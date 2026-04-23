La advertencia de Pedro Sáinz de Baranda, consejero de Gestamp: "Nos hemos lanzado a sobreinvertir en renovables"

"Nos hemos lanzado a sobreinvertir en energías renovables, sobre todo en fotovoltaica". La frase la pronunció ayer en Las Caldas (Oviedo) el gijonés Pedro Sáinz de Baranda, expresidente mundial del fabricante de ascensores Otis y consejero de la española Gestamp, a su vez propietaria de la compañía asturiana GAM.

Sáinz de Baranda hizo la afirmación durante un encuentro de directivos y consejeros corporativos organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) en Asturias, que preside Javier Sáenz de Jubera, expresidente de TotalEnergies España. En la cita se abordaron asuntos como el impacto de la inteligencia artificial (IA) y la situación geopolítica en el tejido empresarial, así como las estrategias de las compañías para captar talento.

"En la energía fotovoltaica, hace tiempo que sabemos que o se invierte en almacenamiento y redes eléctricas, o el retorno va a ser pobre", advirtió Sáinz de Baranda, que, si bien aclaró que las energías verdes "no son malas", instó a "invertir con cabeza" y "no dejarse llevar por las modas y por un excesivo entusiasmo".

"La principal sostenibilidad que debe atender una empresa es la financiera; sin esta, no existirá sostenibilidad alguna a largo plazo", remarcó el directivo durante un diálogo con Diego García, director general de GAM, quien afirmó que "no hay nada peor para una empresa que un crecimiento desordenado" y que "lo verdaderamente complejo en una compañía no son las máquinas, sino las personas, es decir, organizar el talento".

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Sobre talento también conversaron Ángela Santianes, presidenta en España de Arclin –compañía estadounidense que recientemente adquirió el negocio de fibras de aramida de DuPont– y Paula Rodríguez, consejera delegada de Cafento. Santianes indicó que "antes lo importante era la oferta laboral, pero ahora las nuevas generaciones valoran más el propósito y el impacto de su trabajo", mientras que Rodríguez remarcó que "lo que los empleados quieren es ver coherencia entre el discurso de la dirección y el día a día de la empresa".