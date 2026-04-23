Agenda: qué hacer hoy jueves 23 de abril en Asturias

Oviedo

Charla de la historiadora María Álvarez en el Club LA NUEVA ESPAÑA sobre el papel de la mujer en el Oviedo medieval

A las 19.00 horas, el Club acoge la segunda conferencia del ciclo de charlas sobre Oviedo organizado por la Sociedad Protectora de La Balesquida, bajo el título "La ciudad de las mujeres. Oviedo en la Edad Media", que será impartida por María Álvarez, profesora titular del Departamento de Historia de la Universidad de Oviedo y doctora en Historia Medieval, en una intervención centrada en el papel femenino en la ciudad durante ese periodo. La presentación correrá a cargo de Manuel Lafuente, tesorero de la Sociedad Protectora de La Balesquida.

OSPA

A las 20.00 horas, el Auditorio Príncipe Felipe acoge el concierto "Larga noche" de la OSPA, con la participación de Antje Weithaas como directora y violín, en un programa que incluye la Sinfonía n.º 95 en do menor de Haydn, el Concierto fúnebre de Hartmann y la Sinfonía n.º 40 en sol menor de Mozart, en una velada que se prolongará hasta las 21.30 horas.

¿Quieres hacer planes? Recibe todas las tardes en tu correo (antes que nadie) la guía de ocio más completa de Asturias Apúntate aquí

Charlas de Salud

A las 19.00 horas, el centro social de Campomanes acoge una nueva sesión del ciclo Charlas de Salud bajo el título "Alergias. Mitos y realidades. Cómo convivir con ellas", que será impartida por el doctor Carlos Puerto del Olmo, del Servicio de Alergología del Hospital Universitario Central de Asturias.

Charla Avispa Asiática

A las 19.00 horas, el Centro Social de Las Caldas acoge la charla divulgativa "Avispa asiática", una sesión informativa centrada en esta especie invasora en la que se explicarán sus características, riesgos y métodos de control, impartida por la empresa especializada Armodron y por efectivos de Bomberos de Oviedo. La actividad, con entrada libre hasta completar aforo, se desarrollará hasta las 20.30 horas.

RADAR

A las 20.00 horas, el Teatro Filarmónica acoge la proyección de "Bajo el volcán", dentro del ciclo de cine RADAR, una película dirigida por John Huston que adapta la novela homónima de Malcolm Lowry y que se sitúa entre las últimas obras de su carrera.

Cincuenta años de feminismo

La muestra "AFA, 50 años de feminismo en Asturias" recorre el último medio siglo del movimiento feminista asturiano a través de documentos, fotografías y carteles de los fondos de la Asociación Feminista de Asturias Clara Campoamor (AFA); podrá visitarse en el Archivo Histórico de Asturias con entrada libre hasta el 5 de mayo, de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas y los martes y jueves también de 15.00 a 18.00 horas. Habrá visitas guiadas los días 23 y 28 de abril y 5 de mayo a las 16.30 horas.

Vidas Desplazadas

La calle Picasso acoge la exposición al aire libre "Vidas desplazadas: Derechos en suspenso", una muestra de fotografía humanitaria y fotoperiodismo que reúne 95 imágenes de 50 autores procedentes de distintas ediciones del Premio Luis Valtueña, centradas en visibilizar las realidades del desplazamiento forzado y las vulneraciones de derechos humanos en distintos contextos del mundo. Impulsada por Médicos del Mundo con la justicia sanitaria global, la exposición invita a reflexionar sobre las estructuras que convierten la salud en un privilegio y podrá visitarse hasta el 8 de mayo.

Exposición Pintura Rápida

El Centro Social Villa Magdalena acoge la exposición del "Concurso Pintura 2026", que reúne las obras participantes en este certamen y que podrá visitarse en horario de mañana y tarde, con acceso gratuito para contemplar distintas propuestas artísticas contemporáneas, y que permanecerá abierta al público hasta el 3 de mayo.

