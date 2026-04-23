El abogado del "caso Matador" apuñalado en Oviedo necesitó varias transfusiones y continúa grave: el Colegio convoca una concentración de repulsa

La llamada en la mañana del miércoles al 112 alertando de que en un despacho en la avenida de Colón de Oviedo había un abogado apuñalado, perdiendo "mucha sangre", se produjo en un momento "límite" para salvarle la vida a Fausto Suárez, titular del citado despacho y letrado de una de las imputadas en el caso por tráfico de drogas contra el narco Carlos García Morales, "Matador", cuyo juicio empezaba esa misma mañana.

Según apuntaron fuentes cercanas, Suárez había perdido "una gran cantidad de sangre", lo que obligó a los sanitarios a tratar de parar la hemorragia en la oficina antes de intubarlo y trasladarlo al HUCA, donde continúa ingresado en la UCI, en estado grave. Tenía un neumotórax. Ya en el hospital, los médicos detectaron una segunda herida, lo que explicaba la gran hemorragia. Para paliar los efectos fueron necesarias "varias transfusiones", que estabilizaron al letrado que, si bien continúa en estado grave, en principio se encuentra fuera de peligro de muerte.

Los hechos han conmocionado a la abogacía asturiana, especialmente al turno de oficio, al que pertenece Suárez y por el que se le asignó la defensa de Cristina Orsi, expareja de "Matador". El Colegio de Abogados de Oviedo denunció el propio miércoles lo ocurrido. Su decano, Antonio González-Busto, junto con el secretario, Pedro Paulino Sánchez, y la gerente, Isabel Menéndez, se trasladaron al HUCA para interesarse por la situación médica del compañero herido y ponerse a disposición de su familia.

El órgano colegial "lamenta los hechos ocurridos" y confía en que "las investigaciones abiertas aclaren los hechos con la máxima celeridad posible". Por el momento no han trascendido detenciones y todas las hipótesis continúan abiertas, al hallarse el arma blanca en su propia oficina: no se descarta por ahora incluso que se autolesionase, algo que, sin embargo, sus allegados no terminan de creer posible. Todos los coleigos de abogados han convocado, además, una concentración frente a las sedes judiciales del país en repulsa a las agresiones en ejercicio de su profesión y por la "dignificación de la abogacía".