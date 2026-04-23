Diez comunidades ya han ajustado sus tarifas del IRPF a la subida de precios para que sus contribuyentes no paguen de más y Asturias no está entre ellas

Diez comunidades autónomas han deflactado sus tarifas del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) durante los últimos cinco años para adaptarlas al alza de precios y evitar "subidas en frío" de la tributación, según datos recopilados por el Consejo General de Economistas de España. Entre esas regiones, Canarias y Navarra han ajustado las tarifas hasta en tres ejercicios. Por contra, otras siete comunidades autónomas no han aprobado deflactaciones en el último lustro y entre ellas está Asturias.

El Gobierno del Principado ha apostado por lo que ha denominado como "vía fiscal asturiana", consistente en una ampliación de las deducciones selectivas del IRPF, a las que se accede si se cumplen determinados supuestos y, en la mayoría de los casos, si las bases imponibles no superan los 35.000 euros. Según el Gobierno regional, esas deducciones favorecen "a 120.000 contribuyentes", pero dejan fuera a parte de la clase media asturiana, formada por más 260.000 contribuyentes (los que tienen bases imponibles de entre 21.000 y 61.000 euros) que sufren un incremento de tributación por el alza de los precios. Es lo que se conoce por progresividad en frío, un fenómeno fiscal por el cual los contribuyentes pagan más impuestos sin que aumenten los tipos impositivos. Esto ocurre debido a la inflación y a la falta del ajuste de los tramos, que hace que al cobrar más los contribuyentes escalen de tramo impositivo sin ganar poder adquisito porque los precios suben más que los salarios.

Comunidades que deflactan.

El Gobierno de España se ha negado en el último lustro a deflactar las tarifas estatales del IRPF, pero la mayoría de las comunidades autónomas si lo han hecho en alguno de los últimos cinco ejercicios. Es el caso, según un informe del Consejo General de Economistas de España, de Andalucía, Aragón, Canarias, Galicia, Madrid, Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco. En el caso de Madrid, las tarifas se han deflactado en dos ejercicios (los de 2022 y 2023) y en los casos de Navarra y Canarias hasta en tres ejercicios (2022, 2023 y 2024 en ambos casos). La última comunidad que ha aprobado deflactaciones ha sido La Rioja. Lo ha hecho con una fórmula novedosa por la cual a partir de este año la escala de gravamen y los mínimos personales y familiares de IRPF son objeto de deflactación automática cuando el incremento del índice de precios de consumo (IPC) de la comunidad autónoma correspondiente a diciembre sea superior al 3%. Si se rebasa ese porcentaje, los importes de los tramos de la base liquidable general y los mínimos personales y familiares se actualizan aplicando la totalidad del porcentaje de la variación del IPC.

Comunidades que no deflactan.

Frente a las diez comunidades que han ajustado las tarifas del IRPF a la inflación en el último lustro, otras siete no lo han hecho. Son Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria,Cataluña, Extremadura, Baleares y Asturias.

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Las tarifas estatales.

Los contribuyentes de esas siete comunidades tributan sin una deflactación ni de las tarifas estatales ni de las autonómicas. Según una simulación elaborada por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), un contribuyente asturiano con una renta anual de 25.000 euros puede llegar a pagar 257 euros más al no estar ajustada la tarifa estatal del impuesto (no se tiene en cuenta la autonómica) a la inflación acumulada entre 2022 y 2026, y en el caso de una renta de 30.000 euros puede llegar a pagar 340 euros más. Si su renta es de 45.000 euros, la cuantía que paga de más sube a 528 euros y si se va a rentas mayores, el pago de más se eleva. En el caso de rentas de 70.000 euros, el pago en exceso es de 758 euros y para las rentas de 400.000 euros de 2.152 euros. Los economistas del REAF realizaron esa simulación teniendo en cuenta la variación salarial media registrada en la estadística de convenios del Ministerio de Trabajo entre 2022 y 2026 (subida acumulada del 18,10%) y la variación del índice de precios al consumo entre enero de 2022 y diciembre de 2025 (del 15,8%).