Plus Ultra

La Delegación de Defensa en el Principado acoge en abril una exposición por el centenario del histórico vuelo del hidroavión Plus Ultra, que en 1926 unió España y América. La muestra pone en valor esta hazaña de la aviación española mediante paneles, maquetas y material audiovisual, y sirve además de apoyo al concurso educativo "Carta a un militar español" bajo el lema "PLUS ULTRA: la audacia que cruza horizontes". La exposición puede visitarse gratuitamente de 10.30 a 13.30 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. La torre de la Catedral también está abierta a las visitas, que son acompañadas, pero no guiadas, están disponibles de lunes a sábado y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano

A través de paneles interpretativos, mapas, cronogramas y fotografías, el público realiza un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por sus quince monumentos. Dispone también de un itinerario interactivo, en castellano y en inglés. Se puede visitar de miércoles a domingo, de 9.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Gijón

"Pablo Canalís Quartet" actúa en el Ateneo de La Calzada

Dentro del programa Arte en el Barrio hoy, con entrada libre a las 19.00 horas hasta completar el aforo, actuará en el Ateneo la formación asturiana "Pablo Canalís Quartet", integrada por Pablo Canalís (composición, flauta, voz y presentaciones), Samuel Rodríguez (teclados, percusiones y voz), Carlos Laiz (bajo, percusiones y voz) y Alejandro Blanco (percusión y voz).

"Pablo Canalís Quartet". / Ayuntamiento de Gijón

Con un repertorio inspirado en danzas balcánicas, nuevas formas de tarantela y la fusión de música celta con ritmos africanos, junto a la música medicina de los pueblos indígenas americanos.

Pueblu d’Asturies

Con motivo del Día del Libro el Muséu del Pueblu d’Asturies abre un nuevo espacio de lectura y exposición de libros singulares, en el que los visitantes pueden leer y consultar todos los libros editados por el museo y otros relacionados con las materias del centro (antropología, etnografía, fotografía, historia, etc.). También, entre el 23 de abril y el 3 de mayo, habrá libros para llevarse gratuitamente (bookcrossing).

Museo Casa Natal de Jovellanos

Con motivo de la donación al Museo Casa Natal de Jovellanos de la imagen de San Antonio de Padua, titular de la Capilla de San Antonio de Mareo, el historiador Alberto Fernández Suárez presentará la escultura y abordará la justificación de su atribución al escultor gijonés Luis Fernández de la Vega. Será a las 19.00 horas, con entrada libre.

Casa de León

El periodista jubilado y experto en pesca Eduardo García Carmona presenta hoy, a las 19.30 horas en la Casa de León (avenida de la Costa, 87), su último libro "Amigos de anzuelos, agua y ramaje", con historia y anécdotas de cerca de un centenar de compañeros de pesca. La entrada es libre.

Ateneo Jovellanos

Luis Rubio, exdirector del aeropuerto de Asturias, expresidente del Ateneo Jovellanos y gran aficionado a la música, ofrece dentro del ciclo "Música e imágenes", la chala sobre "Canciones y anuncios españoles de los años 60 y 70". Los carteles de los años 60 representan una de las épocas más vibrantes y revolucionarias del diseño gráfico y la publicidad española de los años 70 fue el reflejo de una sociedad en plena transformación. Será a las 19.00 horas en la sede del Ateneo en la Escuela de Comercio.

Escuela de Comercio

La segunda edición del Ciclo de Cine, Memoria y Género, CIME, finaliza hoy en la Escuela de Comercio con "Aguja y látigo". Un homenaje a Federico García Lorca, con una conferencia a cargo del poeta y docente Juan Carlos G. de los Reyes que conmemora el 90 aniversario de la muerte del autor. La sesión, que comienza a las 18 horas, incluirá un recital poético acompañado al piano por Marcos Suárez, con composiciones originales de Lorca. Finalmente, tendrá lugar la proyección de "La novia" (Paula Ortiz, 2015), una adaptación libre de la obra "Bodas de sangre" del legendario poeta y dramaturgo. La entrada es libre hasta completar aforo.

