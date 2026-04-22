Ya es oficial: el aeropuerto de Asturias pierde una conexión internacional

La aerolínea Vueling, con presencia en el aeropuerto de Asturias, ha decidido suprimir su ruta directa con París, que venía operando con tres frecuencias semanales. Según han confirmado fuentes de la compañía a LA NUEVA ESPAÑA, la medida se aplicará de cara a la temporada de verano, uno de los periodos clave para el tráfico aéreo.

Aunque en estos momentos todavía es posible comprar billetes para volar a la capital francesa durante el invierno, todo apunta a que esas plazas también podrían desaparecer en los próximos meses si la compañía mantiene su actual estrategia. En cualquier caso, Vueling deja la puerta abierta a retomar la conexión en el futuro si cambian las condiciones del mercado.

La decisión, según las mismas fuentes, no está relacionada con el incremento del precio del combustible, uno de los factores que más ha tensionado al sector aéreo en los últimos años. En este caso, el ajuste responde más bien a una cuestión de rentabilidad de la ruta.

En el mercado asturiano, Vueling competía directamente con Volotea, que también mantiene una conexión directa con París. Según fuentes conocedoras de la operativa aeroportuaria, la oferta de vuelos superaba la demanda real existente en estos momentos, lo que habría llevado a la aerolínea a replegar posiciones.

Pese a esta retirada, París seguirá figurando en la parrilla del aeropuerto de Asturias, aunque lo hará únicamente a través de Volotea, que mantiene su operativa.

Cientos de pasajeros afectados

La cancelación de la ruta ya está teniendo consecuencias entre los viajeros. La aerolínea ha comenzado a enviar correos electrónicos a los pasajeros con billetes adquiridos, informándoles de “cambios” en sus reservas y ofreciendo alternativas.

En la mayoría de los casos, estas opciones pasan por vuelos con escala en Barcelona, lo que alarga considerablemente los tiempos de viaje. Las esperas pueden alcanzar hasta siete horas, aunque en algunos itinerarios se reducen a unas tres.

Se estima que cientos de pasajeros podrían verse afectados por esta decisión.