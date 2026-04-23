Asturias permitirá los conciertos de baja incidencia en la hostelería: los nuevos requisitos que se aprobarán próximamente
"La música recuperará su espacio en nuestros negocios", destaca la patronal Otea, que durante años lideró las negociaciones
Convocatoria por Asturias y Covadonga Tomé aplauden la iniciativa, que cuenta con el respaldo de todos los grupos a excepción de Vox
Asturias permitirá a los establecimientos hosteleros programar conciertos de baja incidencia con mayor facilidad. La Junta General del Principado aprobará la próxima semana la modificación de la ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, al contar con el respaldo de todos los grupos parlamentarios a excepción de Vox.
La patronal Otea ha liderado durante años las negociaciones para alcanzar este acuerdo, que responde a una “demanda histórica” de la entidad dirigida a “flexibilizar las condiciones en las que los establecimientos hosteleros pueden ofrecer música y espectáculos en directo”.
Una de las principales novedades de la reforma es el régimen de declaración responsable para espectáculos de “escasa incidencia”. Con este nuevo sistema, los hosteleros podrán organizar actuaciones musicales de pequeño formato mediante la presentación de una declaración ante el ayuntamiento correspondiente con al menos 48 horas de antelación.
El objetivo es simplificar los trámites administrativos, manteniendo al mismo tiempo las garantías en materia de seguridad y convivencia ciudadana, “reafirmando el compromiso de los empresarios hosteleros con un ocio responsable”.
Hasta ahora, las exigencias administrativas suponían un freno para este tipo de actividad cultural de proximidad. La reforma pretende eliminar esas barreras y proporcionar cobertura legal a iniciativas que, según el sector, contribuyen a dinamizar tanto la hostelería como la vida cultural local.
“Desde Otea se ha trabajado para que nuestra propuesta tuviera el encaje jurídico necesario para modernizar la ley. Este cambio permitirá que la música recupere su espacio en nuestros negocios, siendo un motor de atracción para clientes y un apoyo directo para los artistas asturianos”, destacan.
Respaldo parlamentario
El texto legislativo cuenta con el respaldo mayoritario de los grupos parlamentarios y, según la patronal, supone un avance en la competitividad del sector turístico asturiano. La reforma integra la actividad cultural como “una parte natural y ágil de nuestra oferta turística”.
El grupo parlamentario Convocatoria por Asturies-IU y Covadonga Tomé también celebraron la modificación de esta normativa. Para Xabel Vegas, “hay que reformar también el reglamento de la ley para incluir el catálogo de esas actuaciones de pequeño formato; es una cuestión del Gobierno, pero desde luego esta reforma es importante”.
Por su parte, Tomé destacó que “hablar de poder realizar actuaciones en pequeño formato es hablar de la dignificación de la cultura en todos los espacios y de la dignificación de los trabajadores y trabajadoras del sector”.
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