Centro Municipal de El Llano

El programa Escena Amateur cuenta hoy con el grupo "La Máscara" que ofrecerá una lectura interpretada de obras de la popular poeta Gloria Fuertes. La cita lleva por título "Gloria Fuertes para mayores". Será a las 19.00 horas con entrada libre.

Centro Integrado Pumarín Gijón Sur

El programa Escena Xixón incorpora hoy a la Cia. Marina Fueyo con la obra "Toys in the attic", una pieza que comienza en el instante cero: el nacimiento. Con la el encierro, la calma y todo el simbolismo del útero hasta llegar a toda la conciencia de estar vivos. Para mayores de 16 años, con entrada libre hasta completar aforo, el espectáculo empieza a las 19.00 horas.

Ateneo Obrero

En el local social del Ateneo Obrero de Gijón tendrá lugar la presentación a las 19.00 horas del último libro del escritor gijonés Xuan Carlos Crespos, "Donde anidan tus ojos". El acto será presentado por Loreto Pelayo, psicóloga y editora, y por Xurde Álvarez, poeta, narrador y autor de textos teatrales. La actividad cuenta con la colaboración de la Fundación Banco de Alimentos de Asturias, que recogerá donaciones de alimentos.

Biblioteca de La Camocha

En la Biblioteca de Vega-La Camocha hoy se inaugura a las 12.00 horas la exposición "Refugios de papel", con motivo del día del libro. Personas que sufren sinhogarismo, con problemas de salud mental y mayores del centro de día de La Camocha se unen por el poder sanador de la lectoescritura.

Parroquia de Santa Olaya

En el salón de actos del Club Santa Olaya, a las 18.15 horas, se presenta la Segunda Semana Social de la Parroquia de Santa Olaya, centrada este año en la "Comunicación intergeneracional: un proceso abierto. Del aislamiento individual excluyente a la solidaridad integradora creativa". Tras la presentación tendrá lugar la conferencia "Solidaridad intergeneracional en el siglo de la soledad", a cargo de Sebastián Mora, doctor en Sociología por la Universidad de Comillas. Seguirá un pincheo en los locales parroquiales (3 euros).

La Caja de Músicos

René Cuillierier estará en La Caja de Músicos (calle del Buen Suceso 7) para contar cosas del eclipse que viene. A las 20.00 horas. El título de la charla es "Dos minutos en el centro del cosmos. El eclipse que viene y por qué no te lo puedes perder". Entrada libre con aportación voluntaria

Jardín Botánico

Hoy, de 17.00 a 18.30 horas habrá club de lectura en el Botánico, con Mar Martín. Se abordará el libro "Tierra de mujeres. Una mirada íntima y familiar al mundo rural", de María Sánchez. Con visita guiada sobre las plantas del libro.

CMI L’Arena

El Consulado General de la República Argentina en Vigo realiza su primera itinerancia de 2026 en Gijón hasta mañana, 24 de abril, facilitando la realización de trámites consulares a los ciudadanos residentes en Asturias. Horario de 9.00 a 21.00 horas.

Avilés y comarca

Día del Libro

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, mantendrá a las 13.00 horas un encuentro con el Club de Lectura "Una habitación propia", de la concejalía de Igualdad, con motivo de la celebración del Día del Libro. Asistirá también la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra.

Hestoria D’Avilés

El escritor avilesino Miguel Solís Santos presenta a las 12.00 horas en el palacio de Valdecarzana una muesta sustentada en viñetas del clásico de la historieta asturiana.

Cine en el Niemeyer

La película francesa "Arco" se proyecta esta tarde, a partir de las 20.00 horas, en el Niemeyer. Se trata de un filme de Ugo Bienvenu y Félix de Givry. En el año 2075, Iris, una niña de 10 años, ve caer del cielo a un misterioso niño con un traje de arcoíris. Es Arco. Iris lo acogerá y lo ayudará por todos los medios posibles a volver a su hogar.

Música en Escena

El Auditorio de la Casa de Cultura de Avilés acoge a las 20.00 horas el concierto de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias titulado "Larga noche". El precio de venta de entradas es de 18 euros.

