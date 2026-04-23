Asturias destina dos millones a una nueva convocatoria del Programa Investigo para "retener talento"

Con el objetivo de retener talento e impulsar proyectos estratégicos, el Gobierno del Principado impulsa una nueva convocatoria del Programa Investigo con una dotación de dos millones de euros.

Esta partida se destina a promover la contratación de personas jóvenes desempleadas en proyectos de investigación e innovación que se desarrollen en Asturias. "El Servicio Público de Empleo (Sepepa) ha incrementado en 600.000 euros la partida para esta línea respecto al año pasado, para aumentar el número de personas beneficiarias", indica la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo.

El Programa Investigo está dirigido a personas menores de 30 años inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y persigue facilitar su incorporación al mercado laboral mediante contratos vinculados a proyectos innovadores. La iniciativa, impulsada por la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, financia acciones de entidades públicas y privadas para contribuir al fortalecimiento del ecosistema científico y tecnológico.

Retener talento

El Consejo de Gobierno ya ha autorizado el gasto para este programa, que se distribuirá entre este año y 2028. La financiación se repartirá entre universidades, organismos públicos de investigación, empresas privadas, entidades públicas empresariales y organizaciones sin ánimo de lucro.

La convocatoria podrá ser cofinanciada hasta en un 70 % por el Fondo de Transición Justa, en el marco del programa 2021‑2027, y contará también con aportaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a través de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.

"Esta iniciativa da continuidad en Asturias a una línea de ayudas nacionales que se puso en marcha en 2022 y que ha logrado un impacto positivo en el empleo, al tiempo que ha contribuido a retener talento y a impulsar proyectos innovadores en sectores estratégicos", subraya la Consejería.

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En las ediciones previas, el Sepepa facilitó la contratación de más de 150 jóvenes investigadores y personal técnico en universidades, empresas y fundaciones, 7,6 millones de financiación. Desde el pasado año, una vez finalizado el programa nacional, la línea Joven Investigo se ha incorporado al presupuesto del Sepepa como iniciativa propia.