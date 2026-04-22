El Principado exige a ArcelorMital que las salidas por el traslado de servicios a India "sean en las mejores condiciones"

El viceconsejero de Industria del Principado, Juan Carlos Campo, señaló ayer que la afectación prevista para España del plan de traslado de servicios de ArcelorMittal a India es "relativamente moderada" si se compara con el conjunto del ajuste planteado a escala europea. Fuentes sindicales apuntaron anteayer, tras reunirse con la empresa, que la medida podría suponer la amortización de más 50 empleos en el denominado clúster Asturias de la multinacional siderúrgica.

Campo destacó que ya en 2025 se había anticipado que este proceso de deslocalización tendría impacto en España y añadió que ahora lo necesario "es exigir que las condiciones de salida y las medidas de acompañamiento para los trabajadores sean las mejores posibles". Al tiempo, remarcó que pese al proyecto de deslocalización, España y Asturias están dentro la multinacional en una posición "razonablemente sólida de cara al futuro".

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El viceconsejero de Industria apuntó que se está configurando, tanto a nivel nacional como europeo, un marco regulatorio que debe permitir la materialización de inversiones destinadas no solo a mantener la industria siderúrgica asturiana, "sino a garantizar su competitividad a largo plazo". Destacó que, tras el acuerdo alcanzado entre el Parlamento Europeo y el Consejo sobre el nuevo marco de aranceles, de cuotas y de garantías de origen para el acero, "se han despejado los principales obstáculos existentes, lo que allana el camino para la próxima aprobación definitiva".