Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Arde un camión con bombonas en la autopista "Y": los bomberos deben intervenir y ya hay atasco kilométrico

Según refieren testigos que avisaron del incidente, ha habido algunas explosiones

El conductor del camión ha podido salir de la cabina por su propio pie

El camión ardiendo en la "Y" a la altura de Llanera, que está generando atascos. / LNE

Xuan Fernández

Atasco kilométrico en la autopista "Y", a la altura de Llanera, al comenzar a arder un camión. Los bomberos del Principado de Asturias, con base en Mieres y La Morgal, así como los de Oviedo han puesto rumbo con un gran dispositivo a la zona al trascender que el camión llevaba, según parece, algunas bombonas. Algunos testigos han referido la existencia de explosiones por ello.

El siniestro se ha producido a la altura del polígono industrial de Silvota y ya está generando importantes en la "Y" (A-66) retenciones en sentido a Gijón y Avilés. Todo hace indicar que el despliegue de emergencias dificultará que la vía recobre normalidad con premura.

El conductor del camión pudo salir por su propio pie de la cabina y fue el primero en alertar al 112 Asturias del importante incidente.

Hasta el lugar, además de bomberos, se han trasladado patrullas de Tráfico de la Guardia Civil para intentar reordenar la circulación en un punto crítico de la red viaria asturiana.

Información en elaboración

En LA NUEVA ESPAÑA estamos trabajando para reunir todos los datos y completar esta información. En unos instantes, podrás leer la noticia completa, que iremos ampliando conforme tengamos más detalles.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
