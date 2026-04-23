Asturias prepara más de 70 puntos para ver el eclipse y un plan de protección civil ante el aluvión de visitantes esperado

El Principado ha iniciado los trabajos para diseñar un dispositivo especial de protección civil con motivo del eclipse solar total previsto para el próximo 12 de agosto, ante la previsión de una afluencia masiva de visitantes. La reunión, celebrada y presidida por el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, sirvió para coordinar a las distintas administraciones implicadas.

El operativo se articulará a través del Plan Territorial de Protección Civil del Principado de Asturias (Platerpa), que se adaptará a las necesidades específicas de la jornada. Entre las cuestiones abordadas figura el reparto de competencias, así como la planificación de los recursos necesarios para garantizar la seguridad y la movilidad. Además, el Gobierno autonómico analiza la habilitación de más de 70 puntos de observación, propuestos por los concejos.

Esta planificación se enmarca en el plan estratégico del eclipse, ya activado por el Ejecutivo autonómico. El plan incluye la puesta en marcha de una web informativa (eclipseasturias2026.ficyt.) que ya está operativa, un mapa interactivo por concejos con horarios y duración del eclipse, así como un programa de divulgación científica y campañas de salud. n