"Miradas de África", de Luz Vidal , en La Ferrería

La exposición de fotografías "Miradas de África", de la abogada, guía de montaña y viajera Luz Vidal, se puede visitar hasta mañana, 24 de abril, de 9.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas, en la Casa de las Mujeres, en La Ferrería.

Muestra de Ramón Masats

La sala de Fotografía del Centro Niemeyer acoge la exposición "Ramón Masats. Visit Spain", que recoge el viaje que realizó el fotógrafo entre 1955 y 1965 con su cámara por la geografía española, bajo el comisariado de Chema Conesa. Se puede visitar hasta el 10 de mayo en horario de miércoles a domingo, 11.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Las Cuencas

"Tres adioses", cine de Isabel Coixet en Langreo

El teatro José León Delestal de La Felguea acoge hoy la proyección de la película "Tres adioses", dirigida por Isabel Coixet. Comienza a las 20.00 horas, la entrada vale 4 euros.

Día del Libro en Langreo

Langreo celebra el Día del Libro a las 12.00 en el parque de Ciaño con una gran lectura de textos teatrales. A las 17.00 habrá un taller infantil, "Amorina motosierra", en Riaño.

Día del Libro en Mieres

La biblioteca de Mieres celebra el Día del Libro con el espectáculo "El bosque musical", que lleva a escena la compañía "Como pez en el agua". Comienza a las 17.30 horas.

Exposición sobre el cómic "La Balada del Norte", de Alfonso Zapico

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama acoge la exposición "La Balada del Norte", que consta de 42 paneles compuestos por dibujos originales del autor de cómic y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA Alfonso Zapico, todos ellos publicados en su obra "La balada del Norte". La muestra, promovida por la Fundación José Barreiro, puede verse hasta el 20 de mayo.

Exposición con pinturas de María Jesús Coro en Moreda (Aller)

El Centro Cultural de Moreda alberga hasta mañana, 24 de abril, una exposición con pinturas de María Jesús Coro. El horario de visita es, los días laborables, de 16.00 a 21.00 horas

Muestra pictórica de María F. Coto y Ana Blanco en Laviana

Nueva exposición pictórica en el Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón), en Pola de Laviana, bajo el título "María y Ana", con obras de las pintoras locales María F. Coto y Ana Blanco. La exposición puede visitarse hasta el 30 de abril, en horario de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, y los jueves también por las tardes, de 16.00 a 20.00 horas.

Centro

Día del Libro en Grado

Con motivo del Día del Libro, en el auditorio de Grado tendrá lugar a las 11.00 horas la presentación del libro artístico colectivo "Las guardianas del color y el sonido", de los alumnos de la Escuela Rural de La Mata, que integra texto, ilustración y técnicas artísticas, y que simboliza la transmisión del conocimiento y la igualdad. Este acto contará con la asistencia de la consejera de Educación del Principado, Vanessa Gutiérrez, representantes del Ayuntamiento, la experta en Coeducación Marian Moreno, equipos directivos de los centros educativos de Grado y concejos limítrofes, alumnado de los colegios y otras instituciones del concejo. Además, la plaza General Ponte será escenario de la actividad "Libros a la calle" de 10.30 a 13.00 y de 16.30 a 19.30 horas, con Puestos de venta de libros, firmas de autores, exposición de libros de artista, obsequio de marcapáginas conmemorativo y publicaciones.

Cuentos en Llanera

Hoy, 23 de abril, dentro de la programación "Este cuento sí es el mío" del Ayuntamiento de Llanera, se desarrollará el cuentacuentos "Yo no soy Caperu" en el colegio de Lugo, con escolares de 3 a 5 años, en diferentes sesiones horarias.

Lectura dramatizada en Noreña

La Casa de Cultura de Noreña acoge a las 19.00 horas "Amore", de La Westia Producciones, en el que una colección de historias con el amor como hilo conductor serán narradas en formato de lectura dramatizada, hilvanadas por pequeños monólogos del Siglo de Oro.

