas de María Jesús Coro en Moreda (Aller)

El Centro Cultural de Moreda alberga hasta el día 24 de abril una exposición con pinturas de María Jesús Coro. El horario de visita es, los días laborables, de 16.00 a 21.00 horas

Muestra pictórica de María F. Coto y Ana Blanco en Laviana

Nueva exposición pictórica en el Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón), en Pola de Laviana, bajo el título "María y Ana", con obras de las pintoras locales María F. Coto y Ana Blanco. La exposición puede visitarse hasta el 30 de abril, en horario de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, y los jueves también por las tardes, de 16.00 a 20.00 horas.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre de miércoles a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas, y sábados, domingos, puentes y festivos, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 19.30 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Centro

Teatro, música y cuentos en Llanera

"Este cuento sí es el mío" es la propuesta de la que disfrutarán hoy, miércoles, 22 de abril, en la escuela infantil del colegio público de San Cucao, y los alumnos de 3 a 5 años de los colegios de Posada y Lugo, donde esta iniciativa se celebrará en diferentes horarios.

Cuentacuentos en Pola de Siero

La sala de cámara del Teatro Auditorio de la Pola acoge a partir de las 18.00 horas una sesión de narración oral a cargo de "Goli Goli Teatro" titulada "¿Quieres que te lo cuente otra vez?", dirigida a público familiar. Entrada gratuita previa retirada de invitación en la Casa de Cultura.

Poesía en Lugones

El Centro Cultural Casino de Lieres acoge a partir de las 18.00 horas una sesión de narración oral a cargo de Nelo Polichi titulada ""El paseo de la oca"", dirigida a público familiar a partir de 3 años. Entrada libre limitada al aforo de la sala.

Cuentacuentos en Lieres

El Centro Polivalente Integrado de Lugones acoge a partir de las 19.00 horas la presentación del primer poemario de Miguel Granda Cué, titulado "Requiem Aeternam". Entrada libre, limitada al aforo de la sala

"Es tiempo de romería", en la Casa de los Hevia (Villaviciosa)

La Casa de los Hevia acoge hasta el 26 de abril la exposición "Es tiempo de romería: una visión contemporánea a través del arte", un proyecto de la asociación Espacio de Creación y Didáctica. La muestra reúne a artistas asturianos de los siglos XX y XXI –entre ellos Gonzalo Juanes, Virginia López, Benjamín Menéndez y Maite Centol– en una propuesta que ofrece una mirada sobre un rasgo popular de la cultura asturiana: las romerías o fiestas de prao. Horario de visita: de miércoles a sábado, de 10.00 a 14.30 y de 15.30 a 18.00 horas, y domingos, de 10.00 a 14.30 horas.

Collages de Carmen Santamarina en Cabranes

En la Casa de Cultura de Cabranes puede visitarse hasta el 30 de abril la exposición "Libro de oraciones", de la collagista Carmen Santamarina. A partir de versos de sor Juana, Santamarina construye un relato visual con sus materiales habituales: fotografías antiguas en impresión giclée y técnicas mixtas (pintura, pan de oro y objetos). Horario de visita: de lunes a viernes, de 8.00 a 19.00 horas.

Oriente

Narración oral en Caravia

La Casa de Cultura de Caravia, en Prado, acoge a las 16.15 horas el espectáculo "Lugar, en un lugar de...", a cargo de "Factoría Norte", que mezcla en este proyecto teatro, narración oral y acción poética a través de dos intérpretes que alternan entre el juego escénico, la palabra viva y la evocación de historias que nacen y desaparecen ante el público.

Literatura en Llanes

La Casa de Cultura de Llanes acoge a las 19.00 horas la presentación de la primera novela de John Coldo, "El actor ecuánime", con presencia del autor y firma de ejemplares. Entrada libre hasta completar aforo.

Cine en Arriondas

La Casa de Cultura de Arriondas acoge a partir de las 19.00 horas "Lo meyor de Llaboral Cinemateca Curtios. 10 años de cortos asturianos", con la proyección de una selección especial de cortometrajes, a modo de homenaje, que recoge algunas de las obras que han cosechado más premios y reconocimientos durante su recorrido en el catálogo de Laboral Cinemateca Ambulante: "No Jungle!", "Ciruela de agua dulce", "El diañu", "Beyond the Glacier", "Gniele Baila" y "Vas a ser mi memoria siempre".

Exposición "Sidra 2025", en Peñamellera Alta

La Casa de Cultura de Ruenes (Peñamellera Alta) expone hasta el 30 de abril "Sidra 2025", un proyecto de Ediciones Patanegra que rinde homenaje a la sidra desde la creación cultural. La muestra reúne a 17 poetas y 15 artistas grabadores, y pone en valor este producto asturiano al fusionarlo con obra literaria y plástica contemporánea, con autores de la región y también de fuera de ella. El objetivo no es solo celebrar la cultura sidrera, sino también mostrar distintas interpretaciones, miradas y estilos de representación gráfica, técnica y artística en torno al tema. Horario de visita: de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Exposición "Bosque Encantáu", de Luzía Pedregal Llerandi, en Cangas de Onís

En la Casa de Cultura de Cangas de Onís puede visitarse hasta el 30 de abril la exposición "Bosque Encantáu", de Luzía Pedregal Llerandi, una colorida propuesta artística que se presenta como una alternativa a las rutas mitológicas al aire libre, trasladando ese imaginario a un recorrido expositivo más accesible. Abre de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Occidente

XXIV Semana del Teatro de Cangas del Narcea

Continúa la programación de la XXIV Semana del Teatro de Cangas del Narcea, que hoy, miércoles, a las 10.00 horas, pondrá en escena en el teatro Toreno "Check Out", de la compañía de teatro Adrián Conde, que con esta obra ganó el premio "Oh!" al mejor espectáculo para la infancia. La entrada es libre hasta completar aforo.

Literatura en Allande

La escritora Emy Barraca presenta a las 17.30 horas, en la biblioteca municipal de Pola de Allande, la presentación de su libro "Un océano de ida y vuelta.

Mercado en Luarca

Noticias relacionadas

Los puestos con alimentación, artesanía, jardinería y textil se encuentran en la plaza del Ayuntamiento y la plaza Carmen y Severo Ochoa.