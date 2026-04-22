El rescate de la autovía de la Industria anticipa un choque entre PSOE e IU: el socio minoritario del Gobierno advierte de su "rechazo frontal"

El anuncio del Principado de rescatar del peaje en sombra de la Autovía de la Industria (AS-II) parece provocar diferencias entre los dos partidos que sustentan el Ejecutivo asturiano. Izquierda Unida (IU), socio minoritario del PSOE, ha anunciado su rechazo frontal a la operación si no se justifica su utilidad. Fue Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, del ala socialista, el que anunció ayer la intención de rescatar la autopista de cara a los próximos presupuestos.

La secretaria de Organización de IU Asturias, María José Miranda, mostró esta mañana su sorpresa por la intención del Gobierno regional y advirtió de que la formación exigirá explicaciones antes de respaldar cualquier decisión. “Tendrán que demostrarnos, en primer lugar, su utilidad social y la viabilidad económica de hacerlo en este momento; creemos que en estos tiempos que corren Asturias necesita muchos millones de euros para políticas de vivienda y para políticas sociales que están mejor en esas políticas que en el bolsillo de los empresarios”, señaló.

Condiciones para un eventual apoyo

IU subraya que solo respaldará esta operación si existe una justificación sólida, acompañada de datos concretos que avalen el adelanto del pago del peaje en sombra. En caso contrario, la posición será de rechazo en el debate presupuestario.

“Se nos demuestra utilidad y viabilidad social y económica o estaremos frontalmente en contra de ese rescate”, añadió Miranda. La formación considera imprescindible que el Gobierno detalle el alcance de la medida, ya que implicaría destinar recursos públicos de forma anticipada que, a su juicio, podrían dirigirse a "ámbitos prioritarios como la vivienda o las políticas sociales y sanitarias".

El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, avanzó el martes la intención de estudiar el rescate de la concesión en el marco de los próximos presupuestos.

“En coherencia con el trabajo que venimos desarrollando, en cómo creemos que deben financiarse la gestión de nuestras carreteras. Un objetivo razonable es recuperar ese peaje en la sombra. Lo veremos de cara a la elaboración del próximo presupuesto. Los costes de nuestras infraestructuras sean costes reales”, indicó.

Una infraestructura con pagos anuales

La AS-II, que conecta Oviedo y Gijón, funciona desde 2007 bajo un modelo de peaje en sombra, sin pago directo por parte de los usuarios. Es el Principado el que abona a la concesionaria un canon anual en función del tráfico registrado. El Principado paga alrededor de 11 millones de euros al año.

La autovía se construyó mediante colaboración público-privada, con una inversión inicial de 122 millones de euros. Desde su puesta en servicio, la Administración autonómica ha desembolsado más de 162 millones de euros y actualmente destina en torno a once millones anuales a este concepto. La concesión se extiende hasta 2035 y el coste total superará los 280 millones de euros.

El eventual rescate de la concesión supondría adelantar ese compromiso económico y asumir directamente la gestión de la vía, una decisión que ahora queda sujeta al análisis presupuestario y al acuerdo entre los socios de Gobierno.