Teatro en Proaza

La Casa de Cultura de Proaza acoge hoy, a las 12.30 horas, la representación de la obra de teatro "Dos mujeres y un desatino", a cargo del grupo de teatro "Corazones Jóvenes" de Teverga. La función forma parte de las actividades organizadas en el concejo con motivo del Día del Libro, junto con una jornada de puertas abiertas en la biblioteca y reparto de marcapágicas en los colegios.

Recital en Pola de Siero

Con motivo del Día del Libro, el Teatro Auditorio de la Pola acoge a las 19.30 horas el recital de poesía "Nos queda la palabra", protagonizado por May Rodríguez y Noelia López, acompañadas por violín y guitarra. Entrada libre, limitada al aforo de la sala.

Oriente

Concierto en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesela acoge a las 12.00 horas un concierto didáctico a cargo de la Orquesta de Cámara Diverti-concerto, dirigido a público familiar, un espectáculo en el que no solo se escucha la música, sino que también se viven las historias que se narran haciendo al público partícipe de ellas y conociendo a los compositores, intérpretes y sociedad de aquel momento.

Día del Libro en Cangas de ONís

A partir de las 11.30 horas, en el exterior de la Casa de Cultura de Cangas de Onís, se desarrollarán actividades organizadas con motivo del Día del Libro: Un taller de margapágicas y una lectura continuada del Quijote con micro abierto para quien quiera participar.

Mesa redonda sobre el eclipse en Lastres

El Centro Municipal El Piquero acoge a partir de las 18.00 horas la mesa redonda "El eclipse. Cómo observarlo", que reunirá a personas expertas en astronomía, óptica, biodiversidad e historia y patrimonio para explicar qué ocurrirá durante el eclipse del 12 de agosto y cómo seguirlo con seguridad.

Exposición "Sidra 2025", en Peñamellera Alta

La Casa de Cultura de Ruenes (Peñamellera Alta) expone hasta el 30 de abril "Sidra 2025", un proyecto de Ediciones Patanegra que rinde homenaje a la sidra desde la creación cultural. La muestra reúne a 17 poetas y 15 artistas grabadores, y pone en valor este producto asturiano al fusionarlo con obra literaria y plástica contemporánea, con autores de la región y también de fuera de ella. El objetivo no es solo celebrar la cultura sidrera, sino también mostrar distintas interpretaciones, miradas y estilos de representación gráfica, técnica y artística en torno al tema. Horario de visita: de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Exposición "Bosque Encantáu", de Luzía Pedregal Llerandi, en Cangas de Onís

En la Casa de Cultura de Cangas de Onís puede visitarse hasta el 30 de abril la exposición "Bosque Encantáu", de Luzía Pedregal Llerandi, una colorida propuesta artística que se presenta como una alternativa a las rutas mitológicas al aire libre, trasladando ese imaginario a un recorrido expositivo más accesible. Abre de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Occidente

XXIV Semana del Teatro de Cangas del Narcea

Continúa la programación de la XXIV Semana del Teatro de Cangas del Narcea. Hoy, jueves, la compañía "Guayominí Teatro" representará a las 19.00 horas en el teatro Toreno "Épica, una historia del reino infinito". La entrada es libre hasta completar aforo.

Cuentacuentos en Luarca

La Casa de Cultura de Luarca acoge a las 11.00 horas una sesión de narración infantil para público familiar titulada "¿A dónde irán los cuentos?", de la mano de Ana Morán Teatro.

Recital en Vegadeo

La Casa de Cultura de Vegadeo acoge a las 19.00 horas el espectáculo poético musical "Es medianoche en casi todo el cuerpo", un proyecto de las hermanas Gema y Sil Fernández en el que llevan a escena los poemas de Gema acompañados por Sil a la guitarra para fusionarse en un único mensaje.

Taller de ilustración en Castropol

"Fantastique Company" desarrolla em la Casa de Cultura de Figueras, a partir de las 17.30 horas, el taller infantil "Crea tu Kamishibai", en el que los niños serán los encargados de fabricar y docrar su propio kamishibai.

Cuentacuentos en Tineo

Noticias relacionadas

La Casa de Cultura de Tineo acoge a las 11.00 horas una sesión de narración infantil titulada "Renato", de la mano de Elisabet Martín Teatro.