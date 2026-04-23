El ataque de Barbón desde México a la "prioridad nacional" de los pactos PP-Vox: "¿Cómo nos sentiríamos si hubieran marginado a la emigración asturiana?"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, criticó este jueves desde México los acuerdos alcanzados entre PP y Vox en Extremadura y Aragón, que incorporan la llamada “prioridad nacional” para dar preferencia a los españoles en el acceso a determinadas ayudas y políticas sociales. El jefe del Ejecutivo asturiano, de viaje institucional en el país, vinculó ese planteamiento con la historia de la emigración asturiana y sostuvo que supone “marginar a personas, humillarlas, denigrarlas y no respetar los derechos humanos”. Barbón se encuentra en México desde el pasado 20 de abril en una visita orientada a reforzar las relaciones empresariales y a mantener encuentros con la colectividad asturiana.

El presidente asturiano aseguró: “Prioridad nacional, dicen…”. A partir de ahí, contrapuso esa idea a la experiencia de los emigrantes españoles y, en particular, de los asturianos que hicieron vida fuera del país. “Estos días me estoy reuniendo con muchísimos asturianos y asturianas que emigraron a México o sus descendientes. Son la Asturias fuera de Asturias”, escribió.

Barbón situó su reflexión, difundida en la red social X, en el marco de los recientes acuerdos autonómicos entre populares y Vox. “Cuando en Extremadura y Aragón PP-VOX pactan esa ‘prioridad nacional’, se olvidan de tantos de los nuestros que salieron de España bien para ganarse la vida o bien para evitar morir (como los exiliados de la Guerra Civil)”, señaló el presidente del Principado.

El dirigente socialista recurrió después a la memoria de la emigración asturiana en México para cuestionar ese enfoque. “¿Cómo nos sentiríamos si México hubiera dicho entonces ‘prioridad nacional’ y hubiera marginado a la emigración asturiana? ¿Cómo nos sentiríamos si los hubieran expulsado del país?”, planteó.

En la parte más dura de su mensaje, Barbón afirmó que “solo personas sin corazón, pueden pensar así”.

La reacción del presidente asturiano llega después de que los pactos cerrados por PP y Vox en Extremadura y Aragón hayan colocado la inmigración y el acceso a prestaciones sociales entre sus ejes principales. En el caso extremeño, el acuerdo para reeditar la coalición fija, entre otras medidas, prioridad para los nacionales en el acceso a vivienda social y restricciones a determinadas prestaciones para inmigrantes en situación irregular. En Aragón, el nuevo pacto reproduce esa línea y recoge también la “prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente” para vivienda protegida y alquiler social.

Barbón cerró su mensaje ligando esa crítica a su estancia en México: “Desde México, donde tanto estoy aprendiendo con la emigración asturiana, no puedo dejar de reflexionar sobre ello”.