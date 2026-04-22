El aviso de Queipo a Barbón sobre el «caso Cerredo": “Cuanto más se tarde en asumir responsabilidades, mayores serán”

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, advirtió este miércoles al PSOE y al presidente Adrián Barbón de que “cuanto más se tarde en asumir responsabilidades, mayores serán”, en referencia al accidente de la mina de Cerredo del pasado marzo de 2025. El dirigente popular atribuye al Gobierno de Adrián Barbón una cadena de "negligencias" en el servicio de Minas y sostuvo que la "falta de control e inspección" permitió actividades presuntamente irregulares que desembocaron en el siniestro. El accidente, en el que murieron cinco trabajadores, se debió a una explosión de grisú cuando extraían para la empresa Blue Solving carbón ilegalmente en unas deficientes condiciones laborales.

Queipo aseguró que el Ejecutivo asturiano debilitó la vigilancia, “retorció la ley” para permitir explotaciones y avisó a infractores "para que no se les pudiese pillar". A su juicio, ese funcionamiento facilitó que las empresas Combayl y Blue Solving pudiesen extraer carbón de forma ilegal mientras, según denunció, "la Administración ignoraba avisos y denuncias previas". El resultado fueron "seis muertos y un herido con la amputación de una pierna", al sumar las consecuencias del accidente de 2025 y el anterior, en la misma explotación, en 2022.

El presidente del PP, que intervino ante el Comité Ejecutivo del partido en una reunión celebrada en Siero, coincidió en señalar como "responsables políticos directos " a los exconsejeros, que posteriormente "fueron premiados", en referencia a Enrique Fernández y Nieves Roqueñí, en referencia a sus destinos en Hunosa y el Puerto de Gijón.

También señaló a Belarmina Díaz, a la que calificó como responsable directa del “negligente servicio de Minas”, y criticó su ascenso a consejera, semanas antes del accidente. Según Queipo, Barbón la utilizó después como “escudo humano” para tratar de eludir su propia responsabilidad en la gestión del caso.

"Se enroca y pone agua de por medio"

Queipo afirmó que la gravedad de lo ocurrido justifica "la dimisión o el cese" de "los exconsejeros recompensados". Incluso sostuvo, como ya hiciera en el último cara a cara parlamentario con el Presidente, que el propio Barbón "debería plantearse su dimisión como máximo responsable de su Gobierno".

"Mientras se enroca y pone agua de por medio (en referencia a su estancia en México), lo único que hace es buscar una cabeza de turco para no asumir sus propias responsabilidades", indicó Queipo.

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El presidente del PP aseguró que no le sorprenden "las desafortunadas declaraciones" del portavoz del Gobierno regional, Guillermo Peláez, sobre el borrador de dictamen de la comisión de investigación parlamentaria sobre el "caso Cerredo". "Una vez más trata de negar cualquier responsabilidad de la Administración en el accidente", dijo Queipo, quien advirtió: "Con cada nuevo informe, las responsabilidades políticas son más claras, más graves y más evidentes; y cuanto más tarden en asumirlas, mayores serán".