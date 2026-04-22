Pistas valiosas para que los futuros universitarios triunfen en el reino de la IA: "Es clave cuestionar la información que se recibe y saber adaptarse a las novedades"

Los jóvenes que se disponen a preparar su futuro profesional han de analizar con calma los acelerados cambios que está provocando la inteligencia artificial (IA). En este nuevo escenario, ¿qué características otorgarán ventajas en la búsqueda de trabajo? “Serán varias: pensamiento crítico que cuestione la información que uno recibe, compromiso con la empresa y con la sociedad, curiosidad, adaptabilidad a las novedades que vayan surgiendo y una inteligencia emocional que nos permita empatizar y saber dar apoyo a los compañeros que tienen un problema personal, porque eso es lo que nos diferencia de las máquinas”.

Ésta es la respuesta que, en la mañana de este miércoles, ha dado Luis Couceiro Martínez, rector de la Universidad Alfonso X el Sabio “Mare Nostrum” (Málaga), a las decenas de estudiantes que participaron en la sesión de cierre de la XI Semana de la Ciencia "Margarita Salas" de LA NUEVA ESPAÑA, que tuvo como escenario el Palacio de Congresos y Exposiciones de Oviedo.

Semillero científico de la Semana de la Ciencia / Irma Collín

La Semana de la Ciencia está patrocinada por varias entidades: Ayuntamiento de Oviedo, Ayuntamiento de Gijón, Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, Veolia, Bayer, Universidad Alfonso X el Sabio, Ieducae, Fertiberia y Química del Nalón. Además, cuenta con la colaboración de Idonial y la subvención de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo del Principado.

Tomar decisiones con datos

En un acto denominado “Semillero científico”, porque busca aportar motivación y pistas valiosas a los chicos y chicas asturianos que planean dedicarse al ámbito investigador, han participado de manera muy activa alumnos de 3º y 4º de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato de ocho centros educativos de la región: IES Pando (Oviedo), IES Leopoldo Alas “Clarín” (Oviedo), Dominicas (Oviedo), IES Margarita Salas (La Corredoria, Oviedo), Santa Teresa de Jesús (Oviedo), Colegio Inglés (Llanera), Fundación Vinjoy (Oviedo) y Palacio de Granda (Siero).

A todos ellos, Couceiro, doctor ingeniero de Caminos y director general del Área de Universidades del Grupo UAX, les ha puesto sobre la mesa realidades y reflexiones que les ayuden a madurar sus decisiones: “Estamos en un cambio tan profundo de la tecnología y la sociedad, que resulta inevitable que os surjan dudas sobre a dónde enfocar vuestro futuro. Ningún camino es equivocado. Lo importante es que toméis decisiones con datos, con información y con posibilidad de cambiar de rumbo si es que el que habéis iniciado no os satisface”.

Sobre la premisa de la omnipresencia de la IA en el presente y el futuro de los sectores laborales, el ponente ha hecho hincapié en el desarrollo personal y humano como elemento diferencial: “Es fundamental la componente humana, saber gestionar conflictos personales, que la gente quiera trabajar a vuestro lado en los proyectos. No se puede buscar el éxito poniendo zancadillas a los demás. Hay que aportar algo que los demás no puedan aportar”, ha señalado el alto directivo de la Alfonso X el Sabio, entidad que en este próximo mes de septiembre comienza a impartir estudios de Medicina y Enfermería en Oviedo.

Al acto han acudido Lourdes García, concejala delegada de Educación, Salud Pública y Consumo del Ayuntamiento de Oviedo, y Marcos Alonso, gerente de LA NUEVA ESPAÑA. El evento ha sido conducido por María José Iglesias, directora del Club LA NUEVA ESPAÑA, quien ha destacado que busca ser "una oportunidad de aprendizaje y diálogo” para los estudiantes de la región con el objetivo de “despertar vocaciones científicas”.

En su presentación del ponente, Amador Menéndez, investigador, divulgador científico y coordinador de la Semana de la Ciencia, ha destacado que esta actividad de LA NUEVA ESPAÑA se basa en la idea de que “creemos en el futuro, creemos en los jóvenes y creemos en el potencial de la juventud”.

Sobre Couceiro, Menéndez ha puesto de relieve que “conoce de primera mano cuáles son las necesidades de los jóvenes, así como las inquietudes y retos a los que se enfrentan a la hora de construir su futuro”.

Los héroes de la revolución tecnológica

La conferencia llevaba por título “IngenierÍA, la liga de los héroes de cada dÍA”. Couceiro motivó a su joven auditorio: “Sois los héroes que vais a protagonizar la revolución de la tecnología. Vais a tener ir evolucionando con la evolución de la IA, que cambia día a día, y vais a tener que adaptaros para sacarle el máximo partido y ser lo más atractivos posibles”, ha aseverado.

Tras la ponencia, varios estudiantes han subido al escenario para formular preguntas al conferenciante. A Mirian Mirea, de la Fundación Vinjoy, quien ha puesto sobre la mesa la incertidumbre ante un entorno laboral cambiante, Couceiro le ha respondido: “Habrá trabajos muy automatizados, pero siempre se valorará la calidez".

Valentina Rodríguez, del IES Leopoldo Alas “Clarín”, ha planteado cómo incide la IA en la formación que imparte la Universidad. El rector de la UAX ha señalado que “trataremos de darte una formación especial no para que compitas, sino para que te distingas”. Sobre las futuras entrevistas de trabajo, Couceiro ha recomendado “aportar datos sobre vuestra faceta social y de voluntariado, porque son muy valorados”.

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Nicolas Waby Menéndez, del Colegio Inglés, se ha interesado por la industria de los acompañantes de IA en relación con las relaciones personales. “Alexa puede escuchar tus problemas, pero no te contará los suyos y no te permitirá desarrollar la empatía, que es fundamental en la persona”, ha afirmado Luis Couceiro.