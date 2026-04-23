Elías, presunto ejecutor de "El Panameño", ya está en la cárcel de Asturias tras ser extraditado y se ha negado a declarar por ahora
El dominicano fue detenido en la localidad gala de Orleans en la macrooperación de la Guardia Civil que desarticuló la banda que protagonizó el ajuste de cuentas en Llanera
L. B. / P. T.
Todos los detenidos del grupo criminal acusado de ejecutar el ajuste de cuentas contra Emiliano Burke, alias «El Panameño», en Lugo de Llanera ya están en la cárcel de Asturias, donde ha ingresado ahora también Elías G. G., uno de los presuntos autores materiales del crimen y sicario que supuestamente viajó desde Francia para acabar a tiros con la vida de Burke. Se ha completado así el proceso de extradición desde el país galo.
El reo fue arrestado en la localidad francesa de Orleans durante el gran operativo que dirigió la Guardia Civil. Todos los detenidos habrían preparado, participado o ejecutado la muerte de «El Panameño», a quien la peligrosa banda dominicana «La Santa» le acusaba de haberse quedado con el dinero de doce kilos de cocaína. Elías G. G., por ahora y a la espera de nuevos trámites judiciales, no ha querido declarar sobre los delitos que le imputan.
En la cárcel de Asturias ya estaban cumpliendo prisión provisional Luis Aníbal J. G. y Rigoberto Antonio J. R., los dos primos detenidos por facilitar información a «La Santa» para localizar y matar a Burke, en un suceso que causó alarma en Lugo de Llanera enero de 2025. Misma situación tienen José Enrique G. S., acusado de brindar apoyo logístico, y José Antonio D. Ch., detenido por participar materialmente en la ejecución y que fue arrestado en Cataluña.
Por otro lado, el juzgado, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, ya ha pedido a la Guardia Civil que investigue la implicación de "La Santa" y de su líder, Aurys Joel C. de la C., en el asesinato. Este peligroso capo está también encarcelado por otra operación policial en la que se produjo un tiroteo con agentes en Toledo y que también se desplegó en Gijón, donde la banda estaba implantada.
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