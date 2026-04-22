El Corte Inglés saca sus librerías a la calle y ofrece un 10% de descuento por el Día del Libro

El Corte Inglés ofrece, durante la jornada de mañana 23 de abril, Día de Libro, un 10% de descuento en la compra de ejemplares adquiridos tanto en las librerías físicas, como en su web y app. Además, los envíos serán gratuitos para las compras realizadas a través del canal online.

Bajo el claim “El Día del Libro es el día de todo” El Corte Inglés refuerza su compromiso con la cultura y la promoción de la lectura a través de una campaña especial que engloba diversas actividades dirigidas a todos los públicos.

Durante estas fechas tan señaladas para el mundo literario, El Corte Inglés se suma a las celebraciones con una programación diseñada para acercar los libros a lectores de todas las edades. La iniciativa pone en valor el papel de la literatura como motor de conocimiento, creatividad y desarrollo personal, así como el apoyo continuo de la empresa al sector editorial y a los autores.

Entre las diversas acciones organizadas por la compañía para estos días, se incluyen diversas actividades culturales y promocionales que se desarrollarán tanto en los centros de El Corte Inglés como en el marco de las Ferias del Libro de las distintas ciudades españolas, convirtiendo estos espacios en puntos de encuentro entre lectores, escritores y profesionales del sector.

Con esta iniciativa, El Corte Inglés reafirma su apuesta por la cultura, apoyando proyectos que contribuyen al enriquecimiento social y cultural, y animando a la ciudadanía a descubrir, compartir y disfrutar de los libros.

Con motivo del Día del Libro, la compañía instalará mañana librerías a pie de calle en ciudades como Bilbao, Vitoria, Pamplona, Zaragoza, Madrid, Barcelona, Valencia y Palma de Mallorca, entre otras.

En Barcelona, coincidiendo con la festividad de Sant Jordi, El Corte Inglés ha organizado una extensa programación de firmas de libros que reunirá a cerca de un centenar de autores. A lo largo de toda la jornada de mañana, de 11 a 21 horas, los lectores podrán encontrarse con sus escritores favoritos en las carpas situadas delante de los centros de Plaça de Catalunya y Diagonal, así como en el Passeig de Gràcia, en el tramo comprendido entre la avenida Diagonal y la calle Rosselló.

Entre los autores participantes destacan nombres tan conocidos como Agnès Marquès, Premi Ramon Llull; Javier Sierra; María Dueñas; Júlia Navarro; Megan Maxwell; David Trueba; Arnau París; Laia Vilaseca; Santiago Posteguillo; Elísabet Benavent; Carlos Zanón; Carmen Mola; Xavier Grasset; Juan del Val, Premio Planeta 2025, y Martí Gironell, entre muchos otros. Toda la información detallada sobre horarios y ubicaciones de las firmas de libros puede consultarse en el enlace habilitado para la campaña de Sant Jordi aquí.

Con esta programación, El Corte Inglés se suma, un año más, a una de las tradiciones más emblemáticas de Cataluña, ofreciendo a lectores de todas las edades una experiencia única para celebrar Sant Jordi a través de la literatura y el encuentro con los autores.

En Galicia comenzará hoy su andadura un nuevo Club de Lectura bilingüe (gallego-castellano) que se celebrará en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés Santiago esta tarde a las 19.00 horas. El proyecto tiene como objetivo fomentar la lectura, crear comunidad y acercar la literatura contemporánea a los ciudadanos. El Club estará moderado por el historiador y divulgador Miguel García‑Fernández, @lectureo. En esta sesión inaugural participará la escritora María Solar, quien presentará su nuevo libro "As malas ideas" (Xerais)/ "Las malas ideas" (Contraluz). Las sesiones serán mensuales y contarán con la participación de autores de actualidad.

En Asturias se celebrará la III Sestaferia Poética Intergeneracional. organizada por la Asociación Asturias, Capital Mundial de la Poesía, que tendrá lugar el jueves 23, a las 18:00 horas, en El Corte Inglés de Salesas. Se trata de un acto poético‑musical en el que participarán 29 poetas, que rendirán homenaje a la poesía mediante la lectura de textos propios y de autores nacionales e internacionales, con el acompañamiento de la violonchelista ucraniana Hanna Korochanska

En la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Santander habrá una maratón de lectura ininterrumpida de 11 horas (10:00 a 21:00) dedicado a Don Quijote de la Mancha. Mas de 150 personas, representando a toda la sociedad de Cantabria, se subirán al escenario del espacio cultural y dispondrán de unos 4 minutos para leer la obra más universal de Cervantes. Desde políticos a escritores, medios de comunicación, integrantes del club de lectura, colegios, universidad, empresarios, deportistas de la región y hasta los clientes, podrán participar de esta iniciativa.

En la librería del centro de Santander, 21 escritores estarán firmando sus libros y además todos ellos pasarán por la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés en algún momento del día, para participar en la lectura continuada del Quijote. Además, desde las 18:00 horas, habrá una actuación musical de Ruth Gómez Sierra (Jazztwoman) que fusiona música y palabra. Asimismo, y en colaboración con la Fundación ONCE, los participantes en la lectura del Quijote recibirán un marcapáginas con su nombre escrito en Braille como regalo.

El centro de Castellón, por su parte, se suma a este día tan especial con la programación de una lectura continuada de la obra “El otoño del patriarca” de Gabriel García Márquez.

Entre los títulos más recomendados en las librerías de El Corte Inglés durante este mes de abril destacan el Premio Primavera de Novela, “La educación del monstruo” de Elvira Mínguez, y el actual Premio Planeta, “Vera, una historia de amor” de Juan del Val.

El Corte Inglés cuenta actualmente con 93 librerías físicas, ubicadas tanto en centros de El Corte Inglés, como en los espacios de Hipercor dedicados a los libros. Asimismo, dispone de 118 puntos de venta en establecimientos Supercor y de una completa librería online accesible desde web y app.

La compañía mantiene un firme compromiso con la cultura desde sus orígenes y participa de manera permanente en iniciativas destinadas a fomentar la lectura y apoyar a los escritores. Entre los premios que impulsa destacan Un año de Libros, el Premio de Poesía Viva de Ámbito Cultural y el Premio Primavera de Novela, en colaboración con la editorial Espasa.

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El Día Internacional del Libro se celebra cada 23 de abril a nivel mundial con el objetivo de fomentar la lectura y apoyar a la industria editorial. Desde 1988, se trata de una conmemoración internacional promovida por la UNESCO. Es una fecha simbólica para la literatura universal, ya que ese mismo día de 1616 fallecieron William Shakespeare, Miguel de Cervantes y Garcilaso de la Vega.