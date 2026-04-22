Desde un "pacto de despidos cero" hasta la fijación de una precio máximo para 30 productos básicos en los supermercados, estas son las 20 medidas anticrisis que plantea CC OO de Asturias

CC OO de Asturias ha planteado un paquete de 20 medidas ante la crisis provocada por la guerra en Irán. "Son 13 medidas para proteger el empleo, la actividad económica y las personas dirigidas al Gobierno regional y otras siete dirigidas al Gobierno de España", señaló José Manuel Zapico, secretario general de CC OO de Asturias. "Son tiempos difíciles y el sindicato esta preparado para afrontar los retos", aseguró Zapico

Las medidas dirigidas al Gobierno del Principado son:

- Pacto de "despidos cero” con la patronal asturiana para evitar "que la crisis se convierta en coartada para reducir empleo y llevar a cabo ajustes de personal" y moratoria extaordinaria de los ERE en sectores estratégicos mientras dure esta crisis.

- Creación de un fondo de contingencia extraordinario para pymes y autónomos.

- Puesta en marcha de un "Escudo industrial asturiano" que incluya la creación de un fondo de rescate autonómico para dar ayudas directas y extraordinarias (bono energético) para pymes y empresas intensivas en consumo energético; el despliegue de los "ERTE de Red" para el sector electrointensivo y aquellos especialmente vulnerables a la crisis energética; puesta en marcha urgente de la Estrategia Industrial del Principado de Asturias, y nueva línea de ayuda para impulsar que las empresas asturianas busquen proveedores y exploren mercados alternativos para sus exportaciones.

- Duplicación del presupuesto dirigido a financiar ayudas contra la pobreza energética y de emergencia social.

- Extender del tope de precios al alquiler de forma extraordinaria a las zonas más pobladas de Asturies.

- Blindar la cesta de la compra con un acuerdo con distribuidores regionales (Alimerka, Masymas...) para fijar un precio máximo en 30 productos esenciales.

- Complemento extraordinario para las pensiones mínimas.

- Multiplicar el transporte público para facilitar la movilidad y ahorrar costes con la creación de líneas de lanzaderas a los principales polígonos industriales; coordinación urgente e inmediata entre los horarios de Cercanías y CTA para optimizar tiempos y reducir esperas; creación de dos tarifas Conecta extraordinarias ("Conecta anti crisis" en la que cada día que el precio de la gasolina supere los 2 euros el precio del transporte público se rebajará automáticamente a la mitad y "Conecta social" para pensionistas y personas en situación de desempleo que tendrán una tarifa plana de transporte público de 15 euros mensuales), y puesta en marcha de planes de movilidad sostenible.

- Apostar por el teletrabajo para ahorrar costes y evitar desplazamientos.

- Apuesta estratégica por la soberanía energética asturiana, con el puerto de Gijon como hub estratégico de gas y materia primas para asegurar que la industria asturiana no sufra roturas de stock, con plazos exprés para los proyectos de implementación de energías renovables en la economía asturiana, programa urgente para impulsar comunidades energéticas locales y autoconsumo colectivo en polígonos industriales, duplicación del presupuesto para ayudar a la eficiencia energética en las viviendas y un plan de implantación de puntos de recarga para vehículos.

- Cancelación extraordinaria de las deudas de las personas perceptoras del Salario Social.

- Creación de un fondo autonómico de compensación energética para el sector primario con ayudas directas destinada a compensar parcialmente el incremento de los costes energéticos y establecimiento de un observatorio de precios en origen y destino en la cadena alimentaria asturiana.

- Refuerzo del dialogo social con la creación de una comisión de seguimiento anti crisis.

Y las medidas dirigidas al Gobierno de España son:

- Intervenir en el "oligopolio eléctrico" para topar y controlar precios.

- Impuestos sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas y de alimentación.

- Reforma del sistema energético.

- La suspensión de las reglas de gasto para las administraciones públicas en España al igual que se hizo en los ejercicios 2020–2023 para

mitigar los efectos de la pandemia.

- Extender el escudo social.

- Pacto de rentas desde el que se aborde cómo distribuir los costes ante una situación de dificultad económica.

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