Paraguay busca capital asturiano en construcción, alimentación y energía
El embajador en España presenta en Oviedo las oportunidades que ofrece el pacto del Mercosur
Paraguay busca inversiones de empresas asturianas en sectores como la agroalimentación (sobre todo en productos como carnes, cereales o arroz), energías renovables (particularmente la hidroeléctrica), metal, hierro, componentes electrónicos, construcción, inmobiliario o textil. Las oportunidades en estos y otros nichos de negocio en el país latinoamericano fueron expuestas ayer por el embajador de Paraguay en España, Justo Apodaca, en una jornada celebrada en la Cámara de Comercio de Oviedo.
La visita de Apodaca a Asturias –donde residen unos 3.000 paraguayos– se enmarca en una agenda de encuentros que el diplomático está realizando por toda España en el contexto de la inminente entrada en vigor, el próximo 1 de mayo, del acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur, bloque al que pertenece Paraguay y que completan Argentina, Brasil y Uruguay.
"Asturias es una región con dinamismo que mantiene crecientes vínculos económicos con Paraguay", afirmó Apodaca, que subrayó la voluntad de su país de "identificar proyectos concretos de colaboración con empresas asturianas".
Al acto asistieron representantes de compañías con actividad en la región como Unicaja, Banco Sabadell, sidra El Gaitero, Montepío de la Minería, Media Madera, ABL Asturias, Campoastur o Hidrolena, así como organismos y asociaciones como FADE o el Puerto de Gijón. También estuvo el presidente de la Junta, Juan Cofiño; y el cónsul honorario de Paraguay en España, el castrillonense Javier Marqués.
La reunión fue presentada por el vicepresidente de la Cámara, José Manuel Ferreira, que destacó que Paraguay es "la puerta de entrada a un mercado mucho más amplio" y "una verdadera ventana de oportunidad para nuestras empresas".
La agregada comercial de la Embajada de Paraguay en España, Natalia Cáceres, explicó algunas de las condiciones fiscales y laborales de su país, entre las que destaca el llamado Régimen de Maquila, un sistema de incentivos que, por ejemplo, exime a los inversores de pagar aranceles por las importaciones durante dos años, así como de abonar solo un 1% de impuestos por la exportación. Asimismo, la Ley de Inversiones 60/90 elimina los aranceles para la importación de bienes de capital (como maquinaria o equipos) que no se fabriquen en el país.
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