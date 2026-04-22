La comisión del "caso Cerredo" pide anticipar indemnizaciones a las víctimas y sus familias

El borrador de dictamen de la comisión de investigación parlamentaria sobre el accidente minero de Cerredo incluye un total de 14 recomendaciones, de las cuales serían de aplicación inmediata seis de ellas, cinco tendrían un horizonte temporal del corto plazo y tres serían estructurales.

Entre las propuestas a corto plazo está que el Principado establezca anticipaciones de indemnizaciones a las víctimas y sus familias. El documento señala que "dado que los plazos de resolución judicial probablemente se extiendan en el tiempo", se recomienda que el Principado constituya "con cargo a los Presupuestos" un fondo de "anticipos indemnizatorios a favor de las víctimas fallecidas y heridas graves" tanto en el accidente de 2022 como en el de 2025, y de sus familias. Estos anticipos se harían "a cuenta" de las indemnizaciones finales que establezca la justicia. La medida fue acogida como un respiro por parte de los parientes de los fallecidos en el accidente del pasado marzo, según fuentes próximas a las familias.

Envío al fiscal

Otra de las medidas inmediatas es la remisión a la Fiscalía tanto del dictamen de la comisión como de toda la documentación enviada por el Principado "para que valore la existencia de indicios de responsabilidad penal".

Asimismo, la propuesta de dictamen plantea establecer una "moratoria total" sobre la figura del Proyecto de Investigación Complementario "mientras no exista una regulación legal expresa en la ley de Minas". También pide revisar de oficio todas las autorizaciones bajo este título vigentes en Asturias.

Además, se recomienda incoar de inmediato los procedimientos sancionadores pendientes a las empresas Blue Solving y Combayl tanto por la extracción ilegal de carbón como por incumplir el depósito de la garantía financiera. Asimismo, recomienda a la consejería de Ciencia, Industria y Empleo "reorganizar y digitalizar" de manera "ordenada" todos los expedientes mineros.

Inspecciones sorpresa

Entre las recomendaciones a corto plazo está la implantación de "un sistema de inspecciones sorpresa y planificadas". "El preaviso debe quedar reservado exclusivamente para actos reglados", indica el documento. También se propone establecer un plan de inspección anual, establecer un cruce de datos operativo entre los puertos y los lavaderos de carbón, revisar la relación de puestos de trabajo en los ámbitos afectados y establecer una "coordinación efectiva entre los agentes de medio natural y la inspección minera".

En las recomendaciones estructurales se plantea desarrollar una normativa minera propia, instar reformas en la legislación estatal e implementar medidas de "mejora de la transparencia y rendición de cuentas en el sector minero".